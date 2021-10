Il est clair que Keir Starmer a un atout dans la vibrante épouse Victoria

SIR Keir Starmer a utilisé plus de 7 000 mots dans son discours à la conférence du parti et a parlé pendant 90 minutes.

Pourtant, ce n’est que lorsque sa femme Victoria l’a rejoint sur scène que Brand Starmer a vraiment pris vie et que tout – en quelque sorte – avait du sens.

Le beau sourire de Victoria Starmer et son langage corporel détendu font allusion au charisme que Sir Keir n’a pas tout à fait lui-même Crédit : Michael Mayhew

Victoria apparaissant fiancée et franchement plutôt fabuleuse, elle donnait plus un sentiment d’état que tout son discours Crédit : AFP

Juste comme ça, et en quelques minutes de Victoria apparaissant engagée et franchement plutôt fabuleuse, elle a donné plus d’un sentiment d’État que tout son discours.

Son beau sourire et son langage corporel détendu faisaient allusion au charisme que Sir Keir n’a pas tout à fait lui-même.

J’aime qu’elle soit une ancienne avocate qui utilise son propre nom de famille et non le sien, ce qui vous dit quelque chose sur elle.

Et elle n’utilise pas non plus son titre de « Dame », ce qu’elle pourrait faire sur la base qu’il est un monsieur, ce qui est très rafraîchissant. C’est clairement une femme très moderne – intelligente, élégante et une femme de carrière indépendante.

Quand elle est apparue, on aurait dit qu’il sortait les gros canons, dévoilant son arme secrète.

Oui, bien sûr, ce dont il a besoin ensuite, ce sont des politiques à couper le souffle, mais je suppose que, étant travailliste, ce sera beaucoup plus difficile à trouver.

Si vous n’étiez pas convaincu uniquement par les apparences, vous pourriez être influencé par l’histoire de la première rencontre entre Keir et Victoria.

Sur Piers Morgan’s Life Stories, Sir Keir a décrit sa rencontre avec sa femme, qui a suivi une formation d’avocate mais est maintenant un agent de santé au travail du NHS. Il a dit:

«Je menais une affaire devant un tribunal et tout dépendait de l’exactitude des documents.

« J’ai demandé qui a effectivement rédigé ces documents. Ils ont dit qu’une femme s’appelait Victoria, alors j’ai dit : ‘Mettons-la en ligne’.

Lorsqu’il a parlé à Victoria, qui était dans son bureau en tant que sœur de paroisse du NHS, il l’a grillée sur les documents et avant de raccrocher, il a entendu un commentaire de sa part.

« Elle a dit: ‘Pour qui le bip pense-t-il qu’il est?’ puis posez le téléphone sur moi.

Je pense que nous pouvons tous deviner à quoi correspond le bip. Ce n’est pas facile d’être la femme d’un politicien, et c’est un euphémisme.

C’est un travail ingrat, comme en témoigneront sans aucun doute de nombreuses ex-femmes, dont l’ancienne Mme Michael Gove, Sarah Vine et Martha Hancock.

Il est difficile d’être exposé et le plus qui n’intéresse personne en tant qu’individu.

Personne de sensé ne s’y serait inscrit – Samantha Cameron détestait cela – et pourtant, être exposé au public fait partie de la description de poste.

Vous êtes jugé sans pitié et les premières impressions collent. Regardez Carrie Johnson.

Les rumeurs selon lesquelles elle « interfère » sont sa réalité quotidienne depuis le premier jour.

Brigitte Macron est constamment dépeinte comme « ancienne ». Melania Trump était « vacante ». Cherie Blair est devenue connue comme « affamée d’argent ».

Si « chic » est le nouveau label de Victoria, elle ne s’en sort vraiment pas trop mal. Mais les conjoints politiques ont un rôle important à jouer.

Parfois, cela signifie ajouter de la crédibilité (Michelle Obama vient à l’esprit, mais il y en a plein d’autres).

Et je suppose que le rôle de Victoria à la conférence travailliste – surtout quand ils ont toujours été connus comme un couple qui protège farouchement leur vie privée depuis leur mariage en 2007 – était de faire paraître Sir Keir plus arrondi.

Eh bien, cela a fonctionné.

Elle a fait tout ressembler à une brise, comme si elle avait même eu le temps de sa vie.

Mais je n’ai aucun doute qu’elle est heureuse que la conférence soit terminée. Après tout, qui aime vraiment se faire parader pour les séances de photos le long du front de mer ?

Mon problème avec lui (Starmer) a toujours été que je le trouve fade. En fait j’ai vu plus de personnalité dans une carotte

Les gens se demandent toujours ce que représente Starmer, l’accusant d’être froid ou inhumain.

Mon problème avec lui a toujours été que je le trouve fade. En fait, j’ai vu plus de personnalité dans une carotte.

Mais vous pouvez dire en quelques instants que quelqu’un d’aussi intéressant, intelligent et sophistiqué que Victoria ne serait pas marié à quelqu’un d’aussi fade.

Alors peut-être qu’il y a plus à Sir Keir qu’il n’y paraît.

Et le voir avec Victoria a montré un aperçu d’un côté différent – ​​peut-être un côté plus arrondi. Il y a une chimie évidente entre eux, et de la chaleur, de l’affection et de la connexion.

Bien que je me demande ce qu’elle a fait de son commentaire qu’il n’est pas juste de dire que seules les femmes ont un col de l’utérus ?

Pour sa part, Victoria a embrassé son nouveau rôle et a joué le rôle sans faute.

Elle semble prête pour ça et aussi pour le travail.

En fait, elle pourrait bien être l’atout de Starmer.

BRIT DE MEILLEURES NOUVELLES

J’aimerais me joindre à Cher, Bette Midler et Dionne Warwick pour féliciter Britney Spears d’apprendre que son père n’est plus son conservateur.

Un juge a retiré cette semaine Jamie Spears de la tutelle qui contrôle la vie personnelle de sa fille de 39 ans – sans parler de sa succession de 40 millions de livres sterling – après 13 longues années.

Pas étonnant que Britney ait fondu en larmes à la nouvelle. Elle a écrit sur Instagram : « Sur le cloud 9 en ce moment !!! »

Un juge a retiré cette semaine Jamie Spears de la tutelle qui contrôle la vie personnelle de Britney Crédit : Rex

Après 13 ans sans avoir accès à son propre argent, accès au contrôle des naissances, pour se marier, sortir ou même conduire, elle est maintenant enfin débarrassée du contrôle de son père sur sa vie.

C’est une grande victoire pour elle, mais la bataille n’est pas terminée.

Pour remettre pleinement sa vie sur les rails, elle doit s’entourer de bonnes personnes qui ont vraiment à cœur ses meilleurs intérêts.

Comme elle est triste de ne pas pouvoir compter son père parmi eux.

COMMANDE DE CARBURANT POUR RON

JE SAIS qu’il y a une crise du pétrole mais certains vont vraiment trop loin.

Le chauffeur de Cristiano Ronaldo a été aperçu en train d’attendre près de sept heures pour remplir la Bentley de 220 000 £ de la star du football avec de l’essence sur un parvis du Cheshire.

Il a conduit le Flying Spur dans un garage Shell à Wilmslow mercredi vers 14h20 et a attendu six heures et 40 minutes avant de se rendre compte qu’un tanker n’arriverait pas de sitôt. Il est donc reparti les mains vides à 21h.

C’est incroyable qu’il soit resté assis si longtemps à attendre un pétrolier qui n’est pas venu et qu’il soit ensuite rentré chez lui.

C’est presque pire que les idiots qui remplissent des seaux d’essence.

Et même s’il avait pu se procurer de l’essence, dans une voiture de six litres, l’allocation maximale de 30 livres ne le mènerait pas loin, il devrait donc refaire la même chose le lendemain.

Bond glamour montre ce que nous avons manqué Regarder les photos des hordes de célébrités fabuleuses de retour sur le tapis rouge pour la première du film de Bond No Time To Die m’a vraiment fait réaliser à quel point le glamour de tout cela nous a manqué. La duchesse de Cambridge ressemblait à une star de cinéma dans sa robe scintillante Jenny Packham, Daniel Craig était à chaque centimètre un James Bond dans sa veste de smoking en velours rose et Emma Raducanu brillait simplement comme la superstar qu’elle est. J’ai adoré voir toutes les belles personnes sortir pour la nuit, ces robes (cette veste!) Et scintillement. Cela m’a vraiment remonté le moral.

CONFIANCE TUÉE PAR LA BÊTE

La lecture de la déclaration de la victime selon laquelle la mère de Sarah Everard, Susan, avait eu le courage de lire à haute voix au tribunal était déchirante.

Je suis tellement content qu’elle ait forcé Wayne Couzens à écouter les effets de son crime sur elle ainsi que sur la sœur et le père de Sarah.

Mais c’était aussi insupportable de lire plus tard.

Éclairant à quel point cet événement a dominé et assombri leur vie, Susan a déclaré à Old Bailey que chaque soir au moment où Sarah a été enlevée, elle crie pour avertir sa fille, qui avait 33 ans, de ne pas faire confiance à Couzens.

Wayne Couzens a reçu une ordonnance à vie pour l’enlèvement, le viol et le meurtre de Sarah Everard Crédit : AFP

Susan a dit à Couzens alors qu’il était assis sur le quai: «Le soir, au moment où elle a été enlevée, j’ai poussé des cris silencieux:« Ne monte pas dans la voiture, Sarah. Ne le croyez pas. Courir!’ «

En dehors de la prison, où cette excuse méprisable pour un être humain passera le reste de sa vie, Couzens devra à jamais vivre avec les mots de Susan dans sa tête.

En espérant qu’ils le hantent pour toujours et qu’ils soient la première chose à laquelle il pense quand il se réveille le matin, tout comme la mort de Sarah est la première chose à laquelle sa famille pense.

La façon dont il a abusé de sa position d’autorité en tant que policier en service et a profité du sentiment que nous avions tous pendant le verrouillage que nous faisions quelque chose de mal si nous quittions la maison pendant la pandémie, est impardonnable.

La mère de Sarah souhaite que sa fille ne soit pas montée dans la voiture de Couzens.

Mais nous sommes éduqués à faire confiance aux policiers.

Que disons-nous à nos filles maintenant?

Posh ‘n’ picots Les NOUVELLES que le plat préféré de Victoria Beckham est du sel sur des toasts de grains entiers n’est pas vraiment surprenante. Ayant récemment perdu une pierre, je peux garantir le fait que pour perdre du poids, vous ne pouvez vraiment pas manger beaucoup du tout. J’ai découvert que vous devez sauter deux de vos trois repas par jour à moins de faire de l’exercice, ce que je ne fais pas. Mais même moi, je tirerais la ligne du sel sur du pain grillé. Victoria a admis à Ruth Rogers, sur le podcast du River Cafe, qu’elle était le «pire cauchemar» d’un restaurant. L’est probablement.