« Il est chez lui »: disparu depuis 73 ans, la dépouille du récipiendaire de la médaille d’honneur revient en Géorgie

SAVANNAH, Géorgie (AP) – Les soldats du 9e régiment d’infanterie ont fait une retraite désespérée alors que les troupes nord-coréennes se rapprochaient d’eux. Un circuit militaire blessé de 18 ans. Luther Herschel Story craignait que ses blessures ne ralentissent son entreprise, il est donc resté sur place pour couvrir leur retrait.

Les actions de Story pendant la guerre de Corée le 1er septembre 1950 garantiraient qu’on se souviendrait de lui. Il a reçu la médaille d’honneur, la plus haute distinction militaire du pays, qui est maintenant exposée à côté de son portrait au National Infantry Museum, à une heure de route de sa ville natale d’Americus, en Géorgie.

Mais Story n’a jamais été revu vivant et son lieu de repos est longtemps resté un mystère.

« Dans ma famille, nous avons toujours cru qu’il ne serait jamais retrouvé », a déclaré Judy Wade, la nièce de Story et la plus proche parente survivante.

Cela a changé en avril lorsque l’armée américaine a révélé que des tests de laboratoire avaient fait correspondre l’ADN de Wade et de sa défunte mère aux os d’un soldat américain non identifié récupéré de Corée en octobre 1950. Les restes appartenaient à Story, a déclaré un agent à Wade par téléphone. Après près de 73 ans, il rentrait à la maison.

Un enterrement du Memorial Day avec les honneurs militaires était prévu lundi au cimetière national d’Andersonville. Une escorte policière avec des lumières clignotantes a escorté le cercueil de Story dans les rues d’Americus à proximité mercredi après son arrivée en Géorgie.

« Je n’ai plus à m’inquiéter pour lui », a déclaré Wade, qui est née quatre ans après la disparition de son oncle à l’étranger. « Je suis juste content qu’il soit à la maison. »

Parmi ceux qui célébraient le retour de Story, il y avait l’ancien président Jimmy Carter. Lorsque Story était un jeune garçon, selon Wade, sa famille vivait et travaillait à Plains sur un terrain appartenant au père de Carter, James Earl Carter Sr.

Jimmy Carter, 98 ans, est hospitalisé chez lui à Plains depuis février. Jill Stuckey, surintendante du parc historique national Jimmy Carter, a déclaré qu’elle avait partagé la nouvelle de Story avec Carter dès qu’elle l’avait entendue.

« Oh, il y avait un grand sourire sur son visage », a déclaré Stuckey. « Il était très excité de savoir qu’un héros rentrait à la maison. »

Story a grandi à environ 241 kilomètres au sud d’Atlanta, dans le comté de Sumter, où son père était métayer. En tant que jeune garçon, Story, qui avait un sens aigu de l’humour et aimait le baseball, a rejoint ses parents et ses frères et sœurs plus âgés dans les champs pour aider à récolter le coton. Le travail était dur et ne payait pas beaucoup.

« Maman a parlé de manger des patates douces trois fois par jour », a déclaré Wade, dont la mère, Gwendolyn Story Chambliss, était la sœur aînée de Luther Story. «Elle avait l’habitude de dire que la nuit, ses doigts saignaient en ramassant du coton dans les capsules. Tout le monde dans la famille devait le faire pour qu’ils existent.

La famille a finalement déménagé à Americus, la plus grande ville du comté, où les parents de Story ont trouvé un meilleur travail. Il s’est inscrit au lycée, mais a rapidement décidé de rejoindre l’armée dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale.

En 1948, sa mère accepte de signer des papiers permettant à Story de s’enrôler dans l’armée. Elle a indiqué que sa date de naissance était le 20 juillet 1931. Mais Wade a déclaré qu’elle avait obtenu plus tard une copie de l’acte de naissance de son oncle qui montrait qu’il était né en 1932 – ce qui lui aurait fait seulement 16 ans lorsqu’il a rejoint.

Story a quitté l’école au cours de sa deuxième année. À l’été 1950, il s’est déployé avec la compagnie A du 1er bataillon du 9e régiment d’infanterie en Corée au moment où la guerre a commencé.

Le 1er septembre 1950, près du village d’Agok sur la rivière Naktong, l’unité de Story est attaquée par trois divisions de troupes nord-coréennes qui se déplacent pour encercler les Américains et leur couper la fuite.

Story a saisi une mitrailleuse et a tiré sur des soldats ennemis traversant la rivière, tuant ou blessant environ 100 personnes, selon sa citation de la médaille d’honneur. Alors que le commandant de sa compagnie ordonnait une retraite, Story se précipita sur une route et lança des grenades dans un camion qui s’approchait transportant des troupes nord-coréennes et des munitions. Malgré ses blessures, il a continué à se battre.

« Réalisant que ses blessures gêneraient ses camarades, il a refusé de prendre sa retraite au poste suivant mais est resté pour couvrir le retrait de l’entreprise », a déclaré la citation du prix de Story. « La dernière fois qu’il a été vu, il tirait avec toutes les armes disponibles et repoussait un autre assaut hostile. »

Story était présumée morte. Il aurait eu 18 ans, selon l’acte de naissance obtenu par Wade.

En 1951, son père a reçu la médaille d’honneur de Story lors d’une cérémonie au Pentagone. Story a également été promu caporal à titre posthume.

Environ un mois après la disparition de Story en Corée, l’armée américaine a retrouvé un corps dans la zone où il avait été vu pour la dernière fois en train de se battre. Les restes non identifiés ont été enterrés avec d’autres membres inconnus du service au National Memorial Cemetery of the Pacific à Hawaï.

Selon la Defense POW/MIA Accounting Agency, plus de 7 500 Américains qui ont servi pendant la guerre de Corée sont toujours portés disparus ou leurs restes n’ont pas été identifiés. Cela représente environ 20% des quelque 37 000 militaires américains morts pendant la guerre.

Les restes du soldat inconnu récupérés près d’Agok ont ​​été exhumés en 2021 dans le cadre d’un effort militaire plus large visant à déterminer l’identité de plusieurs centaines d’Américains morts pendant la guerre. Finalement, les scientifiques ont comparé l’ADN des os avec des échantillons soumis par Wade et sa mère avant sa mort en 2017. Ils ont fait une correspondance réussie.

Le président Joe Biden a annoncé la percée le 26 avril à Washington, rejoint par le président sud-coréen Yoon Suk Yeol.

« Aujourd’hui, nous pouvons le rendre à sa famille », a déclaré Biden à propos de Story, « et à son repos ».

Russ Bynum, L’Associated Press