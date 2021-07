« Il essayait de me toucher »: l’actrice de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, Aradhana Sharma, se souvient d’un incident traumatisant sur le casting ! | Nouvelles télévisées

New Delhi: L’actrice de télévision Aradhana Sharma, connue pour son passage dans l’émission de télé-réalité Splitsvilla, a récemment dévoilé son expérience déchirante de casting sur canapé lorsqu’elle débutait en tant qu’actrice dans sa dernière interview. L’actrice a révélé qu’elle avait rencontré une personne pour une opportunité de casting et pendant que les deux lisaient le scénario, l’homme a commencé à essayer de la toucher, ce qui a mis Aradhana mal à l’aise. Sa réaction immédiate fut de le repousser et de sortir de la pièce en courant.

Elle a déclaré à ETimes : « Un incident m’est arrivé et je ne pourrai jamais l’oublier de toute ma vie. C’est arrivé il y a 4 ou 5 ans. J’étudiais alors à Pune. C’est arrivé dans ma ville natale de Ranchi. Il y avait une personne, qui faisait un casting à Mumbai. Je faisais des missions de mannequin à Pune et j’étais donc un peu connu. Je suis allé à Ranchi car il m’a dit qu’il faisait le casting pour un rôle. Nous faisions la lecture de scripts dans une pièce et il essayait de me toucher . Je n’arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Je me souviens juste de l’avoir poussé, d’ouvrir la porte et de m’enfuir. Je n’ai pas pu partager ça avec ça pendant quelques jours. C’était un scénario de lecture de scène d’amour. C’était très mauvais. «

Cet incident a eu un effet traumatisant sur elle car elle a commencé à avoir des problèmes de confiance et se sentait mal à l’aise d’être seule dans une pièce avec un homme.

« J’ai commencé à avoir des problèmes de confiance. Je ne peux pas rester avec un homme dans une pièce. Je ne peux même pas rester avec mon papa. Cela m’est arrivé. J’avais alors 19/20 ans. Je ne pouvais laisser personne J’avais l’habitude de me sentir si mal. C’était une très mauvaise expérience pour moi. Ma mère et moi voulions le confronter, mais ensuite les membres de notre famille ont arrêté », se souvient-elle.

Aradhana Sharma, qui avait participé à Splitsvilla, est récemment devenue célèbre après son rôle de camée dans la sitcom populaire « Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah ». Avant de rejoindre le casting de l’émission, elle avait figuré dans l’émission ‘Aladdin – Naam Toh Suna Hi Hoga’ dans laquelle elle jouait le rôle de Sultana Tammana.