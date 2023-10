Le président Joe Biden a déclaré dans une interview diffusée dimanche qu’il pensait que le Hamas, le groupe militant palestinien, devait être complètement éliminé et qu’il était nécessaire d’établir un État palestinien.

« Il doit y avoir une Autorité palestinienne. Il doit y avoir un chemin vers un État palestinien », a déclaré Biden dans une interview filmée jeudi pour CBS.60 minutes« , diffusé dimanche soir.

Historiquement, les États-Unis ont été l’un des plus grands alliés d’Israël, même s’ils ont également soutenu une solution à deux États, qui créerait un État palestinien séparé à côté d’Israël. Pendant des décennies, les deux partis ont eu du mal à coexister, en partie à cause de revendications concurrentes sur la ville sainte de Jérusalem, que les Palestiniens et les Israéliens considèrent comme leur capitale. Les présidents américains ont tenté de négocier une solution à deux États au Moyen-Orient avec plus ou moins de succès.

Dans l’interview, Biden a déclaré que même si le Hamas doit être neutralisé, le groupe ne « représente pas l’ensemble du peuple palestinien. Ce serait une erreur de la part d’Israël d’occuper à nouveau Gaza ».

Plus tôt dimanche, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a lui aussi appelé à la protection des civils innocents.

« Les très nombreux Palestiniens qui n’ont rien à voir avec cette organisation terroriste brutale parmi nous, la grande majorité de la population de Gaza. Ils méritent la dignité. Ils méritent la sûreté et la sécurité », a-t-il déclaré dimanche matin dans une interview à l’émission « Meet » de NBC. la presse. »

Les commentaires des responsables de la Maison Blanche interviennent une semaine après que les tensions de longue date entre Israël et les territoires palestiniens ont atteint leur paroxysme lorsque le Hamas a exécuté une attaque meurtrière qui a tué plus de 1 400 personnes en Israël. La contre-attaque israélienne a tué au moins 2 600 personnes à Gaza, dont beaucoup, selon les autorités locales, étaient des civils.

Gaza, sous contrôle du Hamas depuis 2007, est désormais devenue le centre d’une crise humanitaire. De nombreux civils, y compris des citoyens américains, sont bloqués sans accès à la nourriture, à l’eau, aux services médicaux et à un abri.

Immédiatement après l’attaque du Hamas du 7 octobre, les États-Unis ont exprimé leur soutien aux actions de défense d’Israël et ont depuis mobilisé des ressources et une aide humanitaire.

Toujours dans l’interview de dimanche, Biden a déclaré qu’il ne pensait pas qu’il était nécessaire d’envoyer des troupes militaires américaines pour soutenir la contre-offensive israélienne.