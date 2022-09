Le courant19:54Le changement doit venir de la tragédie des coups de couteau de masse en Saskatchewan, déclare le vice-chef de la FSIN

Cela fait 11 jours qu’une série de coups de couteau meurtriers a terrorisé la Nation crie de James Smith en Saskatchewan, mais certains dirigeants autochtones affirment que le processus de guérison ne fait que commencer.

“L’ampleur du traumatisme et de l’incrédulité, je suppose – ça ne fait que commencer”, a déclaré Heather Bear, quatrième vice-chef de la Fédération des nations autochtones souveraines.

“Je ne pense pas que nous ayons pleinement réalisé tout l’impact de ce que cette tragédie a causé”, a-t-elle déclaré. Le courant l’hôte invité Nahlah Ayed.

Dix personnes ont été tuées et 18 autres blessées lors des attaques du 4 septembre dans la région de la nation crie de James Smith et dans le village voisin de Weldon, en Saskatchewan.

Les principaux suspects, Damien et Myles Sanderson, sont décédés dans les jours qui ont suivi les attentats. Damien a été retrouvé mort le 5 septembre et Myles est décédé quelques jours plus tard, peu de temps après son arrestation.

REGARDER | Évasion de soutien à la Nation crie de James Smith après la tragédie :

Évasion de soutien à la Nation crie de James Smith après la tragédie Alors que la Nation crie de James Smith organise des funérailles pour les victimes des horribles coups de couteau, des gens des communautés environnantes de la Saskatchewan se rassemblent pour les soutenir en cas de besoin.

Bear a déclaré que les victimes et les auteurs avaient des liens familiaux avec la nation crie de James Smith – et que leurs proches ressentent l’impact des coups de couteau “10 fois, 12 fois”.

“Je vois qu’il y a beaucoup d’émotion ici quand on regarde les liens étroits, et le plein impact n’a pas été réalisé”, a-t-elle déclaré.

Mais Bear dit qu’elle est également témoin “d’une force et d’un courage incroyables” dans la communauté.

“Bien qu’ils endurent beaucoup – et ils endureront beaucoup – je sais juste par leur force et ce que je vois et comment ils font face, sur la route, ils iront bien”, a-t-elle déclaré.

Le chemin vers la guérison est « long, difficile et difficile », selon Bear, mais « une tragédie comme celle-ci n’aurait jamais dû se produire » – et il faut empêcher qu’elle ne se reproduise, tant dans la nation crie de James Smith que dans le reste du pays. Canada.

“Je crois que nous sommes à l’aube d’un grand changement à cause de la tragédie de James Smith”, a-t-elle déclaré. “Mais il doit y avoir un but à cette tragédie – et je pense que c’est ce que tout le monde croit.”

Heather Bear, quatrième vice-chef de la Fédération des nations autochtones souveraines, a déclaré que les services de police constituent une énorme lacune dans les communautés autochtones. “Nous avons besoin de ces bottes sur le terrain dans nos communautés”, a-t-elle déclaré à The Current. (Chanss Lagaden/CBC)

“Nous ne pouvons pas attendre”

Selon les documents de la Commission des libérations conditionnelles, le principal suspect Myles Sanderson a grandi avec la violence physique et la violence domestique.

Il a également commencé à consommer de la cocaïne à 14 ans avant de se tourner vers le crystal meth, selon les documents.

Le chef Robert Head de la Première Nation Peter Chapman, l’une des trois bandes qui composent la Nation crie de James Smith, a déclaré à CBC News qu’il ne connaissait que trop bien la façon dont certains se tournent vers l’alcool et la drogue pour engourdir la douleur du passé.

“Je dirais que plus de 80% d’entre nous ont des parents qui ont vécu dans des pensionnats indiens”, a-t-il déclaré à CBC News.

“C’est un très gros problème parce qu’ils ont hérité de tout ce traumatisme.”

C’est en partie pourquoi Bear pense que les gouvernements doivent agir maintenant.

“Nous ne pouvons pas attendre – regardez ce qui arrive à notre peuple”, a-t-elle déclaré.

REGARDER | Demandes de services de police des Premières Nations après les meurtres en Saskatchewan :

Demandes de services de police des Premières Nations après les meurtres en Saskatchewan Les appels se multiplient pour des services de police dévoués aux Premières Nations après qu’une série de meurtres à l’arme blanche en Saskatchewan a entraîné la mort de 10 personnes, dont neuf membres de la Nation crie de James Smith.

Selon Bear, une façon de sortir de cette tragédie de manière appropriée consiste à améliorer les services de police au sein de communautés comme la Première Nation de James Smith.

“Le maintien de l’ordre est une énorme lacune”, a-t-elle déclaré. “Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de ces bottes sur le terrain dans nos communautés.”

La clé, selon l’avocate crie Eleanore Sunchild, est d’avoir une «police communautaire» qui peut établir des relations avec chaque Première Nation, et pas seulement répondre aux situations de crise.

“Nous avons en fait besoin de policiers dans la communauté qui connaissent la communauté, qui connaissent leurs problèmes et définissent ce dont ils ont besoin en termes de sécurité afin que nous n’ayons pas à compter sur la GRC qui est à 40 minutes”, a-t-elle déclaré à Ayed.

Bear a déclaré que la police est un service essentiel – et qu’il doit y avoir “une mobilisation, une prévention et une sensibilisation communautaires, et une sorte de formation” autour de la police communautaire.

“Nous avons des stratégies”, a-t-elle déclaré. “Nous avons, vous savez, des cadres déjà. Ils ont juste besoin d’être financés.”