«  Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire  »: Outrage Mob tente d’annuler Tucker Carlson, seulement pour voir Fox lui donner un DEUXIÈME SPECTACLE

Cancel Culture a connu sa deuxième défaite majeure en moins d’une semaine, alors que les efforts pour forcer la star de Fox News Tucker Carlson à quitter les ondes ont échoué de façon si spectaculaire que le gars appelé « l’animateur le plus détesté de la télévision » a reçu une autre émission.

Carlson a signé un accord pluriannuel avec Fox Nation, le service de diffusion en continu par abonnement du réseau, dans le cadre duquel il produira au moins trois podcasts vidéo chaque semaine et des émissions spéciales mensuelles de longue durée. Les nouveaux programmes seront réalisés en plus de l’émission la mieux notée de Carlson aux heures de grande écoute sur Fox News, «Tucker Carlson Tonight», qui est diffusée tous les soirs de la semaine.

Les podcasts comprendront des entrevues avec des journalistes et une discussion sur «Les problèmes qui façonnent le pays», Fox Nation a déclaré mercredi. La série Tucker Carlson Originals explorera longuement un sujet chaque mois.

Aussi sur rt.com « Un amour aussi réel que le changement climatique »: Tucker Carlson suscite l’indignation après avoir déclaré que le mariage de Joe et Jill Biden était une « campagne de relations publiques astucieuse »

Le nouveau contrat sera une mauvaise nouvelle pour des gens comme Media Matters for America, le groupe activiste soutenu par le milliardaire George Soros qui a fait campagne à plusieurs reprises pour que les annonceurs abandonnent l’émission de Carlson et d’autres programmes Fox pour de tels péchés, car ils critiquent Black Lives Matter et immigration illégale.

Des commentateurs de médias tels que CNN, MSNBC, le New York Times et le Washington Post ont estimé qu’à la suite de l’émeute du 6 janvier au Capitole américain, les câblodistributeurs devraient abandonner Fox News. L’écrivain de Vox, Aaron Rupar, a de nouveau déchiré le réseau mercredi pour avoir permis à l’ancien président Donald Trump de faire référence à ses allégations de fraude électorale dans une interview sur la mort de Rush Limbaugh.

Le chroniqueur du Washington Post Max Boot a fait valoir la semaine dernière qu’avec le départ de l’ancien président Donald Trump de la Maison Blanche, Carlson « théories du complot » pourrait le faire «La menace la plus dangereuse pour la démocratie américaine.» L’animateur de CNN, Brian Stelter, semblait saliver en juin dernier à cause des mouvements de boycott contre Carlson. « Maux de tête pour Fox News. »

Mais tout comme l’actrice Gina Carano a refait surface la semaine dernière avec un nouveau contrat de film après avoir été renvoyée de la série télévisée « The Mandalorian », Carlson a traversé la dernière série d’attaques de la foule mieux que là où il a commencé.

« C’est ma douzième année chez Fox News, et je n’ai jamais été aussi reconnaissant d’être ici, » Dit Carlson. «Alors que d’autres médias se taisent ou s’alignent, la direction de Fox News Media a redoublé d’engagement envers l’honnêteté et la liberté d’expression. Je considère cela héroïque à un moment comme celui-ci.

Aussi sur rt.com Gina Carano montre comment vaincre la culture d’annulation en réalisant un film avec Ben Shapiro. D’autres doivent devenir indépendants et emboîter le pas

Le militant anti-Trump David Frum a plaisanté en disant que l’ajout d’une émission en streaming pour Carlson était un moyen pour Fox de fournir une portion quotidienne de «Rage et paranoïa» aux plus jeunes tout en conservant l’émission pendant « Les spectateurs baby-boomers. » Mais la passionnée anti-Trump Dawn Forbrick n’était pas d’humeur à plaisanter à la nouvelle de la nouvelle émission de Carlson, disant à Frum: «Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire.»

Le plan de Fox pour diffuser Tucker Carlson a du sens. Les téléspectateurs baby-boomers attendraient une heure fixe pour leur portion quotidienne de rage et de paranoïa. Les téléspectateurs post-boomers exigent leur rage et leur paranoïa sur leurs propres horaires. Fox a dû suivre l’évolution du marché de la rage et de la paranoïa. – David Frum (@davidfrum) 17 février 2021

Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire. https://t.co/Lc2yvRTtBS – Dawn Forbrick 🦋 (@DForbrick) 17 février 2021

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!