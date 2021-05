«  Il doit y aller  »: le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qualifié de «  tyran avide de pouvoir  » par un allié potentiel de la coalition lors d’un enregistrement en caméra cachée

Ayelet Shaked, ancien membre du personnel de Netanyahu, maintenant membre de la Knesset du parti Yamina, mais qui, selon la rumeur, envisage un retour au parti du Premier ministre Likud, a également déclaré que le Premier ministre assiégé était obsédé par son procès pour corruption en cours.

Les enregistrements, qui ont été diffusés par la Douzième chaîne lundi, ont eu lieu alors que Netanyahu était engagé dans une dernière tentative pour attirer Yamina dans une coalition de droite avec un accord de partage du pouvoir par rotation – avant la date limite de mardi soir pour la formation du gouvernement.

«Il veut rester au pouvoir. Il a une soif de pouvoir – lui et sa femme. Ils sont comme des tyrans, comme des dictateurs. Ils ne sont pas prêts à s’écarter », a déclaré Shaked, qui a fait ces commentaires lors d’une réunion lundi avec un groupe de rabbins, dont l’un l’a enregistrée, selon le journal Maariv.

«La seule chose qui l’intéresse maintenant, c’est son procès. Il ne se soucie absolument de rien d’autre. C’est vrai… toutes ses considérations, son comportement, son comportement – tout tourne autour de son procès », dit-elle, ajoutant que Netanyahu était aussi « paranoïaque » et « effrayé » pour demander un pardon et une négociation de plaidoyer.

« C’est vrai que [Netanyahu] Doit aller. Il doit y aller, » a ajouté Shaked, qui a indiqué que Yamina espérait un accord de partage du pouvoir par lequel son chef Naftali Bennett deviendrait Premier ministre pour un an et demi suivi d’un mandat de Premier ministre Netanyahu de deux ans et demi.

Bien qu’elle n’ait obtenu que sept sièges dans les sondages de mars, Yamina est devenue un faiseur de roi potentiel. Bennett a déclaré qu’il soutiendrait un gouvernement de droite dirigé par Netanyahu si le Premier ministre avait les voix, mais qu’il travaillera à un gouvernement d’unité avec des partis centristes et de gauche sans lui s’il ne le fait pas.

Dans une déclaration vidéo publiée lundi via son compte Twitter, Netanyahu a déclaré: « J’ai dit [Bennett] Je suis prêt à accepter sa demande d’un accord de rotation dans lequel il sera d’abord Premier ministre pendant un an. Les membres du parti Yamina entreront au gouvernement et à la Knesset avec des rôles importants. »

נפתלי בנט – הצטרף עוד היום לממשלת ימין. אחרים יבואו אחריך, אבל הם מחכים לך. pic.twitter.com/4GBDF3p7Dr – Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 3 mai 2021

Cependant, Bennett a rétorqué qu’il n’avait jamais demandé à être Premier ministre et a déclaré que Netanyahu n’avait pas les voix pour former une coalition. Netanyahu a répondu à cela en disant que d’autres joueurs suivraient si Bennett suivait – assez pour une majorité de droite.

Dans l’enregistrement, Shaked prétendrait que Bennett cherche des partenaires pour un gouvernement d’unité en partie pour amener Netanyahu à la table des négociations aux conditions de Yamina et arrêter les efforts pour forcer une cinquième élection générale en moins de deux ans.

« [Netanyahu] comprenait la situation, que Bennett avait un gouvernement alternatif et, par conséquent, il était prêt à proposer à Bennett d’être le premier ministre pendant un an et demi. Il nous aurait emmenés à une autre élection », a déclaré Shaked, qui s’est dit préoccupé par le fait qu’un autre tour de scrutin pourrait voir le centre-gauche former une coalition avec l’aide des partis arabes.

Netanyahu peut également demander une prolongation de 14 jours au président Reuven Rivlin, qui serait en faveur du transfert du mandat de renforcement du gouvernement à d’autres législateurs. Inversement, Rivlin pourrait l’envoyer à la Knesset pour une période de trois semaines, après quoi des cinquièmes élections doivent être déclenchées si aucun consensus n’émerge sur le prochain dirigeant du pays.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!