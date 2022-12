Il doit dormir dans la chambre de son fils. Comment une motion de Mississauga pourrait aider des familles comme la sienne

Raheel Patel dort sur un lit superposé dans un appartement d’une chambre à Mississauga parce qu’il ne trouve pas d’unité de deux chambres à prix raisonnable pour lui et son fils adolescent.

Le père célibataire, qui s’est installé dans la ville il y a six ans, est bien éduqué et se considère bien connu dans la communauté artistique locale, puisqu’il vient de terminer un passage à la Art Gallery of Mississauga. Mais en tant que pigiste, il vit d’un contrat à l’autre et n’a pas de revenu élevé – et il dit que chercher dans les quelques unités abordables à plusieurs chambres à coucher à Mississauga a été décourageant.

“J’ai vu des gens vivre, genre, dans un trou à rats… au sous-sol, genre, huit personnes”, a-t-il dit. Il décrit un autre appartement au sous-sol qu’il a visité avec des chambres de la taille de petites salles de bains.

Avec la plupart des quelques logements de deux chambres qu’il a vus à 2 300 $ ou plus et après avoir appris que les logements abordables ont une liste d’attente de près d’une décennie dans la ville, il ne sait pas comment trouver une meilleure situation de vie. Dans un effort pour donner à son fils son propre espace, il lui a donné une chambre à coucher de l’unité, partageant l’espace avec lui uniquement pour dormir.

« Je coule », dit-il.

Vivre à distance de marche du travail et d’autres commodités plaît à Patel. Il espère qu’une motion adoptée par le conseil municipal de Mississauga conduira à plus d’appartements assez grands pour les familles de la ville. (Soumis par Raheel Patel)

Mais une motion adoptée par le conseil municipal de Mississauga cette semaine lui a redonné espoir. Les conseillers ont demandé au personnel de préparer un rapport sur la faisabilité d’imposer soit un nombre minimum d’unités de deux chambres ou plus dans les nouveaux développements, soit un nombre maximum d’unités plus petites, comme des studios ou des unités d’une chambre. La proposition établirait également une taille minimale pour les unités de deux et trois chambres.

Patel aime l’idée d’être assez proche du travail ou de l’école de son fils pour marcher et il espère qu’une offre plus importante fera baisser les prix à un niveau que les familles comme la sienne peuvent se permettre.

“Il y a une demande”

Com. Stephen Dasko, qui a présenté la motion, affirme que les familles comme celle de Patel, ou les ménages à revenu élevé prêts à réduire leurs effectifs, sont exactement ceux que les changements proposés cherchent à aider.

Dasko dit que son bureau entend “énormément de demandes” de familles à la recherche de plus d’options de logement, mais en même temps, il a vu trop de développements récents où la plupart des unités sont des studios ou des chambres à coucher. Il dit qu’il craint que trop d’unités de copropriété ne soient actuellement des “unités d’investisseurs”, des espaces plus petits plus faciles à vendre et à retourner qui laissent les familles en manque.

“Ce n’est ni pratique ni sain pour quiconque d’élever une famille dans un environnement comme celui-là”, a-t-il dit, mais il dit avoir vu des développements récents approuvés dans son quartier où seulement 3% des unités ont trois chambres.

Com. Stephen Dasko, qui représente le quartier 1 de Mississauga, dit avoir des nouvelles de nombreuses familles qui ne trouvent pas de logement convenable. (Mike Smee/CBC)

Naama Blonder, architecte et urbaniste d’une entreprise appelée Smart Density, dit qu’elle espère également que la motion offrira aux familles l’espace de vie dont elles ont besoin.

“La politique devrait être la dernière solution que nous choisissons”, a-t-elle déclaré. “Mais étant donné à quel point le marché a répondu à ce besoin … c’est en quelque sorte notre dernière solution.”

Elle dit que pour réussir à Mississauga, il ne suffit pas de construire plus de chambres, il s’agit également d’ajouter plus d’équipements adaptés aux enfants comme un parking pour poussettes, des aires de jeux ou des endroits où les adolescents peuvent faire leurs devoirs.

Alors que Mississauga était autrefois une communauté-dortoir, elle devient de plus en plus urbaine et les options de logement qui reflètent les nouveaux désirs des familles ne se sont pas encore rattrapées, dit-elle.

“Il y a une demande de familles qui ne sont pas disposées à se déplacer partout”, a-t-elle déclaré, “mais les développeurs ne font pas vraiment ce qu’ils sont censés faire et proposent un produit pour répondre à cette demande”.

Selon l’architecte et urbaniste Naama Blonder, alors que Mississauga était autrefois une communauté-dortoir, elle devient de plus en plus urbaine et les promoteurs doivent construire plus de logements pour les familles. (Derek Hooper/CBC News)

Mais d’autres ne sont pas si sûrs que la motion soit une bonne idée.

“Je ne suis pas à l’aise avec l’idée de mandater et de proposer un chiffre [of larger units]”, a déclaré la conseillère Dipika Damerla à CBC Toronto.

“Je ne pense pas que ça marcherait.”

Damerla dit qu’elle croit que s’il y a une énorme demande pour des unités plus grandes, il sera dans l’intérêt des promoteurs de les construire. Elle dit que s’il y a d’autres obstacles, la ville devrait travailler en collaboration avec les constructeurs pour surmonter les obstacles.

Com. Dipika Damerla, qui représente le quartier 7 à Mississauga, dit qu’elle ne pense pas que rendre obligatoire le nombre d’unités plus grandes soit la bonne décision. (Tina Mackenzie/Nouvelles de CBC)

L’un de ces obstacles est le temps nécessaire à la construction des gratte-ciel, explique Eric Lombardi du groupe de défense du logement More Neighbours Toronto.

“Il n’y a pas vraiment beaucoup d’acheteurs intéressés par des unités de trois chambres pendant combien de temps ces développements prennent”, a-t-il déclaré. Lombardi dit que les familles ont besoin de bonnes solutions de logement plus rapidement.

Bilal Akhtar, son collègue de More Neighbours, affirme que des directives similaires de Toronto offrent des avertissements pour Mississauga. Il dit que les unités à plusieurs chambres ne signifient pas toujours plus de familles, notant que dans de nombreuses unités de Toronto, deux personnes seules vivent souvent en colocation pour économiser de l’argent. Il prévient également que davantage de réglementations pourraient pousser les promoteurs hors de Mississauga et construire des appartements dans d’autres villes.

Mais l’avocat communautaire Rahul Mehta affirme que le changement serait un petit pas positif pour aider davantage de familles à rester à Mississauga, l’une des rares villes à avoir connu une baisse de population entre les recensements de 2016 et 2021.

“De nombreuses raisons pour lesquelles les nouveaux arrivants quittent la ville après leur arrivée ici sont qu’ils n’ont pas les moyens de faire ce qui serait considéré comme une mise à niveau vers un espace plus grand”, a-t-il déclaré.

Il dit qu’il aimerait voir plus d’efforts pour s’assurer que davantage de ces unités familiales sont vraiment abordables, même si l’augmentation de l’offre est une étape.

“Lorsque vous ne pouvez pas vous le permettre, tout le reste commence à être mis de côté”, a déclaré Mehta.

Avec de nouvelles constructions encore en préparation depuis des années, dit-il, la motion est «trop peu, trop tard» pour beaucoup.