Il dit, elle dit : l’hébreu rencontre la politique de genre

JERUSALEM — L’hébreu, avec ses racines dans un patriarcat biblique, et réinventé 3 000 ans plus tard pour devenir la lingua franca de l’Israël d’aujourd’hui, est devenu le centre des efforts pour le rendre plus inclusif à l’ère moderne.

À peine une phrase peut-elle être prononcée en hébreu sans que le genre n’apparaisse ; chaque objet a un genre assigné – une table est masculine et une porte est féminine, par exemple – et le langage manque de termes neutres pour les personnes et les groupes de personnes.

Mais ces dernières années, de nombreux Israéliens ont poussé à modifier l’hébreu et même son alphabet pour faire face à ce qu’ils considèrent comme des préjugés inhérents à une langue dont la forme moderne a conservé les normes grammaticales des temps bibliques.