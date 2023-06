Il dirige l’enquête mexicaine sur la sale guerre. Qui l’espionne ?

Commentez cette histoire Commentaire

MEXICO CITY — Le président Andrés Manuel López Obrador a pris ses fonctions en promettant d’enquêter sur les pires scandales des droits humains au Mexique. Et rien n’était plus grave que la guerre sale menée par les forces de sécurité des années 1960 aux années 1980, au cours de laquelle des centaines de guérilleros de gauche présumés ont été torturés et ont disparu, certains jetés d’avions dans l’océan Pacifique.

Pourtant, près de deux ans après que le président a créé une commission de vérité pour percer les secrets de ce sombre chapitre, selon un rapport obtenu par le Washington Post.

Le logiciel espion Pegasus a été détecté dans le téléphone de Camilo Vicente Ovalle, selon l’analyse médico-légale de Citizen Lab, un centre de recherche numérique de l’Université de Toronto. Vicente Ovalle, qui coordonne le travail de la commission vérité, avait reçu en décembre un e-mail d’Apple l’avertissant qu’il aurait pu être la cible d' »attaquants parrainés par l’État ».

Le piratage présumé fait partie d’une mine de preuves que les civils qui enquêtent sur les violations des droits de l’homme par les forces armées mexicaines – y compris des militants, des journalistes et même des responsables proches du président – sont ciblés par des logiciels malveillants.

Le rapport du Citizen Lab n’a pas abordé la question de savoir qui aurait pu utiliser Pegasus pour pirater le téléphone de Vicente Ovalle. Le groupe NSO, qui a développé le logiciel espion, affirme qu’il n’est autorisé qu’aux agences gouvernementales. (NSO a remis en question les conclusions du Citizen Lab). Les enquêtes menées par des groupes de défense des droits numériques et des médias ont désigné l’armée mexicaine comme l’institution derrière le prétendus piratages. Ils ont cité le calendrier et les objectifs ainsi que des documents sur son acquisition de logiciels de surveillance en 2019. Le New York Times a rapporté en avril que l’armée était la seule agence au Mexique à encore exploiter Pegasus, citant des sources proches des contrats.

Sous le prédécesseur de López Obrador, le président Enrique Peña Nieto, le gouvernement mexicain a utilisé de manière agressive Pegasus pour suivre secrètement les trafiquants de drogue ainsi que les journalistes, les militants et les politiciens de l’opposition, selon les enquêtes de Citizen Lab, des groupes de défense des droits numériques et des journalistes. Mais lorsque López Obrador a pris ses fonctions en 2018, il a promis de mettre fin à l’espionnage illicite des Mexicains non soupçonnés de crimes. Il a fait naître l’espoir que le pays démêlerait enfin ce qui s’est passé pendant la sale guerre et un autre cas notoire, la disparition en 2014 de 43 jeunes hommes étudiant au collège des enseignants d’Ayotzinapa.

Maintenant le les rapports de surveillance jettent dans le doute l’espoir d’un véritable règlement des comptes.

« C’est incroyablement troublant », a déclaré Jose Miguel Vivanco, le directeur de longue date de Human Rights Watch pour l’Amérique latine, qui travaille maintenant pour Dentons Global Advisors. Il a déclaré que la dernière révélation, ainsi que des informations récentes selon lesquelles le haut responsable des droits de l’homme de López Obrador avait été piraté avec Pegasus, avaient créé un moment déterminant pour le président.

« C’est probablement la preuve la plus sérieuse que l’armée aujourd’hui n’est même pas sous le contrôle d’AMLO », a-t-il dit, se référant au président par ses initiales.

Vicente Ovalle et Citizen Lab ont refusé de commenter. Ni le ministère mexicain de la Défense ni le porte-parole de López Obrador n’ont répondu aux demandes de commentaires.

López Obrador a nié que l’armée surveille les journalistes ou les défenseurs des droits humains. Le mois dernier, après que le New York Times a rapporté la découverte de Pegasus au téléphone d’Alejandro Encinas, sous-secrétaire aux droits de l’homme au ministère du gouvernement et allié de longue date de López Obrador, le président a répété : « Nous n’espionnons pas ».

Le refus du président de condamner les attentats a suggéré qu’il était pris entre ses promesses en matière de droits de l’homme et sa dépendance croissante à l’égard de l’armée. Non seulement López Obrador compte sur les forces armées pour lutter contre les cartels de la drogue ; il a également élargi leurs responsabilités pour inclure la supervision des ports maritimes, le déploiement de vaccins contre les coronavirus et la construction de grands projets de travaux publics tels que de nouveaux aéroports.

Carlos Pérez Ricart, membre de la commission vérité, a déclaré que le président était à la croisée des chemins.

« Un État démocratique doit contrôler ses institutions de sécurité et de renseignement. Tout indique que ce n’est pas le cas », a déclaré Pérez Ricart, politologue au Centre de recherche et d’enseignement en économie. «Le président doit mettre un terme à cela. Ses commentaires publics n’ont pas été satisfaisants.

Encinas supervise les enquêtes du pouvoir exécutif sur la guerre sale et les disparitions d’Ayotzinapa, qui ont été attribuées à la police locale et aux trafiquants de drogue avec la complicité présumée de l’armée. Il est également chargé des efforts pour retrouver les plus de 110 000 personnes actuellement signalées comme disparues, un bilan qui a rapidement augmenté depuis que le gouvernement a lancé sa guerre contre les cartels de la drogue en 2006. Vicente Ovalle travaille dans son bureau.

Encinas n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Citizen Lab a conclu que le téléphone de Vicente Ovalle – ou d’autres appareils dont les informations étaient sauvegardées sur le téléphone – avait été mis sur écoute par Pegasus. L’analyse n’a pas permis de déterminer les dates de l’infection, mais un e-mail d’Apple avertissant d’un éventuel ciblage par des « attaquants parrainés par l’État », reçu par Vicente Ovalle et examiné par The Post, suggère qu’il a eu lieu au cours du second semestre de l’année dernière.

La surveillance fait partie de la culture politique mexicaine depuis des décennies. Mais Pegasus est un outil particulièrement puissant, capable de rechercher le contenu d’un téléphone et d’activer à distance la caméra et le microphone. Le département américain du Commerce a limité l’accès du groupe NSO basé en Israël à la technologie américaine, affirmant que ses produits ont été utilisés « pour cibler de manière malveillante des responsables gouvernementaux, des journalistes, des hommes d’affaires, des militants, des universitaires et des employés d’ambassade ».

NSO, interrogé sur l’affaire Vicente Ovalle, a déclaré qu’il « ne vend qu’aux clients du renseignement et des forces de l’ordre qui utilisent ces technologies pour prévenir le crime et le terrorisme au quotidien ». Dans une déclaration envoyée par e-mail, il a déclaré que Citizen Lab « continue de produire des rapports non concluants qui sont incapables de faire la différence entre les différents cyber-outils utilisés ».

« Bien que NSO n’exploite pas sa technologie et ne soit pas au courant des renseignements collectés, il a lancé la principale politique de conformité et de droits de l’homme de l’industrie pour enquêter sur toutes les allégations crédibles d’utilisation abusive », a déclaré la société. Il a déclaré avoir résilié « plusieurs contrats » après avoir déterminé que ses technologies étaient utilisées de manière inappropriée.

L’administration de López Obrador a déclaré que le bureau du procureur général et le CISEN, l’agence d’espionnage nationale, utilisaient autrefois Pegasus mais ne le font plus. L’armée a déclaré n’avoir utilisé le logiciel malveillant qu’entre 2011 et 2013.

Une coalition de groupes de défense des droits mexicains et d’organisations médiatiques a publié l’année dernière des documents obtenus du ministère mexicain de la Défense par un groupe de pirates informatiques qui montraient que l’armée avait acquis un « service de surveillance à distance » en 2019 auprès d’un fournisseur appelé Antsua. Cette firme avait été exclusivement autorisée à vendre le logiciel espion Pegasus à l’armée mexicaine, selon d’autres documents cités par les médias mexicains.

Les organisations ont noté que les infections à Pegasus semblent coïncider avec les publications ou les enquêtes des cibles liées à l’armée. En mars, par exemple, des groupes de défense des droits numériques et des médias mexicains ont rendu publics des documents piratés indiquant que l’armée espionnait en août 2020 les conversations d’un militant des droits humains dans la ville frontalière de Nuevo Laredo qui avait enquêté sur des abus présumés de l’armée. Le téléphone de l’activiste, Raymundo Ramos, a ensuite été découvert par Citizen Lab comme ayant été attaqué par Pegasus à cette époque.

« Les preuves sont là », a tweeté la semaine dernière Luis Fernando García, directeur du groupe de défense des droits numériques R3D, avant que le prétendu piratage du téléphone de Vicente Ovalle ne soit révélé. « Plusieurs personnes ont été espionnées à l’époque où leur travail était lié à des abus militaires. »

Vendredi, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a appelé le Mexique à « redoubler d’efforts » pour enquêter sur l’utilisation de Pegasus pour suivre les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme, notant « l’impact de ce type d’actions dans une démocratie ».

La sale guerre est l’un des épisodes les plus répressifs de l’histoire du système à parti unique qui a gouverné le Mexique pendant la majeure partie du XXe siècle. Au plus fort de la guerre froide, l’armée mexicaine et d’autres forces de sécurité ont détenu et torturé des centaines de guérilleros de gauche, d’étudiants, d’agriculteurs pauvres et autres.

Beaucoup n’ont jamais été revus ni entendus.

Dans l’État de Guerrero, où une rébellion rurale armée s’est heurtée à une violente répression, au moins 239 personnes ont disparu, selon un rapport de la commission de vérité de l’État. Certains ont probablement été enterrés dans des tombes anonymes; d’autres ont été jetés d’avions militaires, leurs corps coulant dans l’océan Pacifique.

Pourtant, contrairement à d’autres pays d’Amérique latine qui ont subi des violations similaires des droits de l’homme à l’époque, le Mexique n’a jamais vraiment tenu compte de cette histoire. Il y a eu une impunité généralisée pour ceux qui ont perpétré les disparitions de la sale guerre.

En 2002, le président de l’époque, Vicente Fox, a créé un bureau du procureur spécial pour enquêter sur les crimes de la sale guerre. Mais ses résultats ont été « profondément décevants », a déclaré Human Rights Watch dans un rapport de 2006. Le groupe a blâmé le manque de ressources et la résistance de l’armée.

López Obrador, qui a fait campagne sur des promesses de transformer le gouvernement, a déclaré que son administration ferait enfin amende honorable. En 2021, il a lancé la première commission nationale de vérité pour enquêter sur ce qui s’est passé pendant la sale guerre, localiser les disparus et jeter les bases de poursuites potentielles. Il examine la période de 1965 à 1990.

« Nous sommes dans une ère nouvelle et différente, même pour les institutions connues comme rigides et sévères, comme l’armée et la marine », a déclaré López Obrador en inaugurant la commission. « Regardez comment les choses ont changé ; c’est pourquoi je suis optimiste.

Vicente Ovalle a été chargé de superviser les opérations quotidiennes de l’enquête du gouvernement. Historien de renom, il a passé des années à étudier les disparitions forcées et autres abus commis par le gouvernement pendant la sale guerre. Il a également un lien personnel avec l’époque : lorsqu’il avait 5 ans, ses parents, originaires d’une ville de l’État d’Oaxaca connue pour son militantisme de gauche, ont été arrêtés par les forces de sécurité et détenus au secret. Ils ont finalement été libérés.

Sous sa direction, la commission a obtenu l’accès aux anciens sites de prisons clandestines à l’intérieur des installations de l’armée, permettant aux survivants et aux proches des disparus de visiter. La commission a également accédé à des archives auparavant secrètes.

Mais le malaise des militaires face à l’examen minutieux a été clair.

Dans un discours prononcé en juin dernier à l’occasion de l’ouverture des bases militaires à l’enquête de la commission, le ministre de la Défense, Luis Cresencio Sandoval, a suscité l’indignation en déclarant que les soldats tués lors de la campagne contre-insurrectionnelle seraient également honorés.