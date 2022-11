Le temps de la prison

IL devrait maintenant être évident qu’il est fou de libérer sous caution les manifestants de Just Stop Oil.

Ils devraient être en garde à vue dans l’attente de leur procès.

Partout en Europe, les éco-zélotes sont arrêtés de force et encourent des peines plus sévères Crédit : La Méga Agence

Les éco-hors-la-loi autoproclamés s’engagent à accroître la criminalité dès qu’ils ont une autre chance.

Ils ne respectent plus la loi, ni leurs concitoyens, ni ne craignent apparemment la punition.

Ils ont choisi de bafouer les règles de la société et ne devraient pas être libres de le faire.

Notre police de ces extrémistes est une risée.

Maintes et maintes fois, ils sont arrêtés pour fermeture d’autoroutes ou pour vandalisme insensé et sont libérés sous caution pour y retourner directement.

Un imbécile qui a jeté de la soupe sur les Tournesols de Van Gogh était sorti cette semaine pour essayer de bloquer la circulation sur la M25.

Pourquoi n’était-elle pas dans une cellule se préparant à la prison ?

Partout en Europe, les éco-huards sont arrêtés avec plus de force et plus rapidement et font face à des peines plus sévères.

On nous promet une répression similaire dans le projet de loi sur l’ordre public et cela ne peut pas arriver assez tôt.

Labour, leur fanclub Twitter et des éco-zélotes partout.

Et alors? Le public en a assez.

Pic de stupidité

C’est scandaleux.

Un Hilton de luxe, des chambres à 160 £ la nuit, réservées jusqu’au printemps pour les migrants qui ont débarqué illégalement sur nos côtes.

Cela représente environ 200 hommes imposés par le ministère de l’Intérieur à un petit village de Snowdonia.

Nous savons qu’il est désespéré de libérer de l’espace dans les camps de détention du Kent.

Mais comment cela peut-il être bon pour ces villageois ?

Ou les contribuables, qui paient des millions pour ce seul hôtel quatre étoiles ?

N’oubliez pas non plus que 200 ne représentent qu’un cinquième du total qui peut arriver en une journée lorsque la Manche est calme.

Les conservateurs DOIVENT régler ce problème.

Un futur gouvernement travailliste n’essaiera même pas.

Nous savons maintenant que Keir Starmer, en tant que pom-pom girl de Corbyn, voulait que les demandeurs d’asile déboutés reçoivent des subventions des contribuables pour financer des appels interminables.

Quoi qu’il prétende maintenant, alors qu’il implore votre vote, ce sont ses véritables instincts.

Starmer est membre à vie de la brigade juridique des droits de l’homme de gauche qui cherche à contrecarrer toutes les expulsions et à ouvrir nos frontières à tous.

Meilleure défense

NOTRE équipe de Coupe du monde est dévoilée – et nous recommençons à rêver.

Le football pourrait-il rentrer à la maison cette fois?

Prions pour que nos gars restent en forme.

Mais NOUS devons aussi. . . pour toutes ces heures exténuantes à les encourager.

Personne ne veut passer le tournoi frappé par le Covid ou la grippe.

Ou pour les répandre involontairement dans des pubs ou des salons bondés et provoquer une vague hivernale qui martèle davantage le NHS.

C’est pourquoi le service de santé veut désespérément qu’on se fasse piquer pour les deux.

Des millions de personnes attendent un vaccin contre la grippe ou un rappel Omicron. . . alors réservez le vôtre maintenant.

Profitons du Qatar.

Sans catarrhe.