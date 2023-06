"Il devrait…": L’ex-chef du panel américain sur la liberté religieuse à propos de la remarque d’Obama sur l’Inde

L’ancien président Barack Obama devrait consacrer son énergie à complimenter l’Inde plutôt qu’à la critiquer, selon Johnnie Moore, ancien commissaire de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale (USCIRF).

« Je pense que l’ancien président (Obama) devrait dépenser son énergie à complimenter l’Inde, plus qu’à critiquer l’Inde. L’Inde est le pays le plus diversifié de l’histoire de l’humanité. Ce n’est pas un pays parfait, tout comme les États-Unis, ce n’est pas un pays parfait, mais sa diversité est sa force, et nous devrions complimenter la plus grande démocratie du monde à chaque occasion que nous pouvons, que nous avons », a déclaré Moore, un leader évangélique, dans une interview avec ANI.

#MONTRE | Réagissant aux remarques de l’ancien président américain Barack Obama sur les droits des musulmans indiens, Johnnie Moore, ancien commissaire de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale, a déclaré : « Je pense que l’ancien président (Barack Obama) devrait dépenser son énergie à complimenter… pic.twitter.com/227e1p17Ll — ANI (@ANI) 26 juin 2023

Les remarques de Moore font suite à une interview d’Obama à CNN récemment dans laquelle l’ancien président américain a été cité comme disant que Biden devrait soulever la question de la liberté religieuse avec l’Inde, comme il l’aurait fait s’il avait encore été président des États-Unis.

Dans une interview accordée à CNN jeudi, Obama a déclaré que si l’Inde ne protégeait pas les droits des minorités ethniques, il y avait de fortes chances à un moment donné que le pays commence à se séparer. Obama a également déclaré à Christiane Amanpour, intervieweuse de CNN, que si le président Joe Biden rencontre le Premier ministre Modi, « la protection de la minorité musulmane dans une Inde à majorité hindoue mérite d’être mentionnée ».

Interrogé sur une question concernant l’Inde et la Chine, Obama a déclaré qu’il avait travaillé avec le Premier ministre Narendra Modi sur les accords de Paris pour faire face au changement climatique.

« Au fait, si j’avais une conversation avec le Premier ministre Modi, que je connais bien, une partie de mon argument serait que si vous ne protégez pas les droits des minorités ethniques en Inde, alors il y a de fortes chances que l’Inde, à à un moment donné, commence à se séparer. Et nous avons vu ce qui se passe lorsque vous commencez à avoir ce genre de grands conflits internes. Ce serait donc contraire aux intérêts non seulement des Indiens musulmans, mais aussi des Indiens hindous. Je pense qu’il est important de pouvoir parler honnêtement de ces choses. Les choses ne vont pas être aussi propres que vous le souhaitez, car le monde est compliqué », a déclaré Obama à CNN.

L’USCIRF est une commission du gouvernement fédéral américain qui fait des recommandations politiques au gouvernement américain et a été créée par l’International Religious Freedom Act de 1998. Les commissaires de l’USCIRF sont nommés par le président et les dirigeants des deux partis politiques au Sénat et à la Chambre des représentants.

L’ancien commissaire de l’USCIRF a déclaré à l’ANI que la visite historique du Premier ministre Modi aux États-Unis était une occasion à célébrer.

« Et donc je pense, vous savez, que c’était le moment de célébrer une visite historique, vous savez, plutôt que de la critiquer, vous savez, avec vos amis, notamment en matière de démocratie. Avec vos amis, c’est parfois mieux vaut critiquer en privé et faire l’éloge publiquement, publiquement. C’est de la bonne géopolitique », a déclaré Moore.

« Je ne suis pas d’accord avec le sentiment de l’ancien président (Barack Obama) », a-t-il dit, ajoutant : « Même dans cette critique de l’ancien président Obama, je ne pouvais pas m’empêcher de compléter le Premier ministre Modi, et je comprends certainement pourquoi avoir passé quelques du temps avec lui », a ajouté Moore.

Moore, qui a été conseiller spirituel de l’ancien président Donald Trump, a fait l’éloge de la « démocratie diversifiée » de l’Inde et a déclaré que le pays devrait être complété à chaque occasion.

Notamment, Moore, qui a siégé à la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale pendant plusieurs années, a été sanctionné par la Chine pour son travail en 2021.

Le vice-président du parti Bharatiya Janata, Baijayant Jay Panda, a critiqué Obama pour ses remarques et a déclaré qu’il était absurde de voir l’ancien président américain « se plier à la foule anti-indienne, sermonner l’Inde dans le même souffle que la Chine pour ses atrocités au Xinjiang ».

Obama, dans son interview à CNN, avait également déclaré qu’il était important que le président américain dise que si la Chine envoie des Oughours dans des camps de masse et qu’ils sont « rééduqués, c’est un problème et un défi pour nous tous » et il y a un besoin d’y prêter attention.

Les commentaires d’Obama avaient suscité des réactions négatives en Inde, le ministre des Finances de l’Union Nirmala Sitharaman déclarant que sous son règne, les États-Unis avaient bombardé six pays dominés par les musulmans.

Lors d’une conférence de presse à New Delhi le 25 juin, Sitharaman a déclaré : « Il était surprenant que lorsque le Premier ministre visitait les États-Unis et parlait de l’Inde, un ancien président américain (Barack Obama) faisait une déclaration sur les musulmans indiens. .Je parle avec prudence, nous voulons une bonne amitié avec les États-Unis, mais ils commentent la tolérance religieuse de l’Inde.

Le ministre des Finances de l’Union a également défendu le Premier ministre Modi contre les questions concernant le traitement réservé aux musulmans en Inde et a souligné que sur 13 distinctions que le Premier ministre a reçues de différents pays, six récompenses provenaient de pays où les musulmans sont dans le majorité.

« L’honorable Premier ministre lui-même lors de la conférence de presse aux États-Unis a déclaré comment son gouvernement travaille sur le principe » Sabka Sath Sabka Vikas « et ne discrimine aucune communauté, mais le fait demeure que, à plusieurs reprises, lorsque les gens se joignent à ce débat et mettent en évidence les problèmes qui ne sont pas des problèmes en quelque sorte parce que s’il y a des problèmes dans les États qui doivent être soulevés, ils le sont au niveau de l’État », a déclaré Mme Sitharaman aux journalistes.