« Il devrait être EMBARRASSÉ »: Madcap Medvedev déchiré pour un service aux aisselles bâclé sur une balle de match lors de la défaite à Roland-Garros (VIDEO)

Apparaissant dans un tout premier quart de finale à Roland-Garros, Medvedev a rencontré son match contre un Tsitsipas enflammé – un homme avec qui il entretient une relation difficile depuis que la paire est apparue sur la scène comme deux des plus grands noms de la Bassin de talents du tennis « Next Gen ».

Bien plus à l’aise que son rival sur terre battue, Tsitsipas a réservé sa place en demi-finale avec une victoire 6-3 7-6 (7-3) 7-5 en fin de soirée devant des tribunes vides sur le court Philippe-Chatrier mardi dans la capitale française.

Malgré un premier set dominant de son rival grec, Medvedev a eu ses moments et a raté deux points de set dans le deuxième set et a également obtenu une pause de service pour monter 3-2 dans le troisième, seulement pour que Tsitsipas se batte à nouveau.

Une rencontre divertissante et rythmée a été réglée de manière bizarre lorsque Medvedev a opté pour un service sous les bras sur la balle de match dans le but de surprendre son rival.

Le Grec ne devait cependant pas être déjoué, intervenant pour envoyer le ballon le long de la ligne et au-delà du grand Russe – appelant plus tard le service de Medvedev un « tiré très millénaire ».

La balle de match la plus folle de l’année ? 😵@steftsitsipas fait deux demi-finales consécutives à #Roland Garros, battant Medvedev 6-3, 7-6(3), 7-5. pic.twitter.com/dCMdCvhUwc — Roland-Garros (@rolandgarros) 8 juin 2021

#Roland Garros 🗣️ Daniil Medvedev a effectué un service aux aisselles alors qu’il était en panne de balle de match. Stefanos Tsitsipas a un nom intéressant pour cela. 😅📽️ Open de France pic.twitter.com/eLkfsqnp8E – Le champ (@thefield_in) 9 juin 2021

Medvedev, qui a déjà eu recours à la tactique à plusieurs reprises auparavant, n’a pas été excusé et a affirmé qu’il y avait de la méthode dans la folie des enjeux élevés.

« J’y ai pensé pendant tout le match, comme ça peut-être dans le point important où je pouvais le faire parce que mon opinion était qu’il était assez loin dans le court, donc ça peut toujours fonctionner. » a déclaré le jeune homme de 25 ans.

«Mais je n’avais pas vu l’opportunité avant, et celui-ci, je sentais qu’il était un peu au-dessus de moi, alors j’ai pensé que ce serait un bon choix pour lui apporter la surprise.

« Mais bon, ça n’a pas marché du tout. Il a eu un ballon facile à terminer. Il l’a fait. Mais encore une fois, comme je l’ai dit, c’était tactique.

Les fans et les experts, quant à eux, ont eu une réaction mitigée au dénouement à Paris.

« Qu’est-ce que c’était que Danni [sic] penser à? » a demandé un fan. « Mais sérieusement, c’était un grand match et Medvedev a mieux joué que le score ne suggérait qu’il aurait dû gagner le deuxième set et faire une pause dans le troisième, donc beaucoup de points positifs à tirer de ce tournoi. »

« Décision inexplicable là-bas. C’est soit un mouvement de reddition implicite, soit un aveu de manque de confiance en son service », a affirmé un autre observateur.

« À moins qu’il ne s’avère qu’il a été blessé d’une manière ou d’une autre, Medvedev devrait être embarrassé. Jouer un tennis incroyable et y mettre fin comme ça n’est pas ce que le jeu mérite. »

Le spécialiste du tennis Ben Rothenberg a affirmé que le tir était « assez terrible, mais assez amusant. »

A quoi pensait Danni ? mais sérieusement, c’était un grand match et Medvedev a mieux joué que le score ne suggérait qu’il aurait dû gagner le deuxième set et faire une pause dans le troisième, donc beaucoup de points positifs à tirer de ce tournoi. – Robert Cummins (@Jabba1203) 8 juin 2021

Décision inexplicable là-bas. C’est soit un mouvement de reddition implicite, soit un aveu de manque de confiance en son service. À moins qu’il ne s’avère qu’il a été blessé d’une manière ou d’une autre, Medvedev devrait être gêné. Jouer un tennis incroyable et finir comme ça n’est pas ce que le jeu mérite – Courtexplorer (@courtexplorer) 8 juin 2021

Stefanos Tsitsipas bat son rival Daniil Medvedev en deux sets impressionnants, 6-3, 7-6 (3), 7-5. La balle de match de service sournoise de Medvedev était assez terrible, mais assez amusante. #RG21 – Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 8 juin 2021

La fin peu orthodoxe n’était qu’une partie d’un affichage coloré de Medvedev. Le numéro deux mondial s’est également heurté à l’arbitre à un moment donné du troisième set consécutif à cause d’un tableau de bord défectueux, le Russe affirmant qu’il aurait dû obtenir un autre service.

« Si je perds le match, c’est de ta faute » Medvedev a déclaré au responsable.

La deuxième tête de série avait également des mots de choix pour les organisateurs de Roland-Garros concernant la programmation de son match en fin de soirée, ce qui signifiait qu’il n’y avait pas de fans présents en raison d’un couvre-feu lié à Covid.

« Notre match était définitivement le match du jour, donc Roland-Garros a préféré Amazon aux gens », a déclaré Medvedev, faisant référence au géant en ligne qui détient les droits exclusifs de diffusion en continu de certains des matchs de Roland-Garros.

« En fait, je veux dire que je pense que c’est bien quand vous avez des sponsors et tout parce que c’est comme ça que nous, les joueurs de tennis, pouvons gagner de l’argent, mais en fait, nous avons plus de monde cette année à Roland-Garros, nous avons Amazon, je ne sais pas si ils l’ont eu l’année dernière, et nous obtenons 15 % de prix en moins.

« Donc, la question est : où est l’argent d’Amazon ? »

Malgré sa sortie mardi soir, Medvedev a surpris plus d’un avec sa course aux huit derniers cette année, n’ayant pas dépassé le premier tour lors de chacune de ses quatre précédentes visites au tournoi.

Tsitsipas, 22 ans, a maintenant atteint une troisième demi-finale majeure consécutive et affrontera la sixième tête de série Alexander Zverev dans les quatre derniers, après que l’Allemand ait balayé l’outsider espagnol Alejandro Davidovich Fokina en deux sets en quart de finale.

Tsitsipas cherche à faire sa première apparition dans une finale du Grand Chelem, tandis que Zverev, 24 ans, visera à atteindre une deuxième pièce maîtresse après sa course à la finale de l’US Open l’année dernière, où il a perdu contre Dominic Thiem en cinq sets.

Nouvelle étape franchie 🔑@AlexZverev surmonte Davidovich Fokina 6-4, 6-1, 6-1 pour réserver une place dans le #Roland Garros SF pour la première fois de sa carrière. pic.twitter.com/BiYd87lsTz — Roland-Garros (@rolandgarros) 8 juin 2021

Dans l’autre moitié du tirage au sort, Rafael Nadal, 13 fois champion, rencontre le 10e argentin Diego Schwartzman en quart de finale vendredi, avant que le numéro un mondial Novak Djokovic ne rencontre le neuvième tête de série italien Matteo Berrettini lors de leurs huit derniers affrontements.