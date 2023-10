Le conseiller principal du contrôleur de la ville de New York, Brad Lander, a travaillé auparavant pour une organisation liée au Hamas et il est affilié à un groupe qui a critiqué Israël après les attentats terroristes du 7 octobre.

Quatre membres républicains de la délégation du Congrès de New York ont ​​critiqué Lander et son conseiller pour leurs positions dans des déclarations à la Daily Caller News Foundation.

« Nous devons éliminer les dirigeants anti-israéliens dans l’État de New York – les dirigeants politiques doivent être fermes dans leur soutien au peuple israélien et condamner les actions du Hamas et des groupes affiliés », a déclaré le représentant Brandon Williams au DCNF.

Plusieurs républicains de la délégation du Congrès de New York appellent le contrôleur de la ville de New York, Brad Lander, à démissionner en raison des positions d’un conseiller principal sur Israël, ainsi que de sa propre proximité avec une organisation critique à l’égard de la nation.

L’atterrisseur est affilié avec Jewish For Racial & Economic Justice (JFREJ), une organisation qui a publié déclarations critique à l’égard d’Israël à la suite des attentats terroristes du Hamas du 7 octobre, et il emploie Naomi Dann en tant que conseillère principale qui, entre autres, collaboré avec un groupe lié au Hamas lors d’un précédent emploi. Les représentants de New York Marc Molinaro et Brandon Williams ont appelé Lander à démissionner de son poste, tandis que les représentants George Santos et Andrew Garbarino l’ont critiqué dans des déclarations à la Daily Caller News Foundation.

« Je ne peux pas croire que nous devions dire cela, mais un contrôleur élu et son équipe ne devraient pas adhérer à l’antisémitisme et aux mouvements anti-israéliens », a déclaré Molinaro au DCNF. « C’est particulièrement honteux étant donné qu’ils représentent des milliers de Juifs vivant à New York. Mettez de côté votre politique extrême ou démissionnez.

« Cibler des civils est un crime de guerre. Prendre des otages est un crime de guerre. Le bombardement d’installations médicales est un crime de guerre. Les punitions collectives sont un crime de guerre », Dann tweeté le 10 octobre. « Il n’y a pas de chemin vers la paix sans la fin du siège et de l’occupation. »

Elle s’est également associée à un groupe lié au Hamas, la Campagne américaine pour les droits des Palestiniens, dans une campagne visant à empêcher le Premier ministre Benjamin Netanyahu de s’adresser au Congrès en 2015 alors qu’il travaillait pour Jewish Voice for Peace, selon le Washington Free Beacon.

Dann a été arrêté lors d’une manifestation pro-palestinienne à New York en 2014, selon l’International Business Times. signalé. Lander a exprimé sa « pleine confiance » en Dann l’année dernière lorsque le Free Beacon l’a interrogé sur ses positions envers Israël.

« Vous êtes celui dont vous vous entourez, et M. Landers a choisi un haineux envers Israël comme l’un de ses principaux lieutenants », a déclaré William O’Reilly, consultant politique et chroniqueur, au DCNF. «C’est l’Amérique, Mme. Dann a parfaitement droit à ses opinions, mais les New-Yorkais ont également le droit de s’opposer à qui figure sur leur liste de paie.

“M. Lander doit expliquer son choix à un public concerné », a-t-il poursuivi.

Williams a déclaré au DCNF que Landler devrait se retirer en raison de ses affiliations, de ses déclarations et de son personnel.

“Il devrait démissionner immédiatement”, a déclaré Williams. « Nous devons éliminer les dirigeants anti-israéliens dans l’État de New York – les dirigeants politiques doivent être fermes dans leur soutien au peuple israélien et condamner les actions du Hamas et des groupes affiliés. »

« Quiconque excuse ou banalise les actions du Hamas n’a pas sa place dans la fonction publique », a déclaré Garbarino à la DCNF.

Les États-Unis ne peuvent pas continuer à lui apporter un soutien inconditionnel sans tenir compte des violations des droits de l’homme ou de l’annexion de facto. Les Juifs américains qui soutiennent la vision d’un Israël juif et démocratique doivent le dire beaucoup plus fort.https://t.co/BysQb7sJKM – Brad Lander (@bradlander) 24 juillet 2023

Atterrisseur argumenté dans un éditorial publié en mars dans Haaretz, il affirmait que « nous ne pouvons pas continuer à écrire un chèque en blanc à un régime de plus en plus autoritaire », en référence à Israël. Dans un tweet du 13 octobre, il accusé Israël de « l’action aveugle »[ly] tuer » des Palestiniens.

« 1 800 Palestiniens tués par Israël à Gaza – plus de 500 enfants. 420 000 personnes déplacées. Pas d’électricité, peu de nourriture et d’eau, les hôpitaux s’effondrent. Israël a le droit de se défendre et de poursuivre les terroristes qui l’ont attaqué. Mais notre chagrin ne justifie pas une punition collective ou une mort massive », a-t-il déclaré. tweeté. « J’ai été ému par cet appel des militants israéliens des droits de l’homme – qui connaissent tous des personnes tuées ou kidnappées par le Hamas – appelant Israël à faire preuve de retenue dans sa réponse, à autoriser l’aide humanitaire et à mettre un terme aux massacres aveugles de civils palestiniens. »

Lander est membre et ancien coprésident du JFREJ, selon Forward, et le groupe a publié un flux constant de messages anti-israéliens depuis les attaques du Hamas. Le groupe a déclaré dans son communiqué officiel déclaration sur la guerre que l’attaque du Hamas était «ni l’un ni l’autre justifiable ni non provoqué. » (EN RELATION : Les socialistes de New York se rassemblent pour la journée des Palestiniens après que les terroristes ont tué plus de 200 Israéliens)

“Nous devons agir de toute urgence pour dénoncer et exiger la fin du génocide palestinien”, a déclaré le groupe. tweeté Le 16 octobre, alors qu’il faisait la promotion d’une manifestation pro-palestinienne organisée par Jewish Voice for Peace à Washington, DC. Le groupe également détenu “une prière pour arrêter [the] #GazaGenocide » lors d’un rassemblement le 13 octobre appelant le sénateur démocrate de New York Chuck Schumer à agir en leur nom, et a participé à des manifestations pro-palestiniennes en 2017. La ville de New York et CC

Les membres du JFREJ présents à la manifestation à Washington ont contribué à bloquer « chaque entrée de la Maison Blanche », ce qui a conduit à l’arrestation de certains de leurs membres. selon sur leur site Web. Les manifestants à New York ont ​​brandi des pancartes accusant Israël de génocide et d’être un État d’apartheid.

Lander, qui a juridiction sur le fonds de pension de la ville de New York, avait exprimé soutien à Ben & Jerry’s décision en 2021 pour arrêter de vendre des glaces dans les « territoires palestiniens occupés », affirmant que « les entreprises qui décident de ne pas opérer dans les colonies ne présentent pas de risque pour les fonds de pension de New York ».

Santos a qualifié Lander et Dann d’« odieux » dans sa déclaration au DCNF.

« Les décisions que nous prenons en tant que fonctionnaires doivent refléter nos valeurs fondamentales : la liberté, la démocratie et les droits de l’homme », a-t-il déclaré. « Nous ne devrions pas compromettre ces valeurs en nous alignant sur des intérêts contradictoires ou en utilisant notre rôle dans la fonction publique pour faire avancer des programmes politiques. »

Lander et Dann n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de la DCNF.

Tout le contenu créé par la Daily Caller News Foundation, un service de presse indépendant et non partisan, est disponible gratuitement pour tout éditeur de presse légitime capable de fournir une large audience. Tous les articles republiés doivent inclure notre logo, la signature de notre journaliste et son affiliation au DCNF. Pour toute question concernant nos directives ou notre partenariat, veuillez contacter [email protected].