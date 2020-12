Thomas Tuchel a remporté des titres de champion au cours de ses deux saisons complètes au Paris St Germain et les a menés à la finale de la Ligue des champions de cette année, mais ce n’était pas suffisant pour l’ambitieux club de Ligue 1. Ils ont limogé l’Allemand la veille de Noël, confirmant la décision mardi avec une brève déclaration le remerciant pour son travail.

Bien qu’il puisse y avoir eu d’autres facteurs en jeu, tels qu’une mauvaise relation avec le conseil d’administration, Tuchel est essentiellement la dernière victime des attentes exagérées des clubs d’élite européens, avec la victoire en Ligue des champions apparemment la seule chose qui compte.

Tuchel n’est pas seul. Maurizio Sarri a conduit la Juventus au titre de Serie A la saison dernière lors de sa première campagne à la tête, mais a été limogé le lendemain de son élimination de la Ligue des champions.

Le Bayern Munich a remporté huit titres de Bundesliga successifs depuis 2012-13, mais pendant cette période, il a employé cinq entraîneurs différents dans leur quête pour plus.

La domination nationale de clubs comme le Bayern, le PSG et la Juventus est maintenant si ancrée que la ligue nationale semble être un peu plus qu’un inconvénient.

Au PSG, propriété du Qatar, on a presque l’impression que la saison ne commence véritablement que lorsque la phase à élimination directe de la Ligue des champions commence et se termine avec leur élimination.

Le PSG a terminé respectivement 13, 16 et 12 points d’avance sur le peloton lors de ses trois dernières campagnes de Ligue 1, alors qu’en 2016, il a terminé avec 31 points d’avance avec une différence de buts de 83.

Cette saison – qui se joue dans des circonstances uniques en raison de la COVID-19[feminine pandémie – ils ont atteint la pause de Noël à un point derrière la paire de tête de l’Olympique Lyonnais et de Lille.

« Le plus important est que nous soyons proches de la première place du tableau … un ou deux points, ce n’est pas grand-chose, nous sommes capables de lancer une série de victoires », a déclaré Tuchel ce mois-ci.

Le PSG a été repris par Qatar Sports Investments en 2011 et a depuis dépensé plus d’un milliard d’euros (1,22 milliard de dollars) en transferts, y compris certains des plus grands noms du football mondial, et a employé quatre entraîneurs différents mais ne peut toujours pas mettre la main sur les champions. Trophée de la ligue.

PAS ASSEZ

C’est devenu une sorte de routine – trop bon pour la Ligue 1, pas assez bon pour remporter le trophée du club d’élite européen.

Le PSG a été éliminé en quarts de finale quatre fois de suite entre 2013 et 2016, perdant aux buts à l’extérieur contre Barcelone et Chelsea, avant d’être frappé 5-1 au total par les Catalans et de perdre contre Manchester City.

En 2017, ils étaient du mauvais côté de l’un des retours les plus célèbres de la Ligue des champions lorsque, après avoir battu le Barca 4-0 à domicile lors de leur huitième match nul, ils ont perdu 6-1 au retour.

Le Real Madrid a battu le PSG 5-2 au total au même stade en 2017-18 et la partie française a également frappé les tampons lors des 16 derniers matchs en 2018-19 lorsque Manchester United a remporté la victoire avec une pénalité litigieuse pour temps d’arrêt.

Ils ont atteint la finale la saison dernière, pour perdre 1-0 contre le Bayern Munich. Certains estiment que le manque de matches de compétition en Ligue 1 est un frein à leur rêve de Ligue des champions.

« Les matches de Ligue 1 se règlent souvent en première mi-temps et on ne continue pas à travailler au même rythme pendant les 90 minutes », a déclaré un autre ancien joueur, Javier Pastore, lors d’un entretien avec TyC Sports dans son Argentine natale.

«Vous remarquez qu’en Ligue des champions, vous ne pouvez pas dormir une seconde. Parfois en France, vous pouvez jouer pendant un mois contre des équipes qui demandent peu d’efforts.