Il devient de plus en plus difficile pour Aaron Rodgers et ses 2-4 Jets de se relever

EAST RUTHERFORD, NJ — Lorsqu’Aaron Rodgers est touché, il lui faut un peu plus de temps pour se relever qu’avant. Ses genoux lui faisaient mal, ses chevilles lui faisaient mal – les coups faisaient toujours mal, mais maintenant ils font encore plus mal. C’est le football à 40 ans.

Entre les craquements et les effondrements, des signes du vieux Rodgers émergent parfois. Il est toujours là, et il est souvent glorieux, comme lorsqu’il a lancé une passe en l’air juste avant la mi-temps lundi soir – le plus grand lanceur de Je vous salue Marie de l’histoire de la NFL, en décrochant un autre, 52 verges vers Allen Lazard, juste avant la mi-temps.

Les Jets auraient dû rentrer dans les vestiaires 20-10. Au lieu de cela, il était 20h17. Peut-être que le vieil homme a encore un peu de magie dans ses manches, du genre à aider une équipe à surmonter une semaine de troubles, lorsqu’un entraîneur-chef (Robert Saleh) a été licencié et qu’un appelant (l’ami de Rodgers, Nathaniel Hackett) a été rétrogradé.

Parfois, la magie semble vivante, puis on se rend compte qu’elle n’est pas réelle. Du moins pas ici.

« Ce sont les moments où vous voulez saisir l’élan et courir avec », a déclaré l’entraîneur-chef par intérim Jeff Ulbrich. « Malheureusement, nous ne l’avons pas fait. »

Pendant trois semaines consécutives, à la fin du quatrième quart, Rodgers avait le ballon avec une chance pour les Jets de prendre les devants. À trois reprises, il a perdu. Lundi soir, cela s’est terminé lorsque, selon Rodgers, le receveur Mike Williams a emprunté le mauvais chemin, Rodgers l’a renversé, Williams a glissé – et a peut-être été commotionné lorsqu’un défenseur a atterri sur lui – et la passe a été interceptée. Le match s’est terminé quelques jeux plus tard alors que l’ailier défensif Micheal Clemons a regardé Josh Allen courir à côté de lui pour convertir un premier essai, match terminé. Une défaite 23-20.

« Ouais, c’est frustrant », a déclaré Rodgers. «Je suis ici pour gagner ces matchs. Mais nous devons nous occuper de nos coordonnées. Ce sont de petites choses à chaque fois.

Les Jets ont maintenant une fiche de 2-4 – la première fois que Rodgers enregistre une défaite après six matchs. Rodgers a été limogé trois fois et a frappé cinq fois lundi, après avoir été touché 25 fois lors des deux matchs précédents. Il devient de plus en plus difficile de se relever. Et maintenant, un homme de 40 ans, à bout de souffle, doit faire sa part pour sortir les Jets d’un trou de 2-4, quelque chose qu’il n’a jamais eu à faire auparavant.

« Nous devons y aller », a déclaré Rodgers. « C’était une opportunité en or. Certains matchs que vous gagnez dans la NFL et certains matchs que vous offrez. C’était un cadeau.

Le propriétaire des Jets, Woody Johnson, a fait un changement la semaine dernière, licenciant Saleh et le remplaçant par Ulbrich avec l’idée de donner un coup de pouce aux Jets. Sous l’ère Saleh, les Jets ont commis les mêmes erreurs, encore et encore. L’entraîneur était différent lundi, mais les mêmes problèmes persistaient, et les Jets ont donné peu de raisons de croire qu’ils avaient la capacité de surmonter leurs maux, en grande partie parce qu’ils n’avaient jamais été capables de les surmonter auparavant.

Lundi soir, l’offensive a tiré, marquant sur ses deux premières possessions – un panier de 34 verges et un superbe touché de Garrett Wilson de 5 verges – ce qu’elle n’a jamais fait sous la surveillance de Hackett. Mais la défense n’a pas fait sa part, entaillée par un porteur de ballon recrue (Ray Davis) qui a récolté 75 verges en 26 courses en cinq matchs. Lors de la première possession de Buffalo, Davis a réalisé des courses de 3, 14, 6, 5, 15 et 5 verges avant que le quart-arrière Josh Allen ne frappe un touché de 1 verge. Davis a terminé avec 97 verges au sol en 20 courses – plus trois attrapés pour 55 verges – et les porteurs de ballon des Bills ont réalisé en moyenne 5,4 verges par course.

« Ce n’est tout simplement pas le début que nous avons l’habitude d’avoir avec cette défense. Nous devons faire preuve de plus d’urgence dans tout ce que nous faisons », a déclaré Ulbrich.

Saleh a été fréquemment critiqué pour le fait que les Jets étaient l’une des équipes les plus pénalisées de la NFL. Cela n’a pas changé avec le changement d’entraîneur : les Jets ont été pénalisés 11 fois pour 110 verges lundi, et cela ne tenait même pas compte de certaines des pénalités compensatoires qui ont eu lieu. Les Jets ont été appelés pour quatre pénalités différentes pour interférence de passe défensive et une pour avoir brutalisé le passeur. Certains appels étaient douteux – des deux côtés, a déclaré Rodgers – mais pas suffisamment pour l’excuser.

« Nous devons l’examiner collectivement, examiner attentivement la bande », a déclaré Ulbrich. « Qu’est-ce qui est légitime ? Qu’est-ce qui ne l’est pas ? C’est toujours révélateur. Mais du point de vue de la discipline, cela ne peut pas arriver. Nous nous sommes mis derrière les bâtons. Cela nous met en retard avant même de commencer. Ce n’était pas assez bien de cette façon.

Ce n’était pas beaucoup mieux en attaque. Au deuxième quart-temps, un faux départ a été demandé au plaqueur droit Morgan Moses qui est passé du troisième et 10 au troisième et 15, puis Rodgers a été limogé. Au troisième quart, le touché de 4 verges du porteur de ballon Braelon Allen a été rappelé par un penalty de Tyron Smith. Lors du jeu suivant, Wilson a laissé tomber un touché potentiel alors qu’il était touché par deux défenseurs des Bills.

Ensuite, le botteur Greg Zuerlein a raté une tentative de placement de 32 verges. Il a ensuite raté un panier de 43 verges, effectuant des coups d’envoi sur les montants, des ratés cruciaux dans une défaite de trois points.

« En fin de compte, nous allons perdre des matchs si vous en tirez trois », a déclaré Wilson, « et vous ne voulez tout simplement jamais vivre dans ce monde où vous comptez sur le coup de pied. »

Wilson a également qualifié les sanctions de « démoralisantes ».

« Ce n’est pas un bon sentiment », a déclaré Wilson. «C’est juste se tirer une balle dans le pied. C’est quelque chose que nous avons fait, c’est quelque chose sur lequel nous avons insisté tout au long de la semaine d’entraînement et nous continuons à y aller et à faire ces choses pour nous garder en dehors de la zone des buts. … Nous devons être meilleurs. Nous devons faire ce qu’il faut pendant la semaine pour être meilleurs. C’est certainement frustrant, mais c’est nous qui contrôlons la situation. Nous devons le réparer, nous le devons et nous prévoyons de le faire.

Les Jets ont gagné 393 verges en attaque. Le jeu au sol (Breece Hall : 113 yards en 18 courses) s’est réveillé et Wilson (107 yards) et Lazard (114 yards) ont passé de grosses soirées. Mais les Jets ont marqué un touché sur un seul des quatre entraînements dans la zone rouge et ont converti 4 des 12 troisièmes essais.

« Je me sentais bien toute la semaine », a déclaré Rodgers. «Je pensais que nous allions passer une grosse soirée en attaque. Cela aurait dû être un match offensif de plus de 30 points et cela ne devrait même pas être une conversation.

Les entraîneurs changent, mais les mêmes problèmes persistent.

Après la défaite de la semaine dernière contre les Vikings, Saleh a insisté sur le fait qu’« il était encore tôt ». Il a été licencié deux jours plus tard. Maintenant, les Jets sont 2-4. Il se fait tard, vite – un sentiment que les Jets ne connaissent que trop bien ces dernières années : des saisons qui commencent avec des promesses et se terminent dans la misère. Wilson a déclaré qu’il découvrait que sortir de ce genre de trou est plus facile à dire qu’à faire.

« C’est plus difficile qu’il n’y paraît, c’est ce que j’apprends », a déclaré Wilson. « Nous devons le trouver. Je ne sais pas, mec. Si j’avais toutes les réponses, nous aurions gagné ce match. Merde, on doit creuser un peu plus profondément. Faites un petit plus. Je ne peux pas lâcher cette foutue balle, peu importe la force avec laquelle je suis frappé. Il faut le vivre, on ne peut pas simplement en parler. Nous devons sortir et faire ce genre de choses et cela doit arriver maintenant.

Les Jets ont vécu une semaine émouvante. De l’avis de tous, ce fut une semaine positive pour l’établissement, l’organisation allant dans la même direction, l’énergie revenant vers quelque chose de positif. Mais cela peut être éphémère lorsque les victoires ne viennent pas. Tout le monde aime le nouvel entraîneur, jusqu’à ce qu’il perde aussi.

Cela ne fait qu’un seul match pour Ulbrich, et il manque déjà de temps.

« Je pense qu’il y a toujours un sentiment d’urgence », a déclaré Ulbrich. «Il doit y en avoir. C’est juste la nature de cette ligue. En même temps, 2-4, nous ne sommes pas du tout sortis de cette affaire. En aucun cas. Je connais le caractère de ce vestiaire. Je sais comment nous réagirons. Je sais que. Je pensais que le processus de cette semaine était le bon. Je pensais que la façon dont nous étions préparés était exceptionnelle. Il faut commencer à empiler ces semaines de préparation exceptionnelle. Je vous promets que cela commencera à porter ses fruits le dimanche.

Des promesses, des promesses.

« Nous devons juste trouver un moyen de marquer des touchés », a déclaré Wilson, « parce que je ne veux pas continuer à me sentir comme ça. »

