Il craint que le monstre ressemblant à un vampire, surnommé « El Chupacabra », se déchaîne après que des chèvres et des moutons aient été massacrés lors d’une décapitation massive.

Une créature mythique ressemblant à un vampire, appelée chupacabra, a été accusée d’être responsable de la décapitation massive de chèvres et de moutons.

Les agriculteurs supplient les autorités d’enquêter sur ce massacre après avoir découvert que leur bétail avait été massacré.

Une créature mythique ressemblant à un vampire appelée chupacabra a été accusée d’être à l’origine de la décapitation massive de chèvres et de moutons. Crédit : Jam Press

Les agriculteurs touchés ont constaté que certains de leurs animaux avaient perdu la tête alors qu’ils s’occupaient de leurs terres.

Ils ont trouvé d’autres carcasses intactes, mais avec de profondes marques de morsure sur le cou, comme si elles étaient faites par des crocs.

Les habitants de Tambola, dans la région d’Atlahuilco, au Mexique, craignent désormais qu’un chupacabra, également connu sous le nom de bouc, ne soit à l’origine de la récente vague d’attaques.

Et ils craignent le suivant la victime peut être une personne.

Les autorités locales ont demandé aux habitants des villes voisines d’être vigilants.

Un éleveur de Zacamilola, situé à seulement six kilomètres de Tambola, a déclaré : « Nous les gardons dans leur enclos le jour et la nuit sous un abri éclairé pour les surveiller.

« Nous sommes tous en alerte car nous nous soucions de nos animaux. On dit que c’est le chupacabra.

« Je ne sais pas si vous vous souvenez que la même chose s’est produite il y a quelques années, mais aucun animal n’a ensuite été trouvé. »

La femme a ajouté : « Une recherche approfondie a été menée, et certains ont pensé qu’il s’agissait d’une panthère noire avec son petit, mais rien n’a été trouvé.

« Ensuite, ils ont dit que c’était un groupe de personnes qui extrayaient le sang des animaux et le vendaient. »

La police d’Atlahuilco affirme qu’au moins neuf animaux ont été attaqués depuis vendredi dernier (15 septembre).

Le maire, Jaime Rosales Vásquez, a déclaré aux médias locaux : « Des situations similaires ont été signalées l’année dernière dans des communautés comme Capultitla et Eyitepec.

« Et il y a deux ans, on a observé deux animaux ressemblant à des panthères noires.

« Il n’est donc pas exclu que ce soient les spécimens qui attaquent le bétail des familles Tambola cette année. »

Les autorités n’ont pas confirmé le ou les animaux à l’origine des massacres, mais elles ont demandé aux habitants de ne pas les tuer s’ils les croisaient.

Ils disent qu’ils pourraient se précipiter sur les fermes à la recherche de nourriture en raison de la déforestation de leur habitat naturel.

Les autorités locales ont déclaré : « Nous savons qu’il s’agit d’espèces menacées et qu’elles cherchent simplement à se nourrir. Il faut cependant être vigilant, surtout avec les enfants. »

Le chupacabra, dans la légende populaire latino-américaine, est une créature monstrueuse qui attaque les animaux et consomme leur sang.

Les Chupacabras ont été signalés pour la première fois à Porto Rico en 1995.

Ils ont été accusés d’avoir attaqué du bétail et de la volaille, laissant apparemment des carcasses non consommées et vidées de leur sang.

Les premiers rapports décrivaient une créature debout et ressemblant à un grand kangourou reptilien avec d’immenses yeux rouges.

Des récits ultérieurs ont indiqué que cela ressemblait à un mélange entre un dingo et un oiseau.

Aucun spécimen réel n’a jamais été trouvé.

Des images de drone montrent une créature sombre à deux pattes marchant dans un champ ouvert. On pense que cette créature est le Chupacabra. Crédit : Jam Press