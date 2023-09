Les stars de « Duck Dynasty », Phil et Kay Robertson, sont deux des personnalités de télé-réalité les plus appréciées de l’histoire du câble, mais leur vie n’a pas toujours été remplie d’autant de rire et d’amour.

Bien avant leurs jours de gloire chez A&E, les Robertson ont eu des difficultés dans leur mariage, Phil se retrouvant perdu, distant, déconnecté de sa femme et de ses enfants, coureur de jupons et dépendant de l’alcool.

Le voyage de Phil consistant à laisser le désordre derrière lui et à embrasser Jésus – et la quête de Kay pour pardonner – sont au centre d’un nouveau film intitulé « The Blind », qui sortira dans les salles du pays le 28 septembre.

Regardez Phil et Miss Kay raconter leur histoire :

Le couple et leur célèbre famille espèrent que le drame aidera à montrer aux gens le pouvoir qui peut découler de la découverte de Jésus.

Et ils ont dit que s’ouvrir et être vulnérable face aux erreurs passées n’était pas nécessairement facile.

«C’était embarrassant pour moi… quand vous dites aux gens vos péchés», a déclaré Phil à Faithwire de CBN. « Vous les avez déjà dit à Dieu ; Il les connaissait.

Kay a également déclaré que l’expérience d’être si ouverte était difficile.

«C’était assez dur», dit-elle. « Quand j’ai vu [the film] la première fois, j’ai pleuré du début à la fin, parce que c’était tellement réel, et ils faisaient un si bon travail… en nous jouant, et puis c’était comme revivre la période la plus difficile de votre vie.

Phil a déclaré qu’il était « un ivrogne et un païen » et que c’était une leçon d’humilité de voir tout cela se dérouler sur grand écran. Miss Kay, pour sa part, a décrit Phil comme un homme « dur », « méfiant » et très « jaloux » avant de parvenir à la foi – des attributs observés dans « The Blind ».

« Il avait juste quelques qualités diaboliques… et je disais aux garçons… ‘C’est le diable en lui. C’est un homme bon, mais le diable s’est emparé de lui. Il vit en lui en ce moment. Et ce que nous voulons, c’est prier pour que Dieu le fasse sortir », a-t-elle raconté.

Phil et Miss Kay voient dans « The Blind » bien plus qu’un simple objectif de l’histoire de rédemption de leur famille ; le couple pense que le film est une autre occasion de partager l’Évangile – quelque chose qui les passionne depuis des décennies.

« J’ai remarqué que lorsque vous aimez Dieu et votre prochain et que vous faites savoir que vous suivez Jésus-Christ – sa mort, son enterrement, sa résurrection – c’est tout ce que j’ai dit au cours des 40, 50 dernières années », a-t-il déclaré. « Donc… tout ce qui en sortira, c’est ce qui en sortira, mais je n’avais pas prévu de participer à une sorte de film. »

Et pourtant, Dieu a clairement conduit les Robertson à raconter leur histoire à travers « The Blind », offrant un regard cinématographique et très sérieux sur une famille connue pour ses pitreries comiques et ses messages amusants et religieux.

Partager l’histoire est une opportunité pour les gens de découvrir le Seigneur, a déclaré Phil, ajoutant qu’il espère que les gens seront « convertis à Jésus-Christ, comprenant ses péchés, et que ses péchés ont été enlevés ».

« Si cela convertit une personne, je me dis ‘Hé, continue' », a déclaré Phil. « Si cela en convertit mille, je me dis ‘Continuez’. »

Quant à Miss Kay, elle a adressé un message puissant à toute personne en difficulté et se trouvant dans la même situation difficile à laquelle elle a été confrontée autrefois.

« Premièrement, ils doivent lire leur Bible et savoir que Dieu peut vous aider à surmonter tout », a-t-elle déclaré. « Mais parfois, cela dépend de son timing ; ce n’est pas sur le vôtre.

Miss Kay a passé 10 ans à faire confiance à Dieu dans l’espoir que son mariage et sa vie seraient restaurés – et ils ont finalement été amenés à un lieu de véritable paix, d’espoir et d’amour.

« N’abandonnez pas », dit-elle.

Lire plus à propos de « Les aveugles » et procurez-vous des billets.

« Bien avant que Phil Robertson ne devienne une star de télé-réalité, il est tombé amoureux, a fondé une famille et a commencé à devenir incontrôlable », le synopsis lit. « ‘The Blind’ partage des moments inédits de la vie de Phil alors qu’il cherche à vaincre la honte de son passé, pour finalement trouver la rédemption dans un endroit improbable. »