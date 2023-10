Au Royaume-Uni, un homme a été choqué après avoir trouvé une vis en métal dans un repas de KFC. L’incident s’est produit la semaine dernière lorsque Callum Feehan, 25 ans, a acheté un repas au magasin KFC de Canterbury Street, à Gillingham, selon Métro. De retour à la maison, il a mis une poignée de chips dans sa bouche, a senti quelque chose de métallique et a trouvé une vis frite. Il a déclaré qu’il « aurait pu se casser une dent » s’il avait mordu dans la vis.

Il a déclaré : « J’ai acheté le repas et je suis rentré à la maison. Je mettais littéralement une poignée de chips dans ma bouche et je sentais quelque chose qui cliquetait dans ma bouche, et quand je le retirais, c’était une vis grillée. J’aurais pu me casser une dent – ​​heureusement, je ne l’ai pas fait.

L’informaticien a contacté KFC sur X, mais a déclaré qu’ils n’avaient répondu que lorsqu’il avait menacé d’informer Environmental Health. Il a ajouté qu’ils n’avaient pas répondu depuis qu’il avait envoyé une photo de l’objet métallique.

« Je n’étais pas très content. J’ai immédiatement contacté KFC sur Twitter, ou X maintenant, et ils m’ont complètement ignoré pendant au moins 48 heures.

Ce n’est que lorsque je les ai menacés de santé environnementale qu’ils ont répondu.

«Ils ont demandé une photo, demandé où elle avait été achetée et m’ont dit qu’ils me recontacteraient. C’était dimanche, mais il n’y a rien eu depuis », a-t-il déclaré.

Le client était également mécontent du manque de réponse et de responsabilité de la part de l’entreprise.

« Je vais au KFC une ou deux fois par semaine. J’ai déjà eu quelques problèmes mais rien de majeur. Il est plus inquiétant qu’ils ne semblent pas s’inquiéter du fait que je le trouve dans ma nourriture. Ils ne prennent pas vraiment au sérieux ce que je leur ai dit, ce à quoi je m’attendrais d’un endroit où je vais assez régulièrement.

Un porte-parole de KFC a déclaré plus tard : « Nous avons mis en place des processus stricts pour empêcher tout corps étranger de pénétrer dans les aliments que nous servons. En conséquence, nous prenons extrêmement au sérieux les réclamations de cette nature et pouvons confirmer que notre équipe enquête de toute urgence. Nous sommes également en contact avec Callum pour le tenir au courant.

Il y a quelques mois, une personne a trouvé une araignée dans son emballage de poulet KFC dans un magasin de Newport, dans le sud du Pays de Galles. L’homme, nommé Luke Hatherall, a découvert l’arthropode mort sur la laitue, après avoir pris une grosse bouchée de son repas.

« Le manager ne semblait pas s’en soucier du tout, m’a proposé un remboursement, bien sûr, mais la façon dont ils ont agi était comme si cela arrivait tout le temps », a-t-il déclaré, selon plusieurs reportages.