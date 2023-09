« Il apporte un mélange unique de force et d’émotion qui seulement… »

Maneesh Sharma s’ouvre sur la réalisation de Salman Khan dans Tiger 3 et révèle que le dialogue viral de Tiger Ka Message a été écrit par Aditya Chopra.

Hier, Salman Khan a laissé les fans enthousiasmés par son prochain film Tiger 3 alors que les créateurs ont publié le précurseur de Tiger Ka Message dans la bande-annonce du film. Le cinéaste Maneesh Sharma est ravi du succès de la vidéo et a révélé qu’Aditya Chopra avait conceptualisé et écrit la vidéo et a déclaré que les fans de Salman l’aimeraient encore plus après sa performance dans Tiger 3.

Parlant du succès de la vidéo Tiger Ka Message, Maneesh Sharma a déclaré : « Au cours de la dernière décennie, Tiger est peut-être devenu le personnage le plus emblématique de Bollywood. Et avoir l’opportunité de reprendre les rênes, de faire avancer son histoire a suscité une excitation inexplicable. Il a ajouté : « Je veux représenter Tiger comme je l’ai vu comme un cinéphile – plus grand que nature, vous dominant avec son pouvoir de star. Je suis ravi de pouvoir ajouter une couche plus profonde à son voyage.

Maneesh Sharma a en outre donné un aperçu de Tiger 3, avec Salman Khan, et a déclaré : « Cette fois, il ne s’agit pas seulement de sauver l’Inde, mais aussi de se défendre et de défendre sa famille. Et pour un homme, pour Tiger, c’est l’essence même de qui vous êtes : un domaine dans lequel chacun (même Tiger !) se sent vulnérable. Et il le fera avec vengeance. L’agent n°1 de l’Inde est cette fois l’ennemi n°1 de l’Inde et je pense que les gens vont s’amuser en regardant cet artiste d’action au bord du siège !

Il dit en outre que la performance de Salman Khan dans Tiger 3 incitera ses fans à l’aimer davantage : « La performance nuancée de Salman ajoute cette couche de gravité et d’émotion au voyage de Tiger. Il apporte le mélange unique de force et d’émotion que seule la superstar Salman peut donner à Tiger, et je pense que ses fans et les fans de la franchise vont l’aimer encore plus pour cela !

Maneesh révèle que la bande-annonce a été conceptualisée par Aditya Chopra et qu’il a également écrit le dialogue de Salman Khan « Jab Tak Tiger Mara Nahin, Tab Tak Tiger Haara Nahin » dans Tiger Ka Message qui devient maintenant viral.

Maneesh déclare : « Nous sommes également ravis de voir comment les dialogues Jab Tak Tiger Mara Nahin, Tab Tak Tiger Haara Nahin sont devenus viraux ! La vidéo a été conceptualisée et écrite par Aditya Chopra et ce dialogue est aussi un coup de maître de sa part ! C’est un dialogue total sur grand écran paisa vasool qui créera l’hystérie lorsque Salman le dira à l’écran !

Dirigé par Maneesh Sharma, Tiger 3 met en vedette Salman Khan, Katrina Kaif et Emraan Hashmi ainsi que d’autres dans des rôles clés. Le film verra également Pathaan de Shah Rukh Khan faire une apparition et dans une séquence pleine d’action avec Salman Khan. Le film devrait sortir de manière festive à Diwali (12 novembre).

