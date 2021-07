Il aimait le football, d’anciens footballeurs indiens se souviennent de l’amour de Dilip Kumar pour le beau jeu

L’acteur légendaire de Bollywood Dilip Kumar, alias Mohammed Yusuf Khan, est décédé ce matin à l’âge de 98 ans des suites d’une maladie prolongée. L’acteur a été admis la semaine dernière à l’hôpital Hinduja de la banlieue de Khar, un établissement non-COVID-19, pour traiter des « problèmes médicaux » liés à l’âge quelques jours après sa sortie du même hôpital.

« Il est décédé des suites d’une maladie prolongée à 7 h 30 », a déclaré à PTI le Dr Jalil Parkar, qui soignait Kumar. Les derniers sacrements de Dilip Kumar auront lieu aujourd’hui à 17 heures, ses restes seront enterrés au cimetière de Juhu.

La communauté du football indien ainsi que tout le monde dans ce pays ont pleuré la mort de l’acteur légendaire. La communauté du football indien se souviendra toujours de Dilip Kumar comme de quelqu’un qui s’intéressait activement au football indien et qui regardait souvent les matchs depuis les tribunes.

L’ancien défenseur indien Subrata Bhattacharya, qui faisait également partie de l’équipe indienne qui a disputé la Coupe d’Asie de l’AFC 1984, avait eu quelques démêlés avec Dilip Kumar.

«Dilip Kumar était extrêmement passionné par le football. Sur le terrain, quand il vient à un match en tant qu’invité d’honneur, on ne parle pas beaucoup. Mais je l’avais aussi rencontré à quelques reprises en dehors du terrain, et il adorait discuter du jeu avec nous », a expliqué Bhattacharya. «Je me souviens qu’il était un visiteur fréquent des matchs de la Rovers Cup. Il était également venu à la finale du Trophée Santosh au Cachemire (1978-79).

En dehors du terrain, Bhattacharya avait rencontré Dilip Kumar à plusieurs reprises dans différents décors de studio, et l’ancien défenseur a rappelé comment la star de cinéma avait montré son hospitalité.

« Je suis allé le rencontrer quelques fois quand j’étais à Bombay, à l’Himalaya et aux Nataraj Studios. La première fois que je suis allé là-bas, il est venu vers moi et a beuglé d’une manière affectueuse « Aise khada kyun hain ? (Pourquoi êtes-vous debout là).’ Il m’a emmené chez le directeur et m’a présenté, ‘Bada player hai, Inde ke liye khelta hai. Isse Baithne fait. (C’est un grand joueur, il joue pour l’Inde. Trouvons-lui une place pour s’asseoir)’.

«Il était vraiment l’une de ces personnes au cœur pur. Il n’y avait aucune méchanceté chez l’homme. Et c’était aussi un très bon acteur. C’est une perte énorme pour l’Inde », a déclaré Bhattacharya.

Subhash Bhowmick, qui était membre de l’équipe indienne médaillée de bronze aux Jeux asiatiques de 1970, a lui-même été un grand fan des films de Dilip Kumar — Mughal-e-Azam (1960), Ganga Jamuna (1961) étaient deux des nombreux Dilip Les films de Kumar qui avaient captivé Bhowmick.

«Ce fut un honneur de voir une si grande superstar venir assister à nos matchs. Non seulement les matchs du club, mais il était aussi un fervent adepte de l’équipe nationale », a-t-il rappelé. « C’est une perte énorme pour le monde de l’art et de la culture. Il a été l’un des premiers vrais super-héros du cinéma indien », a déclaré Bhowmick.

L’ancien capitaine des Blue Tigers Prasanta Banerjee, qui avait également représenté l’Inde lors de la Coupe d’Asie de l’AFC 1984, a rappelé Dilip Kumar comme quelqu’un qui aimait le beau jeu « de tout son cœur ».

« Je l’avais rencontré pour la première fois lors de la Rovers Cup à Bombay, alors qu’il était l’invité d’honneur de la finale 1980 (East Bengal vs Mohammedan Sporting). Plus tard, quand je jouais pour Mohammedan Sporting, il avait également visité le club à quelques reprises et nous avons eu plusieurs discussions », a déclaré Banerjee. « Quand j’ai pu discuter avec lui, j’ai compris son amour pour le football. Il me connaissait par mon nom. Pour moi, c’était un grand honneur – il était une telle légende.

« Il aimait regarder le football de tout son cœur et était venu assister à plusieurs matchs depuis les tribunes. »

