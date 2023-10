« Il adore ça » : Trump porte la campagne 2024 devant les tribunaux

TSon costume bleu, sa chemise blanche, sa cravate rouge et son épinglette du drapeau américain lui semblaient familiers. Tout comme les caméras de télévision qui suivaient chaque mouvement et les journalistes qui s’accrochaient à chaque mot. Il en a été de même pour les gestes sauvages de la main alors qu’il déclenchait un torrent de rhétorique incendiaire sur les élites censées s’en prendre à lui.

Mais ce n’était pas Donald Trump lors de l’un de ses rassemblements électoraux endiablés en Amérique centrale. Il s’agissait de l’ancien président américain se tenant devant une salle d’audience de New York, sous les yeux d’officiers en uniforme, lors d’un procès civil pour fraude, l’accusant d’avoir grossièrement gonflé la valeur de ses entreprises.

Ce spectacle incongru était la preuve, s’il en fallait davantage, que les comparutions de Trump au tribunal et les malheurs de la campagne à la Maison Blanche ont pour l’essentiel fusionné. Les problèmes juridiques qui pourraient détourner ou détruire la plupart des candidatures sont désormais devenus un élément déterminant de sa campagne présidentielle de 2024.

« Chaque fois qu’il est dans une salle d’audience, il fait campagne », a déclaré Joe Walsh, un ancien membre du Congrès de l’Illinois qui a défié Trump lors de la primaire républicaine de 2020. « La salle d’audience a remplacé ses rassemblements et c’est à cela que vont ressembler les 14 prochains mois. C’est un showman ; il adore cette merde. Ce sera sa campagne et cela pourrait fonctionner.

Trump fait face à 91 accusations criminelles à Atlanta, Miami, New York et Washington. Mais cette semaine, il a dû faire face à une affaire de fraude civile intentée par la procureure générale de New York, Letitia James, qui accuse Trump et sa société d’avoir trompé les banques, les assureurs et autres en surestimant sa richesse jusqu’à 3,6 milliards de dollars.

Le juge Arthur Engoron a déjà jugé que Trump avait commis une fraude. Si elle est confirmée en appel, l’affaire pourrait éventuellement coûter à l’ex-président le contrôle de certains de ses joyaux de la couronne, notamment la Trump Tower, un immeuble de bureaux de Wall Street et des terrains de golf. James demande également 250 millions de dollars de pénalités et l’interdiction pour Trump de faire des affaires à New York.

Trump n’était pas obligé de comparaître devant le tribunal, mais a saisi l’occasion de faire valoir son discours qui a été martyrisé par un système judiciaire politiquement biaisé. Il avait de bonnes raisons, car ses précédentes comparutions obligatoires devant le tribunal cette année ont joué à son avantage dans la course aux primaires républicaines qu’il domine désormais.

Tout comme à ces occasions, les journalistes faisaient la queue toute la nuit pour obtenir un siège au tribunal, les hélicoptères de la télévision suivaient son cortège et ses déclarations bénéficiaient d’une couverture plus large dans les informations du câble que ses rassemblements, que de nombreux médias s’efforcent désormais d’ignorer.

Trump était assis à la table de la défense et observait les débats, parfois maussade ou enclin à conférer avec ses avocats. Mais pas pour lui l’humiliation de se glisser au tribunal en essayant de cacher son visage sous une veste ou une couverture. Il s’est adressé plusieurs fois par jour aux médias rassemblés dans le couloir de la salle d’audience, dénonçant l’affaire avec la colère et les insultes familières à ses partisans.

« C’est une arnaque, c’est une imposture », a-t-il déclaré lundi. « C’est une chasse aux sorcières et une honte. » Il a décrit James comme « incompétent » et faisant partie d’une conspiration démocrate plus large visant à affaiblir ses chances d’élection. Après que l’ancien président a publié une photo du greffier du juge sur son réseau social, Truth Social, le juge a imposé un silence interdisant à Trump de parler de son personnel.

La performance peut donner des cauchemars à ses avocats, mais elle s’accompagne de récompenses financières. Un e-mail de collecte de fonds de la campagne Trump avait pour titre : « Le président Donald J. Trump comparaît MAINTENANT dans une salle d’audience de New York, nous vous demandons de condamner la chasse aux sorcières. » Le message disait : « C’est maintenant clair : la foule libérale ne reculera devant rien pour le faire taire, ainsi que tous les conservateurs épris de liberté qui soutiennent notre mouvement conservateur. »

Cette stratégie s’est avérée efficace après les quatre inculpations de Trump pour ses efforts pour rester au pouvoir après les élections de 2020, sa gestion de documents classifiés et l’argent secret versé à une star de cinéma pour adultes. Cette semaine, sa campagne a annoncé avoir collecté plus de 45,5 millions de dollars au troisième trimestre de l’année, dépassant de loin Ron DeSantis, le gouverneur de Floride autrefois considéré comme son principal rival. La campagne a déclaré avoir gagné 3 millions de dollars en vendant des tasses à café, des t-shirts et des affiches de la photo prise de Trump à Atlanta, où il fait face à des accusations de racket.

Trump continue de mener des sondages d’opinion massifs sur DeSantis, l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley et d’autres candidats à la primaire républicaine, où de nombreux électeurs – même ceux qui s’opposent à lui – rejettent les poursuites judiciaires comme étant politiquement motivées. Sa décision de sauter les débats des primaires semble avoir porté ses fruits. Il ironise désormais fréquemment lors de ses meetings en disant qu’il est le seul à monter dans les sondages à chaque fois qu’il est inculpé.

Tara Setmayerun ancien directeur des communications républicaines à Capitol Hill, a déclaré : « Ce prochain cycle électoral sera historique à bien des égards, mais l’idée que le leader écrasant de la primaire républicaine à la présidentielle est un moqueur deux fois destitué et quatre fois inculpé est ahurissante. .»

Setmayer, conseiller principal de le projet Lincoln, un groupe pro-démocratie opposé à Trump, a exprimé ses inquiétudes quant au fait que les grands médias pourraient être des complices involontaires. « Ils ne peuvent pas couvrir cela comme s’il s’agissait d’élections conventionnelles parce que ce n’est pas le cas et ce que nous avons déjà vu, c’est que les gens y sont devenus presque insensibilisés. Ce n’est plus choquant, et ça devrait l’être.

«Je blâme en partie les grands médias américains pour cela parce qu’ils ont normalisé cela, avec des angles de caméra de style OJ Simpson, Bronco, le montrant se rendant quatre fois au palais de justice, depuis le moment où il quitte son terrain de golf jusqu’à son arrivée au palais de justice.

« C’est notre démocratie qui est en jeu et nous ne devrions pas la couvrir comme s’il s’agissait d’une émission de téléréalité de troisième ordre… c’est là que Trump prospère le plus, car il désensibilise les gens à quel point cela est extraordinairement préjudiciable à notre démocratie. »

Elle n’est pas la seule à craindre une répétition des élections de 2016, au cours desquelles les pitreries de Trump ont reçu des milliards de dollars de publicité gratuite.

Marty Baron, ancien rédacteur en chef du Washington Post, a déclaré lors d’un événement Washington Post Live vendredi : « Je pense que les gens ont encore du mal à savoir comment le couvrir. Je pense qu’il y a eu récemment de très grosses erreurs ; l’interview sur CNN, terrible erreur. Je pense que le plus récent avec Meet the Press, je pense que c’est une erreur. C’est juste que faire une interview avec lui comme ça, c’est juste lui donner une plateforme.

Baron, auteur d’un nouveau livre, Collision of Power, a ajouté : « Il contrôle la conversation, et de plus en plus, ce que nous devrions faire, c’est dire : « À quoi ressemblerait réellement cette deuxième administration Trump ? Qui nommerait-il pour faire partie de son cabinet ? Quels types de politiques mettrait-il en œuvre au début ?

De toute évidence, ce serait une tournée de vengeance. Il ciblerait le ministère de la Justice, le FBI, la presse, les tribunaux, etc.