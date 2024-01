Il adorait le basket-ball et voulait aider les magasins de sa famille. Une balle a tout mis fin.

La nouvelle de sa mort a laissé ses amis et ses proches en Louisiane incrédules.

« Nous sommes furieux en tant que communauté, parce que c’est tellement insensé », a déclaré Mme Murad.

Le cousin germain de Tawfic, Mohammad Abdelwahhab, assistant médical à la Nouvelle-Orléans, essayait encore de comprendre la nouvelle samedi.

“C’était un choc”, a déclaré M. Abdelwahhab, 21 ans. Il a ajouté : “C’est un choc pour toute la famille, la communauté et toute autre personne de cœur qui le connaît”.

“Il est si jeune”, a déclaré M. Abdelwahhab, ajoutant : “Il était sur le point de célébrer son diplôme et de terminer ses études et il allait poursuivre ses objectifs”.

Samedi, de grandes foules d’amis et de parents se sont rassemblées pour pleurer. Au cours de la journée, une journée portes ouvertes a eu lieu au domicile de l’oncle de Tawfic, où enfants et femmes ont partagé leurs souvenirs de l’adolescent autour de tasses de café fort, de dattes et d’assiettes de riz jaune et d’agneau. Dans la cour, des hommes, jeunes et vieux, se rassemblaient pour manger et célébrer la vie de Tawfic.

Tawfik Abdeljabar, 23 ans, un cousin proche portant le même nom mais avec une orthographe différente, a déclaré que lui et Tawfic se sentaient comme des jumeaux. « Nous plaisantions sur celui qui avait le meilleur nom. Je dirais que K était meilleur, et il dirait C », a déclaré M. Abdeljabar.