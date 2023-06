Il accueille un garçon avec Jordan Roemmele – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Adrien Grenier, 46 ans, est papa pour la première fois ! L’idole d’Hollywood et sa femme, Jordan Römmele, s’est rendu sur Instagram le 8 juin pour partager la nouvelle de leur paquet de joie « quelques semaines » après son arrivée. « Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée de notre fils qui est né il y a quelques semaines. En un instant… Nos cœurs se sont élargis au-delà de l’espace infini », a légendé le couple sur le carrousel de photos du baby bump de Jordan. « Nous cultivons notre monde maintenant pour préserver son innocence, sa magie et laisser suffisamment d’espace calme pour entendre et encourager son rugissement. »

Plus encore, Adrian et sa femme ont ajouté qu’ils étaient « heureux » de l’arrivée de leur petit homme, alors qu’ils ont également révélé son nom ! « Nous ne pourrions pas être plus heureux, passant les prochaines semaines dans la solitude divine, mère, père et enfant », a poursuivi leur déclaration. «Nous voulons nous assurer de donner à notre bébé une transition facile du monde des esprits à celui-ci. Tous se réjouissent de ce cadeau au monde, Seiko Aurèle Greniernotre exquise dorée, bienvenue côté terre !

Dans la première diapositive, le fier nouveau papa berçait sa femme alors enceinte dans ses bras alors qu’ils regardaient tous les deux avec amour son ventre qui grossissait. La beauté blonde a porté un costume de salon assorti qui comportait un haut de soutien-gorge marron et un pantalon de survêtement assorti. Adrian a ajouté à l’ambiance décontractée et confortable en portant un t-shirt blanc et un pantalon simplement vert. Les deux nouveaux parents étaient visiblement pieds nus, alors qu’ils profitaient du moment tendre avant l’arrivée de Seiko.

Peu après Le diable s’habille en Prada La star a partagé la photo avec ses 702 000 abonnés, dont beaucoup ont inondé les commentaires de notes de félicitations et plus encore. « Félicitations ! Bienvenue à Seiko », a écrit un fan, tandis qu’un autre a ajouté:« Awww. Félicitations à vous deux !!! » Un autre fan n’a pas tardé à noter la signification du nom de leur fils en japonais. « Le nom Seiko est avant tout un nom non sexiste d’origine japonaise qui signifie Accomplir, Vérité, Enfant », a gentiment écrit l’admirateur.

Jordan et l’acteur se sont mariés en secret au Maroc en juin dernier. « Ce n’était pas prévu », a déclaré Adrian PERSONNES au moment de leurs noces. “Nous nous sommes enfuis dans les montagnes de l’Atlas pendant des vacances avec des amis au Maroc.” Il a ajouté qu’ils n’avaient pas d’alliances et avaient choisi d’utiliser de la ficelle. « Nous avons embrassé la sérendipité du moment et avons pris la décision de faire le nœud – littéralement, nous n’avions pas d’anneaux, alors nous avons utilisé de la ficelle pour les anneaux », a déclaré le fier mari. « Nous étions avec un groupe d’amis incroyables, qui se sont tous immédiatement ralliés à nous et ont embrassé la spontanéité du moment. Ils ont mis tant d’amour et d’efforts pour créer un mariage à partir de rien. Lui et sa femme ont été liés pour la première fois en 2017 et se sont mariés cinq ans plus tard.

