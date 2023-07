Il accueille un deuxième garçon avec Brittney Noell – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Logique (né Sir Robert Bryson Hall II)33 ans, et sa femme, Britney Noell, 26 ans, ont accueilli leur deuxième enfant ! La fière mère s’est rendue sur Instagram le 18 juillet pour partager l’adorable nouvelle avec ses 35 000 abonnés. « Notre belle Leo est né et nous ne pourrions être plus heureux que nous le soyons tous (surtout Policier) tellement amoureux », a-t-elle légendé le carrousel de photos du nouveau-né. Dans la première diapositive, bébé Leo a livré une surcharge de gentillesse avec un bonnet rayé rose et bleu alors qu’il était emmitouflé dans une couverture confortable.

Comme si les choses ne pouvaient pas être plus mignonnes ! Dans la deuxième diapositive, Brittney a ajouté une photo du fils aîné du couple, Bobby, 3 ans, se blottissant avec son petit frère. « Little Bobby », comme l’appelle le duo, a tiré la langue en plaisantant sur la photo et a tenu Leo sur ses genoux. Le nouveau-né a bercé une combinaison jaune et un bonnet gris pour le doux moment frère. L’enfant de trois ans est né en 2020, environ un an après le mariage du rappeur « Sucker for Pain » et de Brittney.

Peu de temps après que la mère de deux enfants ait partagé les photos de sa douce famille, beaucoup de ses followers ont inondé les commentaires pour jaillir sur le bébé et souhaiter bonne chance au couple. « Il est tellement [sic] adorable Félicitations Brittney et Logic », a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a plaisanté:« Félicitations !! petit Bobby est maintenant petit grand frère Bobby ! Plusieurs amis de Logic ont également écrit des notes de félicitations pour les parents. « Le plus mignon de tous les temps. Avec le nom d’un champion. Félicitations à votre famille ! », le rappeur Juste du jus a écrit, tandis qu’un autre copain a commenté: « Il est beau! »



Brittney et son mari ont annoncé pour la première fois l’agrandissement de leur famille en janvier. Elle s’est rendue sur Instagram pour partager une vidéo de l’échographie de son petit garçon. « Baby Hall # 2 à venir en 2023 », avait-elle légendé la vidéo à l’époque. Pour la vidéo d’annonce de grossesse, Brittney a ajouté la chanson « Lightsabers » de Logic, qui comprenait des paroles qui l’appelaient une « bonne journée ». Plus récemment, le 4 mai, elle a partagé une photo de Little Bobby appuyé sur le ventre nu de sa mère. « coucou [sic] avec bébé Leo », a-t-elle légendé le message digne d’évanouissement.

Avant son mariage avec la mère de ses enfants, Logic était marié à YouTuber Jessica Andréa. Jessica et son ex se sont mariés de 2015 jusqu’à leur divorce en 2018. Deux ans après que le fier papa se soit séparé de la personnalité d’Internet, il a annoncé qu’il se retirait de l’industrie de la musique pour se concentrer sur sa famille. « Je voulais partager avec vous un aperçu de la vie dans laquelle je plonge maintenant la tête la première », a-t-il sous-titré le post Instagram en juillet 2020. « J’aimerais que vous rencontriez LB comme nous l’appelons, Little Bobby. Et ma belle épouse Brittney qui est une mère incroyable.

