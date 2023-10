Il aborde sa tricherie – Hollywood Life

Crédit d’image : Stephen Greathouse/Shutterstock

Tom Sandoval était la dernière célébrité à être démasquée sur Le chanteur masqué saison 10. Le joueur de 40 ans a été révélé comme le plongeur lors de la NFL Night de l’émission. Avant son élimination, Tom a parlé de tout le drame de Scandoval et de tout le monde qui le « détestait » après sa liaison avec Raquel Léviss a été révélé.

« Quand j’étais enfant, j’ai toujours voulu être célèbre. J’ai modelé, j’ai joué et, bien sûr, j’ai chanté. J’attendais toujours de devenir un nom connu. Je ne savais tout simplement pas que tout le monde me détesterait », a déclaré Tom dans son dossier d’indices. « Mais je suis ici pour montrer au monde que je suis bien plus que mes erreurs. Être ici ressemble déjà à une expérience de guérison. Partager mon talent plutôt que mon drame est exactement ce dont j’avais besoin.

Tom, vêtu de l’équipement de plongée de Diver, a interprété « I Ain’t Worried » par Une république pour sa dernière prestation. Ken Jeong était le panéliste célèbre qui a deviné correctement l’identité de Tom avant qu’il ne soit révélé.

Quand l’hôte Nick Cannon Après avoir annoncé que Diver rentrait chez lui, les célébrités ont fait leurs dernières suppositions. Alors que Robin Thicke et Nicole Scherzinger croyait que le plongeur était Pauly D., Jenny McCarthy a rejoint Ken en devinant que Diver était Tom.

Le Règles de Vanderpump la star a fait une tournée de retour à la suite de sa rupture choquante avec Ariana Madix en raison de sa liaison avec Raquel, qui s’est déroulée lors de la dixième saison explosive de l’émission Bravo. Dans un épisode récent de son podcast, Tom a admis qu’il avait envisagé de se suicider au lendemain du Scandoval.

« Il y a eu des moments où je me sentais très, très proche [to suicide], » il a dit. « Votre monde commence tout simplement à s’effondrer et vous ne pouvez pas voir en dehors de vos sentiments. »

Tom est actuellement l’une des recrues célèbres de Forces spéciales : l’épreuve la plus difficile au monde saison 2, qui a été tournée plus tôt cette année. Le chanteur a révélé dans le dernier épisode qu’il souhaitait redonner un peu de respect au nom Sandoval après tout le drame. Le chanteur masqué diffusé le mercredi à 20h sur FOX.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en détresse émotionnelle ou envisagez le suicide, appelez le Bouée de sauvetage nationale pour la prévention du suicide au 1-800-273-TALK (8255).