« Il a vu comment l’architecture et la sculpture pouvaient coexister » : pourquoi la Grèce est tombée amoureuse d’Henry Moore | Henri Moore

Tà travers les fenêtres gargantuesques d’une villa art déco baignée de lumière naturelle sur les pentes du centre d’Athènes, les sculptures monumentales d’Henry Moore se dressent comme des sentinelles d’une époque moderne. C’est un décor qu’aurait sans doute approuvé le grand sculpteur britannique du XXe siècle.

Sur fond d’arbres et dans l’austérité puriste des intérieurs blancs de le Gagosien galerie, les œuvres de Moore attirent un public avide de rendre hommage à l’homme qui a déclaré que visiter l’Acropole était « le plus grand frisson que j’ai jamais eu ».

« La réponse a été incroyablement enthousiaste », déclare Christina Papadopoulou, directrice de la galerie. « Nous avons un flux constant de personnes chaque jour. Des écoles, des groupes de musées, etc., nous ont rendu visite.

Peu d’artistes du calibre de Moore ont été autant affectés par la Grèce ou influencés par son art antique et sa civilisation préhistorique des Cyclades. L’expérience du Yorkshireman d’un paysage de marbres anciens et de temples vus sous la lumière légendaire du pays a ouvert la voie à un changement radical dans son travail.

Moore a été fasciné par la mythologie grecque dès son plus jeune âge, mais ce n’est qu’en 1951, alors qu’il était au début de la cinquantaine, qu’il a effectué sa seule et unique visite dans le pays.

Henry Moore au Temple de Nike à Athènes, Grèce, 1951. Photographie : Archives de la Fondation Henry Moore

Dernière étape d’une exposition gigantesque qui avait fait le tour du continent, l’artiste s’est rendu à Athènes pour superviser l’installation de ses bronzes dans le cadre d’une exposition organisée par le British Council dans la salle néoclassique Zappeion de la capitale.

À peine deux ans après la sanglante guerre civile en Grèce, la visite a démarré sous de mauvais auspices. Les critiques conservateurs, qui n’apprécient guère l’art moderne ou l’avant-garde, ont déclaré que les sculptures n’avaient pas leur place sous le ciel lumineux du grenier et qu’elles ressemblaient plutôt à des « roches pétrifiées ».

« Ils ont une forme et un mouvement légèrement incurvés mais manquent de proportions », explique le Estia » proclame le journal en première page. « Ils manquent également de nez, d’oreilles, de mains et de pieds… pourquoi sont-ils montrés dans la ville d’Athéna et de Phidias où inévitablement le soleil et la lumière du grenier exposent impitoyablement leur absurdité ? »

Le UNkropole a déclaré qu’ils « semblent avoir été arrachés aux cavernes sombres des mines de charbon de son pays ».

Mais l’exposition a également connu un succès extraordinaire, attirant plus de monde dès le premier jour que pendant l’ensemble de ses six semaines à Paris.

Homme et femme dans un paysage, 1984. La visite de Moore en Grèce l’a profondément marqué. Photographie : Prudence Cuming Associates Ltd/✎Prudence Cuming Associates Ltd/La Fondation Henry Moore

Après avoir visité les sites archéologiques de Delphes, d’Olympie et de Mycènes, Moore a subi des transformations qu’il n’avait pas prévues. Auparavant, ses sculptures sur pierre et sur bois s’inspiraient principalement de l’art africain et mésoaméricain. Son attention se tourne désormais vers l’Antiquité grecque classique et l’utilisation du drapé pour définir la forme, ce qui lui permet de transmettre une plus grande sensation de mouvement dans les bronzes produits à plus grande échelle.

« En Grèce, il a vu de merveilleux exemples de la façon dont l’architecture et la sculpture pouvaient coexister », a déclaré Godfrey Worsdale, directeur de la Fondation Henry Moore, qui a co-organisé l’exposition de cette année, assurant que Guerrier qui tombe et d’autres sculptures clés du « dialogue avec l’art grec » de Moore ont été incluses.

L’impact de la lumière du soleil sur des trésors dont Moore avait seulement entendu parler a eu un effet important sur sa production, explique Worsdale. «Sa visite en Grèce a eu une influence profonde et décisive sur la direction que prit alors son travail.» « C’était très perceptible. »

Se remémorant son séjour hellénique une décennie plus tard, l’artiste décrirait ses expériences comme révélatrices. « J’avais l’impression de comprendre l’idée même de la Grèce bien plus complètement que jamais auparavant.

« Le paysage grec a été une autre révélation pour moi : ce côté austère et pierreux avec le sentiment que la mer pourrait être au prochain coin de rue. Je peux comprendre pourquoi ils étaient sculpteurs.

Rarement une exposition aura exploré l’influence de la Grèce sur un artiste dont la production était à la fois prodigieuse et multiforme. Tout au long d’une carrière prolifique, presque jusqu’à sa mort en 1986, Moore a dessiné, sculpté, travaillé le textile et réalisé des gravures avec ferveur. Mais en Grèce, il y a plus de 70 ans, il a également contribué à briser les conventions.

Guerrier qui tombe, 1956-57. L’exposition met en lumière la fascination de Moore pour l’art grec ancien. Photographie : Stathis Mamalakis/Archives de la Fondation Henry Moore

« Même aujourd’hui, il y a des gens ici qui se souviennent très bien de ses œuvres exposées au Zappeion », déclare Elizabeth Plessa, une historienne de l’art qui a fait la chronique de l’agitation provoquée par l’exposition de 1951 lorsqu’elle a co-organisé une exposition du travail du Britannique sur le Zappeion. l’île d’Andros il y a 24 ans. « Rien de pareil n’avait jamais été vu ici auparavant. Cela a été reçu comme une onde de choc, mais de jeunes artistes ont vu dans ces sculptures la confirmation de tout ce dont ils doutaient à propos de l’art établi et l’ont accueilli avec enthousiasme.

Des sculpteurs qui venaient tout juste d’obtenir leur diplôme de l’École des Beaux-Arts d’Athènes et qui n’avaient jamais été exposés à une telle audace dans l’art ont convergé vers le Zappeion – le site de la semaine dernière la foire internationale à guichets fermés, Art Athina, dans un pays qui jouit désormais d’une scène artistique en plein essor. .

Aujourd’hui, pour une nouvelle génération qui vient voir la première exposition des œuvres de Moore en Grèce depuis 20 ans, l’attrait de ses bronzes réside dans leur « pureté et fraîcheur », explique Papadopoulou. « Cela a été très personnel pour les Grecs d’explorer ce lien entre leur pays et l’un des sculpteurs les plus influents du XXe siècle. »

« La jeune génération ressent clairement le besoin de découvrir à la fois l’art moderne et contemporain. On le voit dans tous les nouveaux espaces gérés par des artistes et dans les petites galeries ici », ajoute-t-elle.

Moore a été décrit comme le premier artiste britannique véritablement international. Dans le monde d’aujourd’hui, que le sculpteur ne reconnaît peut-être pas, il a, comme d’autres titans littéraires et artistiques du XXe siècle, – peut-être involontairement – ​​contribué à renforcer les liens anglo-grecs. Cela pourrait être particulièrement pertinent à l’heure où le nouveau gouvernement travailliste britannique semble déterminé à procéder à une réinitialisation diplomatique avec l’Europe.

Parmi les personnes présentes à l’ouverture du salon se trouvait l’ambassadeur du Royaume-Uni en Grèce, Matthew Lodge, qui a déclaré plus tard au Observateur que, en dehors des affaires gouvernementales, ce sont des personnalités telles que Moore qui ont « joué un rôle très important dans la création des bases des relations modernes dont nos deux pays jouissent aujourd’hui ».