Il a tué Young Dolph dans une biscuiterie de Memphis et est condamné à perpétuité

L’un des hommes impliqués dans le meurtre du rappeur Young Dolph a été condamné jeudi à la prison à vie après un procès de quatre jours à Memphis, Tennessee.

Après quatre heures de délibération, Justin Johnson a été reconnu coupable de meurtre au premier degré, de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré et de possession d’une arme de poing par un criminel. Le juge l’a condamné à la perpétuité, selon le Procureur du comté de Shelby. Johnson sera condamné pour ces deux derniers chefs d’accusation en novembre.

Le jeune Dolph, de son vrai nom Adolph Thornton Jr., a été abattu en novembre 2021 alors qu’il se trouvait à l’intérieur de Makeda’s Homemade Butter Cookies, une boutique de biscuits populaire sur Airways Boulevard à Memphis.

Le co-conspirateur de Johnson, Cornelius Smith – qui a admis être l’un des hommes armés impliqués dans le meurtre – a déclaré que lui et Johnson avaient été embauchés pour tuer Thornton. En échange, ils devaient recevoir 40 000 dollars chacun, a indiqué le procureur. Selon des documents judiciaires, l’homme qui a réalisé le hit était Anthony Mims, ou Big Jook, le frère de Mario Mims, un rappeur de Memphis connu sous le nom de Yo Gotti, fondateur du label Collective Music Group.

Anthony Mims a été tué par balle devant le restaurant et centre événementiel Pérignons en janvier, selon Renard 13.

Thornton et Mario Mims avaient échangé des morceaux dissidents pendant une décennie après que Thornton ait déclaré avoir refusé un contrat d’enregistrement avec le label. Thornton a écrit le single « 100 Shots » après qu’une attaque ciblée en 2017 ait envoyé environ 100 balles dans une voiture pare-balles dans laquelle il se trouvait, USA Today a rapporté — Blac Youngsta, un associé de Gotti, s’est rendu aux autorités en 2019 pour son implication présumée dans la fusillade, bien que les accusations aient finalement été abandonnées.

L’accusé Justin Johnson, à gauche, comparaît devant le tribunal alors que le procès pour meurtre du rappeur Young Dolph commence à Memphis, Tennessee, le 23 septembre 2024. (Mark Weber/Daily Memphian/Associated Press)

Les avocats de la défense ont soutenu que l’ADN de Johnson n’avait jamais été retrouvé dans la Mercedes blanche filmée en train de s’éloigner à toute vitesse de la scène du meurtre, et que les armes utilisées lors du meurtre n’avaient pas non plus été retrouvées. Mais une vidéo diffusée lors du procès par les procureurs montrait Johnson dans son appartement la nuit du meurtre, portant les mêmes vêtements que ceux vus sur un suspect sur les lieux du meurtre. Ils disposaient également d’enregistrements téléphoniques montrant qu’il avait été en contact avec Big Jook ainsi qu’avec Hernandez Govan, qui aurait orchestré le meurtre, avant et après la fusillade. Govan est également accusé dans cette affaire.

« Le verdict d’aujourd’hui apporte un soulagement et me redonne confiance dans le système judiciaire », a déclaré Mia Jaye, la compagne de Thornton, dans un communiqué. sur Instagram après l’annonce du verdict. « Ma foi a été mise à l’épreuve, mais l’exécution tragique d’Adolph n’a fait que renforcer ma détermination à lutter pour la justice – non seulement pour lui mais pour tous les hommes noirs. Ce n’est que le début de notre cheminement vers l’obtention d’une justice totale pour Adolph, et nous soutiendrons patiemment le déroulement de ce processus. »