Il a travaillé pour l’ambassade du Canada en Afghanistan. Maintenant, on lui dit de déménager dans un refuge

Avant que la vie telle qu’il la connaissait ne soit bouleversée par la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans, Mohammad Fahim Rahmani a travaillé à l’ambassade du Canada.

Maintenant, on lui dit de faire ses valises, de déménager dans un refuge de Toronto et de faire une demande d’aide sociale.

En effet, près d’un an après avoir mis les pieds au Canada, le soutien que lui et sa famille ont reçu par le biais du Programme fédéral d’aide à la réinstallation touche à sa fin, alors même que les documents de résidence permanente de ses parents languissent dans la file d’attente de traitement avec le gouvernement fédéral. Le programme offre jusqu’à un an de soutien financier direct, d’hébergement temporaire et d’orientation vers des services communautaires au besoin.

“Nous ne sommes pas venus d’Afghanistan pour vivre dans des refuges”, a déclaré Rahmani, 30 ans, à CBC Toronto devant l’hôtel de Toronto où il séjourne actuellement.

“Tout le monde veut obtenir ses papiers, commencer sa vie et son propre chez-soi et commencer son travail. Et l’année d’opportunités que j’ai perdue – qui va payer pour ça ?”

Rahmani ne veut pas être sur l’aide sociale. Il ne veut pas vivre dans un hôtel financé par le gouvernement. Mais tant que les papiers de ses parents sont en suspens, il dit que leur vie est en attente et qu’un refuge n’est pas une option.

“Personne ne nous aidera après ça”

Ses propres papiers ont depuis été traités, mais Rahmani dit qu’il n’a pas pu passer à autre chose et trouver du travail parce que ses parents ne parlent pas anglais et ont besoin de son aide au quotidien en attendant le traitement. En attendant, il craint que passer de l’hôtel payé par le gouvernement à un refuge signifie tomber entre les mailles du filet d’un système qu’il n’aurait jamais dû avoir à naviguer.

“Ma plus grande crainte est que si nous partons, malheureusement personne ne nous aidera après cela”, a déclaré Rahmani.

Il n’est pas seul.

Plus d’un an après que le gouvernement fédéral s’est engagé à installer 40 000 réfugiés afghans au Canada, il est bienvenu moins de la moitié ce. Beaucoup attendent encore que leurs papiers soient traités par le gouvernement fédéral. Jusque-là, plusieurs réfugiés ont déclaré à CBC News qu’ils n’avaient pas de numéro d’assurance sociale et qu’ils ne pouvaient pas trouver de travail – leur vie en suspens.

CBC Toronto a parlé à deux avocats spécialisés en droit de l’immigration de la situation des réfugiés. L’un d’eux a déclaré qu’à sa connaissance, les réfugiés afghans n’avaient pas la possibilité de recevoir des permis de travail en attendant leur traitement. Un autre a dit que c’était en fait possible.

Pour clarifier la confusion, CBC News a interrogé à plusieurs reprises Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada sur les revendications des réfugiés. Le ministère n’a pas pu répondre à la question de savoir si les réfugiés pouvaient travailler pendant le traitement de leurs papiers.

Il est honteux que le gouvernement canadien ait laissé tomber les procédures de réinstallation de ces ressortissants afghans. – Robert Blanshay, avocat spécialiste de l’immigration

En tant que directeur de l’entretien ménager de l’ambassade du Canada à Kaboul, Rahmani pensait être l’un des plus chanceux. Il a réussi à évacuer avec ses parents et sa sœur avant la fermeture de l’aéroport de Kaboul, arrivant au Canada le 28 août 2021.

Depuis lors, il a été déplacé d’un hôtel à un autre, à un troisième, puis à nouveau au premier.

Rahmani dit qu’il s’est renseigné à plusieurs reprises sur le statut de la demande de résidence permanente de ses parents, apprenant finalement qu’il y avait des inquiétudes quant à l’implication passée de son père dans l’armée afghane.

Et ce malgré le fait qu’il ait été autorisé à venir au Canada en premier lieu avec des documents délivrés par l’IRCC, dit-il.

“Ma famille n’était pas un terroriste. Ils ne sont pas venus illégalement”, a-t-il déclaré.

Rahmani craint maintenant que son père ne soit expulsé vers un pays dirigé par un groupe que le Canada considère comme une organisation terroriste avant que le gouvernement ne résolve son arriéré de traitement pour examiner la demande de résidence permanente de l’homme de 63 ans.

“Je veux travailler, je veux étudier”

Hikmatullah Barakzai, 28 ans, est venu au Canada avec son frère, qui était interprète pour l’armée canadienne. Il est arrivé le 10 octobre avec sa jeune fille et sa femme enceinte, qui ont accouché de leur bébé à l’hôtel où ils ont été hébergés.

Avec son fils maintenant âgé de six mois, toute la famille vit toujours dans une seule chambre d’hôtel, maintenant un autre hôtel. Il n’y a pas de cuisine, pas de parc à proximité et aucune réponse quant à combien de temps leur vie restera dans les limbes, dit-il.

Hikmatullah Barakzai est arrivé au Canada avec sa femme enceinte et sa jeune fille en octobre dernier. Son fils a maintenant six mois, mais toute la famille vit toujours dans une seule chambre d’hôtel sans cuisine, sans parc à proximité et sans savoir combien de temps leur vie restera dans les limbes. (Soumis par Hikmatullah Barakzai)

“J’ai de la famille, j’ai des enfants. Je veux travailler. Je veux étudier. Ma femme veut étudier”, a-t-il déclaré. “Tout est arrêté et attend. Mais je ne sais pas pour combien de temps.”

Barakzai dit qu’il a demandé à son fournisseur de services d’établissement désigné par le gouvernement, COSTI Immigrant Services, de demander un permis de travail, mais on lui a dit qu’il devait simplement attendre que ses documents de résidence permanente soient traités. COSTI est une agence de services aux immigrants basée à Toronto financée par IRCC pour fournir une aide à l’établissement, une formation linguistique, une aide à la recherche d’emploi et d’autres services similaires aux réfugiés pris en charge par le gouvernement et aux autres nouveaux arrivants éligibles.

Rahmani dit que c’est aussi COSTI qui lui a dit qu’il était temps de quitter l’hôtel.

CBC News a contacté COSTI pour obtenir des commentaires, mais dans un communiqué, l’agence a dit un peu plus que: “Il n’y a pas de famille à l’hôtel au-delà d’un an.”

Toutes les autres questions ont été renvoyées à l’IRCC.

Dans un courriel à CBC News, la porte-parole d’IRCC, Nancy Caron, a déclaré que le ministère est « conscient que certains Afghans au Canada restent temporairement dans des hôtels pendant que nous travaillons à finaliser leur statut de demande d’immigration ».

“Pour les Afghans dont les cas sont complexes, le traitement prendra plus de temps car nous nous efforçons de recevoir des informations et de traiter leur demande”, indique le communiqué, ajoutant qu’il “continue de sensibiliser aux problèmes actuels de logement auxquels de nombreuses personnes sont confrontées en travaillant avec nos homologues fédéraux et provinciaux.

Le ministère n’a pas expliqué pourquoi les réfugiés sont limités à un an d’hébergement à l’hôtel si leurs documents sont toujours en cours d’examen, ni répondu aux préoccupations concernant le fait de passer entre les mailles du filet s’ils font ce qu’on leur dit et déménagent dans un refuge.

Le Canada « a laissé tomber la balle » sur les Afghans (avocat)

Robert Blanshay, avocat spécialiste de l’immigration basé à Toronto, affirme que le Canada doit être plus ouvert sur les raisons pour lesquelles tant de réfugiés afghans sont toujours confrontés à un blocage bureaucratique.

“Il est honteux que le gouvernement canadien ait laissé tomber les procédures de réinstallation de ces ressortissants afghans”, a-t-il déclaré.

“Ils ont traversé les circonstances les plus éprouvantes que l’on puisse imaginer, pour finalement arriver au Canada et en quelque sorte expirer et pousser un soupir de soulagement pour se rendre compte qu’ils ont un autre ensemble de luttes.”

Et à ceux qui pensent que vivre hors des hôtels n’est peut-être pas si mal, il dit : “Il y a eu beaucoup d’histoires cauchemardesques.”

Pendant ce temps, au fil des mois, Barakzai implore le Canada d’agir plus rapidement afin que ses petits puissent bientôt avoir un chez-soi au-delà des quatre murs de leur unique chambre d’hôtel.

“Nous avons tout laissé à la maison”, a-t-il déclaré. “Nous avons tout perdu. Maintenant nous sommes ici, attendant votre aide.”

“S’il vous plaît faites attention à nous.”