« Il a toujours rendu gloire à Dieu par son art ; oeuvres du P. Joseph Heyd exposé à Westclox – Shaw Local

Tandis que ses paroissiens l’aimaient pour son tempérament ensoleillé et joyeux; les étudiants en art de l’Académie St. Bede ont également adoré le père. Joe, mais tout autant pour sa créativité sans limite et ses encouragements.

Ce mois-ci, le révérend Joseph Heyd, OSB (1930-2013), artiste-prêtre de longue date de St. Bede, reçoit un salut de NCI ARTworks, qui expose ses œuvres dans le bâtiment Westclox au Pérou. Certaines œuvres seront disponibles à l’achat à la réception d’ouverture de 18 h 30 à 20 h 30 le samedi et à la réception de clôture de 10 h à 16 h le dimanche 2 octobre.

Julia Messina, directrice exécutive de NCI ARTworks, est une ancienne étudiante de Heyd qui a néanmoins été surprise par l’ampleur et la diversité de son art nouvellement découvert.

“J’ai eu une petite idée parce que j’ai étudié avec Père et j’ai toujours été conscient de son immense talent et de sa capacité à travailler dans tous les médias”, a déclaré Messina. “Il y a des choses qui n’ont jamais été vues auparavant – elles ont été trouvées dans les tiroirs du studio d’art – et nous avons des croquis de ce qui est devenu la statue de Maud Powell et la statue de Saint François.”

Julie Messina prépare un diaporama, mis en musique sacrée, représentant une collection d’œuvres d’art par le révérend Joseph Heyd, OSB Bien que Heyd était un sculpteur bien connu, les résidents locaux pourraient être surpris par l’étendue et la diversité de ses créations, beaucoup dont sont exposés au bâtiment Westclox. (Tom Collins)

Heyd a étudié au St. Bede Junior College de 1948 à 1950 et a été ordonné en 1956. Bien qu’il ait fait des études supérieures en théologie à Rome, son principal talent était l’art. Il a perfectionné ses talents à l’Art Institute of Chicago et au San Francisco Art Institute, où il a obtenu une maîtrise en beaux-arts.

Il est devenu surtout connu pour ses sculptures publiques, notamment Maud Powell, ainsi qu’une statue de Saint-Marc l’évangéliste érigée à l’extérieur de l’église Saint-Marc à Peoria.

Moins connues, mais maintenant exposées dans le bâtiment Westclox, se trouvent diverses œuvres inspirées des Écritures sacrées, bien que le style de Heyd soit si ludique et décalé que de nombreuses œuvres n’ont, à première vue, aucun aspect spirituel.

L’une de ces œuvres est un ensemble de poires en bronze sous-titrées avec les mots “Il les envoya dans des poires”. Regardez attentivement et les poires sont articulées et à l’intérieur se trouvent des représentations de Sts. Pierre et Paul.

Pr. Exposition Joe Julie Messina explique une œuvre d’art réalisée par feu le révérend Joseph Heyd, OSB, dont une copie a été donnée au Vatican. (Tom Collins)

Rich Cummings est président du département des arts de la St. Bede Academy, un poste qu’Heyd a déjà occupé. Cummings s’est rapproché de Heyd – “C’était mon deuxième père” – et a rappelé que Heyd était une excellente caisse de résonance pour les artistes en herbe. Heyd a non seulement donné de bons conseils, mais a encouragé ses étudiants à ne pas avoir peur de s’exprimer, même si le résultat s’est avéré moins qu’efficace.

«Son attitude était:« Essayez-le; qu’avez-vous à perdre? », A déclaré Cummings.

L’une des pièces préférées de Cummings exposées est une mitre de cardinal montée dans une sphère métallique. Mais typique de Heyd, les deux moitiés de la mitre peuvent pivoter pour ressembler au bec d’un cardinal. (Tu piges?)

L’art de Heyd, a déclaré Cummings, était une extension de sa spiritualité.

“Il a toujours rendu gloire à Dieu à travers son art.”