Il a toujours été un bon footballeur

Virat Kohli, dont les compétences de football ne sont pas un secret, a montré sa capacité à frapper des coups francs parfaits sur les réseaux sociaux lors d’un défi accidentel à la barre transversale. Le skipper indien a frappé un conducteur de pieu de l’extérieur de la surface et a frappé la barre transversale alors que le gardien de but s’étirait pour l’arrêter.

L’homme de 32 ans s’est couvert le visage dans ses paumes d’incrédulité peu de temps après.

Kohli a écrit sur son compte Instagram: «Défi crossbar accidentel [emoticon: smiling face]. «

Raj Kumar Sharma, qui a soigné Kohli à ses débuts, a déclaré mercredi à IANS: «Il a toujours été un bon joueur de football compétitif. Je me souviens que lorsque nous nous échauffions avant les entraînements à notre académie, Kohli préférait le football à la course sur le terrain. Même s’il s’agissait d’échauffement, Kohli était extrêmement compétitif et essayait de gagner.

Kohli, qui fait partie des meilleurs batteurs du monde et qui n’a que six siècles de moins que le record de 49 tonnes ODI de Sachin Tendulkar, semble être une icône même pour certains joueurs de football indiens en raison de sa forme physique suprême.

«Après 2015-16, je prenais la (remise en forme) extrêmement au sérieux – c’est là que la réalisation s’est glissée. J’ai lu comment Virat Kohli aborde sa forme physique, son régime d’entraînement, son régime alimentaire et comment il ne va jamais à l’encontre de la feuille de route établie par son entraîneur personnel « , a déclaré mardi le défenseur de l’équipe de football indienne Pritam Kotal.

