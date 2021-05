«  Il a tapé  »: la légende de l’UFC Werdum stupéfaite par une étrange défaite de KO après avoir prétendu qu’il faisait preuve de pitié en laissant son adversaire s’échapper (VIDEO)

Lors de sa première sortie pour ses nouveaux employeurs, «Vai Cavalo» a bien commencé alors que les deux combattants se sont lâchés une série de coups de pied volants.

Ferreira a pris la première place, mais l’expert en Jiu-jitsu Werdum a refusé de céder sur une prise de brassard qui est devenue plus tard un étranglement triangulaire.

Malgré tout, Ferreira a réussi un barrage de coups de poing qui a finalement poussé l’arbitre Keith Peterson à entrer et à appeler un arrêt de TKO.

Renan Ferreira débarque et obtient le 1er tour sur Werdum !!# 2021PFL3pic.twitter.com/Udzl0nTtTj – PFL (@PFLMMA) 7 mai 2021

La controverse a pris le devant de la scène et la brillance de la victoire de Ferreira lorsque les rediffusions ont clairement montré qu’il tapait sur l’épaule de Werdum alors qu’il était coincé dans l’étranglement du triangle.

« Je pense que tout le monde a vu le combat, » a déclaré le natif de Porto Alegre dans une interview d’après-combat, expliquant comment il avait relâché son emprise.

« Il a tapé et je dois respecter mon adversaire. Je dois m’arrêter. Peut-être que je [should have opted to] lui casser le bras ou l’endormir.

« Quand il a tapé, j’ai automatiquement arrêté le combat mais il a continué à me frapper la tête. Mais j’ai arrêté parce qu’il a tapé. »

Fabricio Werdum s’enregistre avec Sean O’Connell après le # 2021PFL3 non-appel controversé sur le robinet! pic.twitter.com/YOaLGAykYN – PFL (@PFLMMA) 7 mai 2021

Lorsqu’on lui a demandé s’il ferait appel du résultat qui lui a coûté six points dans le tournoi, le joueur de 43 ans n’était pas tout à fait clair – mais il en a maintenant déposé un auprès du New Jersey State Athletic Control Board, selon son manager, Ali Abdelaziz. .

La PFL enverra à l’instance dirigeante les images pour examen, mais il ne fait aucun doute pour Werdum qu’il a été sali.

« Dans mon esprit, c’était fini parce que je ressens quand il m’a tapé sur l’épaule. C’est pourquoi j’ai arrêté le combat, » il a dit.

Je me bats depuis 23 ans et l’une des premières choses que nous apprenons lorsque votre adversaire abandonne nous devons respecter – Fabricio Werdum (@FabricioWerdum) 7 mai 2021

Renversez ce combat! @FabricioWerdum a gagné ce combat! #PFL – GILBERT BRÛLE DURINHO (@GilbertDurinho) 7 mai 2021

« Je me suis arrêté et il continue de me frapper la tête. L’arbitre ne voit rien. Quand vous tapez, vous devez arrêter le combat.

« Mais c’est arrivé et tout le monde a vu qu’il tapait à coup sûr et il sait qu’il a tapé. »

Les spectateurs ont ri du fait que Werdum a perdu ses débuts dans la PFL à un gars qui l’a joué dans un biopic de la légende du BJJ Fernando « Tererê » Augusto qui devrait sortir plus tard cette année.

Appelant la ferraille « théâtre fou », d’autres ont demandé pourquoi Werdum a cédé – mais les pratiquants de MMA ont expliqué que le vétéran chevronné avait appris à le faire lorsque son adversaire s’était clairement soumis.

Fabricio Werdum a déposé un appel de ce soir #pflmma résultat avec le New Jersey State Athletic Control Board, par son manager Ali Abdelaziz. La PFL enverra au NJSACB les images où il semble que Renan Ferreira ait été mis sur écoute pour examen. – Marc Raimondi (@marc_raimondi) 7 mai 2021

Werdum a également abordé la saga sur Twitter. « Je me bats depuis 23 ans, et l’une des premières choses que nous apprenons lorsque votre adversaire abandonne [is that] nous devons respecter [them], « il a dit.

Alors que le débat se déroulait sur les médias sociaux et que le challenger au titre des poids welters de l’UFC, Gilbert Burns, exigeait que le résultat soit annulé, un parieur a prédit que la controverse « jouer comme une victoire pour la PFL ».

« Une fin suffisamment ambiguë pour qu’ils puissent lui offrir des points pour participer aux séries éliminatoires, mais cela génère 10 fois plus de discussions qu’un simple roulage à la vapeur – ou même un bouleversement incontestable – aurait ». ajoutèrent-ils.

« Et s’ils se rencontrent à nouveau en séries éliminatoires? Hoo boy. »