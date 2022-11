Il a survécu à une maladie mangeuse de chair. Maintenant, il est bloqué dans un hôpital de St. John’s, attendant de rentrer chez lui

Jody Short a passé les trois derniers mois bloqué au Miller Center de St. John’s, incapable de rentrer chez lui tant qu’il n’a pas amassé suffisamment d’argent pour construire une rampe pour fauteuils roulants et élargir les portes de sa maison de Conception Bay South. (Soumis par Elizabeth Hogan)

Jody Short avait la cheville jusqu’aux chevilles dans la neige en février, une pelle à la main, lorsqu’une douleur lancinante lui a traversé la jambe gauche.

“J’étais presque en train de m’évanouir de douleur”, s’est récemment rappelé Short, s’exprimant à voix basse depuis la salle de loisirs du Miller Center de St. John’s, où il est bloqué depuis trois mois.

Short a fini par être hospitalisé, transporté d’urgence dans une salle d’opération pour réparer une dissection aortique – une déchirure dans son artère principale et le début d’une série cauchemardesque de problèmes médicaux qui le rendraient finalement incapable de marcher ou de retourner chez lui.

Il avait environ 40% de chances de survivre à cette opération, a-t-il dit, incitant sa famille, et même les chirurgiens, à dire une prière et leurs adieux avant de passer sous le bistouri.

Lorsqu’il s’est réveillé d’un coma une semaine plus tard, Short a dû faire face à un autre obstacle : une paralysie inattendue. Soudain, au milieu de la quarantaine, il s’est retrouvé cloué au lit, incapable de se nourrir ou de se brosser les dents, dans une douleur constante.

Quelques semaines plus tard, la mère de Short a découvert une escarre sur sa fesse gauche, des veines vives et rouges, comme si “quelque chose se propageait de cette zone”, a déclaré Short.

Il a de nouveau été transporté d’urgence en chirurgie le lendemain, cette fois pour une fasciite nécrosante, plus connue sous le nom de maladie mangeuse de chair.

La sœur de Short prie à son chevet après son opération pour éliminer l’infection. (Soumis par Elizabeth Hogan)

“Très peu de gens vivent de ce type de maladie”, a-t-il déclaré. “C’était comme si tout allait mal. Je n’avais toujours pas eu la chance de vraiment gérer le fait d’être paralysé.”

Les médecins ont commencé à parler d’amputer sa jambe et d’enlever une partie de son bassin pour empêcher la bactérie de son intrusion mortelle dans son corps. Short a refusé, pensant qu’il était déjà trop tard.

“Ils entrent et débrident tout ce qu’ils peuvent débrider pour me sauver la vie”, a déclaré Short, faisant référence à l’élimination des tissus endommagés. Les chirurgiens ont retiré la majeure partie du muscle de sa cuisse et de sa fesse gauches, creusant un tunnel dans son dos avant d’abandonner essentiellement, se souvient-il.

La maladie s’était propagée trop loin, trop vite.

Short a passé des mois dans une chambre hyperbare pour empêcher son infection de revenir. (Soumis par Elizabeth Hogan)

Les médecins ont donné à Short 48 heures à vivre. “J’ai commencé à appeler, à parcourir mon téléphone et à appeler tous mes amis … [to] exprimer combien j’apprécie l’amitié. Ma vie était sur le point de se terminer, n’est-ce pas ?”

Le lendemain matin, Short se réveilla en se sentant étrangement mieux.

“J’ai été revigoré avec de l’énergie et prêt à partir”, a-t-il déclaré. “C’était comme un miracle.”

Short s’est réveillé le lendemain, et le surlendemain, s’améliorant nettement. Ses médecins, dit-il, ont été stupéfaits. Une tomodensitométrie a montré que l’infection avait tout simplement disparu.

Short a passé les six mois suivants en traitement hyperbare pour empêcher les bactéries de revenir, attendant que ses blessures guérissent.

En août, il est arrivé au Miller Center pour apprendre à vivre de manière autonome dans un fauteuil roulant, dont il aura besoin pour le reste de sa vie.

Il n’est toujours pas parti.

La longue attente pour la maison

Ces jours-ci, il est occupé à travailler la force de ses bras et à passer du temps avec des amis, à attendre et à se demander quand il pourra peut-être retourner chez lui à Conception Bay South.

Short dit que ses demandes de subventions provinciales pour personnes handicapées ont été refusées, car elles étaient basées sur les déclarations de revenus de l’année dernière.

Short travaille quotidiennement la force de ses bras et la flexibilité de ses jambes au Miller Centre, où il vit pour le moment. (Malone Mullin/CBC)

Il a passé des mois sans travailler, dit-il, et n’a pas les moyens de construire une rampe pour fauteuil roulant, d’élargir les portes et de rénover sa cuisine et sa salle de bain pour s’adapter à son nouveau handicap.

Le ministère de la Santé a refusé de commenter la situation de Short, pointant plutôt vers Newfoundland and Labrador Housing (NLHC), qui gère le programme de modification du domicile de la province.

NLHC n’a pas encore répondu aux demandes de CBC News.

“Vivre dans les limbes”

L’amie de Short, Elizabeth Hogan, s’est souvenue que Short lui avait téléphoné depuis ce qui devait être son lit de mort.

“Toutes les émotions que vous pouvez imaginer, j’ai ressenti ce jour-là”, a déclaré Hogan. “Comme mon mari l’a dit, j’ai pleuré de la plante de mes pieds.”

Hogan et un autre ami, Myles Higgins, aident maintenant à collecter des fonds pour le ramener chez lui.

Les amis Myles Higgins et Elizabeth Hogan ont aidé Short à collecter des fonds pour rénover sa maison. (Malone Mullin/CBC)

“En ce moment, c’est presque comme si Jody vivait un peu dans les limbes”, a déclaré Higgins, soulignant les règles provinciales qui ont empêché Short d’être admissible au financement pour personnes handicapées jusqu’à ce qu’il puisse déclarer un revenu inférieur.

“À ce stade, il est sur le point de rentrer à la maison.”

Short dit qu’il ne pourra pas travailler dans un avenir proche car il apprend à gérer sa douleur. Mais finalement, il veut se forger une nouvelle vie, construire des choses de ses mains et créer des sites Web pour des œuvres caritatives.

“C’est incroyable et écrasant, la quantité de soutien”, a déclaré Short.

“Je pense que sans le soutien, je n’aurais pas été aussi fort pour traverser tout cela.”

Si vous le pouvez, merci de faire un don. #HelpTheHelper https://t.co/eAo9hOE5oy —@myleshiggins

En savoir plus sur CBC Terre-Neuve-et-Labrador