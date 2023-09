S’il n’était pas connu pour diriger le constructeur de voitures électriques Tesla, Elon Musk serait toujours connu pour SpaceX, sa société de vaisseaux spatiaux et de satellites aux ambitions martiennes. Ou pour Neuralink, une entreprise qui travaille sur le développement d’interfaces cerveau-ordinateur implantables. Ou pour X.AI, la dernière entrée dans la course aux armements en matière d’intelligence artificielle. Ou, bien sûr, pour acheter le réseau social Twitter, puis immédiatement tout déconstruire, depuis le personnel jusqu’au nom (maintenant simplement « X »), en passant par une grande partie de ses fonctionnalités établies.

Il est également connu pour ses rages du « Mode Démon », pour avoir adopté les théories du complot en ligne, pour avoir réintégré certains des pires délinquants de Twitter précédemment interdits et, plus récemment, pour avoir menacé de poursuivre l’ADL pour avoir porté atteinte à l’activité publicitaire de Twitter (l’organisation anti-haine appelle l’ADL). menace de poursuite »frivole. »)

Elon Musk a-t-il regretté d’avoir acheté Twitter ? | Entretien avec Walter Isaacson Elon Musk a-t-il regretté d’avoir acheté Twitter ? | Entretien avec Walter Isaacson

Si cela ne suffit pas pour une biographie détaillée de Walter Isaacson, je ne sais pas ce que c’est. Le dernier en date, de l’auteur d’ouvrages sur Steve Emplois, Einsteinet Léonard de Vincis’appelle simplement «Elon Musk« , et consacre plus de 600 pages à la vie de Musk, de son enfance aux dernières controverses sur Twitter.

Il s’est assis avec Gizmodo pour une longue discussion sur le nouveau livre le lendemain de sa sortie le 12 septembre. Ce qui suit est une version éditée et condensée de cet exposé. Une vidéo de questions-réponses plus courte est ci-dessus.

Dan Ackerman : Pourquoi sommes-nous si fascinés par Elon Musk ? Il y a beaucoup de gens riches qui essaient de laisser leur empreinte sur le monde. Qu’est-ce qui, chez lui en particulier, fait de lui une personnalité dont on ne peut pas rester à l’écart ?

Walter Isaacson : J’ai toujours aimé parler d’innovateurs disruptifs, qu’il s’agisse de Steve Jobs ou de Jennifer Doudna, qui savent très bien nous faire entrer dans l’ère de l’édition génétique. Quand j’ai commencé ce livre, [Musk] nous faisait entrer dans l’ère des véhicules électriques, et d’autres entreprises avaient presque abandonné ce secteur, et il a été capable de faire probablement plus que quiconque pour nous faire avancer vers cette ère des véhicules électriques. Deuxièmement, il était le seul à pouvoir mettre des astronautes en orbite depuis les États-Unis, ou à pouvoir lancer des fusées en orbite, les faire atterrir et les réutiliser. Il semblait donc être un gars plutôt innovant. Un an après avoir travaillé sur ce livre, il a décidé d’acheter Twitter, ce qui en a fait des montagnes russes étranges.

DA : En tant que biographe, vous en dites beaucoup sur le profil que vous choisissez, qu’il s’agisse de Ben Franklin, de Steve Jobs ou de Léonard de Vinci. Quelle place Elon occupe-t-il dans ce continuum ?

WI: Nous parlons de personnes intelligentes, mais il y en a à la pelle. Qui pense différemment ? Qui peut être créatif ? Qui remet en question chaque exigence ? Eh bien, vous avez Einstein, dont la meilleure façon de « penser différemment » est de comprendre que la vitesse de la lumière est constante, mais que le temps est relatif. Vous savez, c’est vraiment un saut que personne d’autre n’aurait fait à l’époque. De toute évidence, Steve Jobs nous amène dans tout un tas de nouvelles industries, y compris les ordinateurs personnels conviviaux, l’industrie de la téléphonie mobile, l’industrie de la musique, qui bouleverse beaucoup de choses. Et de même avec Musk, ce n’est pas nécessairement qu’il soit intelligent. Je veux dire, Bill Gates a plus de puissance de traitement, je dirais, mais c’est une capacité à être disruptif que je trouve intéressante car c’est une clé de la créativité. C’est vraiment l’essence que j’ai explorée dans Léonard de Vinci parce que Léonard de Vinci en est le summum.

DA : Vous avez parlé de « penser différemment », ce qui me fait penser à Apple et au chevauchement entre quelqu’un comme Elon Musk et quelqu’un comme Steve Jobs, notamment dans leurs traits de personnalité. On pourrait dire que les deux manquent d’un certain niveau d’empathie personnelle et que tous deux peuvent créer ce champ de distorsion de la réalité autour d’eux. Pensez-vous que Musk apprécie d’être comparé à Steve Jobs ?

WI: Il ne parle pas vraiment de Jobs. Je pense que les deux ont un champ de distorsion de la réalité. Les deux rendent les gens fous, les rendent fous. Mais aussi les pousser à faire des choses qu’ils ne pensaient pas pouvoir faire.

Ce n’est certainement pas la partie du livre la plus digne d’un tabloïd, mais l’une des parties du livre les plus intéressantes pour moi est que Musk se souciait autant du processus de fabrication que du produit. Il a dit que concevoir un produit est difficile, mais que ce qui est vraiment difficile, c’est de fabriquer la machine qui fabrique la machine… si vous regardez le bureau d’Elon Musk à Hawthorne, en Californie, à Fremont, au Texas, à la Gigafactory d’Austin, c’est juste sur la chaîne de montage. . Parce qu’il dit que si vous concevez un produit, vous devez voir à chaque instant comment il est fabriqué et où se trouvent les goulots d’étranglement.

DA : Une autre chose fascinante qui ressort du livre et dont les gens parlent est l’implication d’Elon Musk dans Starlink et l’Ukraine… Croyez-vous son argument sur sa motivation, vouloir empêcher une énorme escalade qui pourrait conduire à la Troisième Guerre mondiale ?

WI: Je sais que ça paraît naïf, mais ce type est apocalyptique. Et je me souviens de lui avoir parlé cette nuit-là, et bien d’autres fois. C’est comme : « Oh, mon Dieu, si cela arrive, ils deviendront nucléaires. » Il a dit : J’ai parlé à l’ambassadeur de Russie et ils ont dit qu’ils avaient cette doctrine, la loi russe, selon laquelle si vous attaquez la patrie, nous avons le droit de riposter nucléairement.

Il me dit : j’ai fait Starlink pour que les gens puissent regarder des films Netflix, se détendre et jouer à des jeux vidéo. Pourquoi suis-je dans cette guerre ? Et je me dis, pourquoi es-tu dans cette guerre ?

DA : Cela semble noble, que vous soyez d’accord ou non avec lui. Mais il y a aussi cet autre côté que nous avons vu, j’appelle cela une sorte de « tour de talon », son adhésion à de nombreuses personnalités radicales de droite sur Twitter, son adhésion au mouvement « interdire l’ADL » sur Twitter. Une partie de cela me semble performative, est-ce que cela vous semble pareil ?

WI: Il n’y a pas de réponse facile car c’est une personne très changeante. Et si vous êtes avec lui au milieu de la journée, que vous lui parlez et qu’il est en mode ingénierie rationnel, il est en fait plutôt centriste. Mais si vous le mettez d’humeur sombre, ce que Grimes appelle « Mode Démon », il devient vraiment sombre, et il a des théories populistes et plus marginales avec lesquelles il s’engage sur Twitter, ce qui lui permet d’être davantage amplifié, ce qui est dans mon esprit, ce n’est pas un joli spectacle.

DA : Dans quelle mesure pensez-vous qu’il regrette de s’impliquer dans Twitter maintenant, à part même l’argent. Est-ce une distraction de toutes les autres choses pour lesquelles il a le sentiment d’avoir été mis ici sur Terre ?

WI: Comme vous le lirez dans le livre, il y a des moments où il se demande : comment suis-je arrivé là-dedans ? Il crie à ses avocats, Alex Spiro et à d’autres : « Vous pouvez gagner cette affaire dans le Delaware et me sortir de cette histoire ! » Et il y a d’autres moments [he says] c’est des conneries, c’est une perte de temps totale même d’avoir cette conversation que lui et moi avions sur ce qu’il allait faire avec Twitter. Et puis plus tard dans la soirée, dans des messages texte, « Je vais l’utiliser pour créer ce que X.com aurait dû être et ça va être un accélérateur. » Il était donc incroyablement enthousiaste et sombrement bouleversé à mesure qu’il traversait cette épreuve.

DA : Que pensez-vous de la façon dont il a géré Twitter jusqu’à présent ?

WI: Une fois qu’il a consulté Twitter et qu’il est entré, c’est un endroit psychologiquement sûr. C’est beau. Tout le monde se soucie du confort des gens et les prend en charge. Il dit : « Non, nous devons être à fond, nous devons être entièrement hardcore. » Et il licencie environ 80 % des gens. Je suppose que quand je me réveillerai chaque matin, il ne sera pas là. Je regarde tous les matins et il est toujours là.

Certaines personnes disent, oh, maintenant, il l’a détruit. Cela n’existe plus. Ce n’est pas ce que c’était lorsque des gens comme vous et moi avions de douces conversations et que nous étions tous oints de chèques bleus, et que c’était un club-house pour des gens comme nous. C’est devenu un endroit beaucoup plus controversé et beaucoup plus de gens y consacrent du temps et surtout mettent en ligne des vidéos. Il y avait une vidéo [podcaster] Lex Fridman et moi l’avons fait la semaine dernière et il a mis en ligne sur Twitter – 58 millions de vues. Et c’est donc quelque chose que la plateforme fait maintenant, ce qu’elle n’avait jamais fait auparavant. Et il a permis aux gens de le monétiser. En d’autres termes, vous pouvez facturer des personnes et en tirer des parts de publicité. Il a donc fait beaucoup de choses pour que ce soit différent. Il a ajouté plus de choses en six mois que Parag et Jack Dorsey en trois ans, mais il a aussi tout gâché.

DA : Intelligence artificielle. C’est le sujet chaud du jour. C’est aussi l’une de ses plus grandes obsessions. Vous a-t-il convaincu de son point de vue que l’IA constitue une menace existentielle et que nous devons la contrôler et la réglementer très soigneusement ? Tout le monde ne ressent pas cela. Il le fait clairement.

WI: Croit-il vraiment que cela pourrait être un danger ? Il a ses humeurs apocalyptiques. Ils ne durent pas 24 heures sur 24, mais il y a des humeurs qui disent, s’il y a un [Ukrainian] En cas d’attaque sournoise, comme Pearl Harbor, contre la flotte russe, ils deviendront nucléaires. Et si l’IA est autorisée à se déchaîner et à ne pas être connectée à l’action humaine, la question de l’alignement, comme on l’appelle, sera un gros problème.

DA : Dans cent ans, quelqu’un d’autre écrira une biographie historique d’Elon Musk. Est-il considéré comme une force positive pour le bien dans le monde ?

WI: Je pense qu’il restera certainement dans 100 ans comme ayant une grande importance historique. Je pense que l’on se souviendra de tous les médias sociaux comme ayant, au mieux, une influence non bénéfique et, au pire, une influence très néfaste. Mais cela inclut de nombreux formulaires depuis Facebook. Nous n’avons pas obligé les gens à assumer la responsabilité de ce qu’ils ont fait, ni les plateformes à assumer la responsabilité, mais c’est une vision controversée. Je ne le mets pas dans le livre, c’est juste mon point de vue selon lequel, d’une manière ou d’une autre, si vous regardez le film Oppenheimer, vous voyez que lorsque nous obtenons cette technologie, nous intervenons et disons, d’accord, comment allons-nous essayer de nous assurer ce génie ne sort pas toujours de la bouteille ? Je ne pense pas que nous ayons si bien réussi avec les médias sociaux et je pense que Musk n’aura pas une bonne image dans l’histoire de ce qu’il fait avec la plateforme désormais connue sous le nom de X.

Celui de Walter Isaacson «Elon Musk » est disponible dès maintenant.