“Il a sauvé beaucoup de vies”: un vétéran du combat s’est attaqué à un tireur du Colorado

M. Fierro, le vétéran de l’armée qui a abattu le tireur, était au Club Q avec sa femme, Jess; leur fille, Kassandra; M. Vance et des amis de la famille pour regarder l’un des amis de Kassandra effectuer un numéro de drag. C’était la première fois que M. Fierro participait à un spectacle de dragsters. Il a dit qu’il s’amusait.

“Ces enfants veulent vivre de cette façon, veulent passer un bon moment, s’amuser”, a-t-il déclaré dans l’interview de lundi. “J’en suis content parce que c’est pour ça que je me suis battu, pour qu’ils puissent faire ce qu’ils veulent.”

La bagarre avec le tireur a laissé M. Fierro couvert de sang, a-t-il déclaré. Lorsque les policiers sont arrivés, les policiers l’ont plaqué et lui ont passé les menottes. Il a dit qu’il avait été détenu dans une voiture de police pendant plus d’une heure et qu’il avait crié et supplié d’être relâché afin qu’il puisse voir ce qui était arrivé à sa famille.

M. Fierro, qui possède une brasserie locale, a déclaré que lors de déploiements de combat dans l’armée, il avait été abattu et avait vu des bombes en bordure de route déchiqueter des camions dans son peloton. Son palmarès montre qu’il a reçu l’étoile de bronze à deux reprises. Les expériences de combat le hantent toujours, a-t-il dit, et le bilan psychologique et physique des déploiements est la raison pour laquelle il a quitté l’armée.

Il a dit qu’il n’aurait jamais pensé qu’il aurait à faire face à ce genre de violence à la maison.

“J’en avais fini avec la guerre”, a-t-il déclaré.

David Philipps et Jack Healy rapporté de Colorado Springs, Shawn Huber de Sacramento et Patricia Mazzei de Miami. Le reportage a été fourni par Livia Albeck-Ripka , Noël Noir , Nicolas Bogel-Burroughs , Jill Cowan , Elisabeth Dias , Eliza Fawcett , Adam Goldmann , Soumya Karlamangla , Eduardo Médine , André Pantazi , Simon Romero , Évier Mindy , Michel Smith , Chris Stanford , Grive Glenn , Rémy Tumin et Daniel Viktor . Alain Delaquérière et Kirsten Noyes contribué à la recherche.