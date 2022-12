Il a rendu un soldat hébété aux Russes. L’Ukraine l’appelle trahison.

“Je ne pense pas qu’il soit honnête ou altruiste et je vais le lui dire en face”, a déclaré M. Samoylenko.

Mais dans la petite communauté juive de Kherson, vestige de ce qui était autrefois un élément majeur du tissu de cette ville, M. Karamalikov était largement respecté. Avant l’Holocauste, a déclaré le rabbin Wolff, Kherson avait 26 temples. Aujourd’hui, il n’en reste plus qu’une, la synagogue Chabad de Kherson, et M. Karamalikov lui a régulièrement permis d’utiliser gratuitement son espace de boîte de nuit.

“Il n’a jamais dit non”, a déclaré le rabbin Wolff.

Un rendez-vous avec ‘Alpha’

M. Karamalikov était occupé pendant ces premières semaines chaotiques de la guerre, a déclaré son avocat – se précipitant autour de Kherson dans son Audi blanche, vérifiant les patrouilles de quartier, s’arrêtant à la synagogue et transformant ses entreprises en dépôts d’aide de facto où il distribuait des cartons de Provisions.

Cela l’a amené à faire face à des officiers russes, en particulier un colonel qui s’habillait tout en noir et portait le nom de code Alpha. M. Karamalikov n’avait guère le choix, a déclaré son avocat. Des troupes russes sautillantes étaient réparties dans toute la ville et M. Karamalikov devait parler à des commandants russes comme Alpha “pour s’assurer qu’ils n’avaient tiré sur aucun des volontaires”.

Vers 22 heures le 15 mars, un plombier, un charpentier et le fils du charpentier se tenaient à un poste de contrôle lorsqu’ils ont vu la silhouette de quelqu’un entrer et sortir de l’ombre. Une voix a alors crié : “Je suis l’un d’entre vous !” et sortit le soldat russe, qui avait pris les gardiens du quartier pour des compatriotes russes.

Andriy Skvortsov, le fils du charpentier, a déclaré que le soldat était déconcerté et à peine capable d’enchaîner une phrase. Lorsqu’il a réalisé que les hommes devant lui étaient des Ukrainiens, il a semblé extrêmement effrayé, a déclaré M. Skvortsov. “Il était enfantin et impuissant”, a déclaré M. Skvortsov. Et il était lourdement armé.