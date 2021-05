Il a rendu un prêt PPP dans l’espoir d’obtenir plus d’argent. Puis le programme s’est terminé

Lorsque Carmelo Ramos, 36 ans, a obtenu son prêt de deuxième tirage du Programme de protection des chèques de paie en février, il lui en a été reconnaissant.

Le prêt de 11 458 $ était supérieur aux quelque 6200 $ qu’il a obtenus au premier tour du programme en 2020. Bien qu’il n’ait pas couvert toutes les activités perdues par son consultant en formation en raison de la pandémie de coronavirus, cela a aidé.

Ensuite, son banquier d’affaires personnel chez Capital One l’a informé qu’il pourrait obtenir encore plus d’argent – 7 000 $ de plus – s’il rendait son prêt et faisait une nouvelle demande.

Il a décidé de le faire, mais il s’est retrouvé sans rien lorsque le programme a manqué d’argent au début de mai, des semaines avant la date limite.

« L’argent que j’aurais reçu aurait fait une différence », a déclaré Ramos, ajoutant qu’il aurait couvert sa paie. Il prévoyait également d’investir une partie du prêt dans de nouveaux supports marketing.

Les plus petites entreprises prises au dépourvu

Ramos était l’un des millions de propriétaires d’entreprise bloqués dans les tuyaux au début du mois de mai lorsque le PPP a soudainement épuisé les 292 milliards de dollars qui lui étaient alloués.

Ramos a été particulièrement touché parce qu’il est un propriétaire unique, l’un des plus petits types d’entreprises et un groupe qui a été spécifiquement ciblé dans les récents changements apportés au programme de la Small Business Administration.

«Je pense que nous avons finalement pris le virage et que les communautés que nous ciblons, principalement les très petites entreprises et les communautés minoritaires, ont été sensibilisées de manière significative», a déclaré Toby Scammell, fondateur et PDG de Womply, une fintech qui met en relation les emprunteurs et les prêteurs. .

Womply voyait plus des plus petites entreprises, qui sont plus susceptibles d’être détenues par des minorités et des femmes, de postuler dans les dernières semaines du programme. Son application rapide pour ces entreprises recevait environ 1000 demandes par jour dans la semaine avant que le financement ne soit épuisé, a déclaré Scammel.

Les changements sont survenus à la dernière minute

En février, l’administration Biden a apporté des modifications au PPP, notamment la mise à jour de la formule de prêt pour les propriétaires uniques, ce qui a conduit à des prêts plus importants.

Les prêts PPP maximum pour les entreprises avec employés ont été calculés en utilisant 2,5 fois les coûts salariaux mensuels moyens. Pour les entreprises sans employés, telles que les propriétaires uniques et les entrepreneurs indépendants, la SBA utilisait le bénéfice net comme substitut des coûts salariaux. Étant donné que cette mesure comprenait des déductions, elle a conduit à des prêts moins importants et a même rendu certains d’entre eux inadmissibles au financement.

La nouvelle formule a plutôt utilisé le revenu brut comme substitut des coûts salariaux, un nombre plus élevé qui n’inclut pas les déductions. Cela signifiait que les entreprises qui appliquaient la nouvelle règle recevaient plus d’argent sous forme de prêts-subventions.

Pour Ramos, les 7 000 $ supplémentaires semblaient valoir le risque d’annuler son prêt existant et de réessayer. De plus, lorsqu’il a entamé le processus d’annulation, c’était en mars – des mois avant la date limite prolongée du programme du 31 mai.