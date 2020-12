Rose McGowan a pris la défense de l’acteur Matthew McConaughey, après avoir critiqué les élites libérales «arrogantes» et l’establishment médiatique pour avoir méprisé les Américains ordinaires.

«Matthew McConaughey a raison» McGowan a tweeté jeudi. «Hollywood a été condescendant. Les libéraux des médias d’élite du Nord aussi », elle a écrit, ajoutant, « [And] ça coule.

La star non conforme, une militante franche, a déclaré qu’une telle attitude parmi les riches et les puissants s’était formée «Bien avant» La présidence de Donald Trump, que beaucoup ont suggérée, a été le catalyseur d’apparentes divisions politiques et culturelles aux États-Unis. Rigide « intolérant » cadres idéologiques « Ont formé ce que trop pensent, » dit-elle.

McConaughey est devenu la cible de réactions négatives en ligne après avoir déclaré dans un podcast la semaine dernière que certaines personnes « Sur cette gauche illibérale » souvent « Absolument condescendant, condescendant et arrogant envers ces 50% restants » d’Amérique.

McGowan semblait plaider pour un pivot loin de la partisanerie basée sur de simples signifiants culturels. «Brisez la structure de la classe», conclut-elle.

Matthew McConaughey a raison. Hollywood a également été condescendant, les libéraux des médias d’élite du Nord et cela se répercute. Bien avant la présidence de Trump, la condescendance et le favoritisme illibéraux se sont formés, combien pensent trop. Brisez la structure de la classe. https://t.co/aZ0lXEkFq8 – Rose McGowan (@rosemcgowan) 10 décembre 2020

Les commentaires de l’actrice ont été bien accueillis par certains, les commentateurs l’appelant « courageux » pour aller à l’encontre de l’opinion majoritaire de sa clique de célébrités. Beaucoup ont convenu que la pression des médias pour «Diversité et représentation» n’est qu’un « peu profond » essayez de masquer les problèmes affectant de vraies personnes.

«La diversité des pensées est la plus grande menace et adversaire d’Hollywood», a écrit un autre.

Tout ce bs superficiel sur la «diversité» et la «représentation» consiste à mettre du rouge à lèvres sur un cochon. La diversité de PENSÉE est la plus grande menace et adversaire d’Hollywood. Cela a toujours été le cas. Ils gardent délibérément l’argument en profondeur. – Alex Tompkins (@Alxtmpkns) 10 décembre 2020

Bien dit! https://t.co/rHKSTlB1qZ – Jim Trump2020 (@ Irish016206) 10 décembre 2020

Tout le monde le sait. Seules quelques célébrités sont assez courageuses pour le dire. – Bouddha conservateur (@JohnVaid) 10 décembre 2020

D’autres ont conclu que, puisque McGowan critiquait «Libéraux», elle doit donc être devenue un placard « conservateur. »

« Soyez simplement républicain et sortez-le de votre système, » a tweeté l’un de ses critiques en ligne.

Soyez simplement républicain et sortez-le de votre système. https://t.co/IFUycIIis7 – Max Bingman (@ MaxBingman1) 10 décembre 2020

McConaughey a reçu des réactions tout aussi mitigées après avoir osé critiquer l’élite libérale. La star de « True Detective » a été saluée comme un champion de la libre-pensée par certains et qualifiée de partisan conservateur de Donald Trump par d’autres.

Aussi sur rt.com Matthew McConaughey dénonce l’intolérance et la haine de «l’extrême gauche». Leur réponse? Tais-toi et vérifie ton ‘privilège blanc’

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!