Il a promis une proposition de mariage de rêve. Les fans ont obtenu une vente de 5 heures.

Au jour fixé le week-end dernier, l’influenceur et animateur Yin Shihang, 22 ans, vêtu d’un costume blanc, a monté un poney sur un tapis rouge tapissant une pièce dont les murs étaient ornés d’images de ballons roses et blancs, montrait une vidéo de l’événement. Les fans ont retenu leur souffle.

Les célébrités américaines et les personnalités des médias doivent divulguer leurs relations avec les entreprises si elles sont remboursées pour un examen ou une approbation. La Federal Trade Commission conseille aux utilisateurs des médias sociaux d’ajouter des mots comme «sponsorisé», «promotion» et «publicité payante» à leurs publications.

M. Yin est loin d’être le premier influenceur à être critiqué pour une vidéo de proposition. Des stars américaines de l’internet ont été dénoncées pour avoir recherché des avantages et des bénéfices « Engagement de marque » vidéos. Certains ont été frappés pour avoir poussé des produits sur leurs comptes personnels. En 2016, un groupe de surveillance des consommateurs, Truth in Advertising, a déclaré avoir trouvé plus de 100 Instagram les messages des Kardashians qui étaient des placements de produits payés sans être marqués comme des publicités.

Dans le paysage des médias et du divertissement, les placements de produits sont une partie attendue de l’expérience – un signe Coca ici, une voiture Aston Martin là-bas. Ils ont migré de écrans de cinéma à succès à la télévision aux vidéos d’influenceurs et aux comptes de médias sociaux (pensez aux Kardashians sur Instagram).

Kuaishou a déclaré lundi dans un communiqué que l’émission de M. Yin, qui avait attiré plus de 23 000 plaintes, avait enfreint ses règles contre la création d’un battage médiatique trompeur et vulgaire pour promouvoir des produits. La société a également déclaré qu’elle examinerait la qualité des produits qu’il avait vendus. Les représentants de l’entreprise n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

M. Yin a vendu des millions grâce à une fonctionnalité sur Kuaishou qui permet aux téléspectateurs d’acheter des produits vantés par des influenceurs sur le détaillant en ligne JD.com sans quitter l’application vidéo. Il n’était pas clair s’il avait des liens avec les fabricants des produits qu’il vendait, ou si les collaborations de marque et les promotions payantes devaient être divulguées sur la plate-forme Kuaishou. Lors de l’émission, il a nié avoir fait la promotion des produits dans un but lucratif. Il n’a pas pu être joint pour commenter.

Alors que de nombreux téléspectateurs en Chine en sont venus à s’attendre, ou même à rechercher, un certain degré de promotion de produits avec leurs divertissements, l’utilisation par M. Yin d’un événement majeur de la vie comme appât a franchi la limite pour certains. Beaucoup se sont plaints en ligne que les fiançailles de mariage diffusées en direct s’étaient transformées en une émission de réseau de magasinage à domicile.

Un utilisateur nommé OrangeVenus a écrit: «99% des émissions étaient des présentations ennuyeuses à la marchandise. Ce n’est pas différent de regarder les pages Web promotionnelles sur Taobao. »

«Yin Shihang aurait dû être interdit il y a longtemps», a déclaré un autre.

Mais certains ont dit que la punition de la plateforme était excessive et qu’ils rateraient les manigances de l’influenceur.

M. Yin n’avait jamais annoncé la proposition de mariage comme une surprise. Lui et sa petite amie, Tao Lulu, s’étaient séparés et réconciliés à plusieurs reprises dans le passé, selon les médias locaux. Mais pour leurs fiançailles, elle s’était vêtue d’une robe en dentelle blanche et est apparue dans une vidéo teaser avec M. Yin pour annoncer la date et l’heure de l’événement spécial.

Après être entré dans la pièce sur le poney, M. Yin a continué à tenir debout et à décrire en détail des éléments comme un miroir sans rayures, des colliers et du rouge à lèvres qu’il affirmait avoir commandé sur mesure pour sa petite amie avant le 20 mai, une Saint-Valentin non officielle. en Chine, lorsque des partenaires romantiques s’achètent des cadeaux. (La date, 520, sonne vaguement comme «je t’aime» en mandarin.)

Après le scandale des fiançailles, Kuaishou, qui interdit la «création malveillante de gadgets pour obtenir des clics et des likes» et diverses formes de «vulgarité», a déclaré qu’il réprimerait la création de sensationnalisme et de «hype vulgaire» dans le but de promouvoir et vendre des produits.