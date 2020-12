C’était une coda surréaliste à près d’un an de tromperie pour M. Hall. Depuis février, il se faisait passer pour des personnalités politiques et leurs familles sur Twitter, dont cinq proches du président. Il avait prétendu être Robert Trump, le frère du président; Barron Trump, le fils de 14 ans du président; et le Dr Deborah L. Birx, coordonnatrice de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche. Les comptes ont collectivement rassemblé plus de 160 000 abonnés.

Beaucoup de ces adeptes de «Make America Great Again» semblaient croire les messages. Les archives montrent également que certains comptes avaient un autre objectif: inciter les gens à donner de l’argent à M. Hall. Ils ont promu une collecte de fonds pour un groupe politique créé par M. Hall et appelé «Gay Voices for Trump». Dans une interview, il a admis que le groupe n’existait pas. La levée de fonds a rapporté plus de 7 300 $.

En utilisant leurs identités, il a attiré l’attention en mélangeant des commentaires politiques décalés avec des théories du complot dérangées, dont une selon laquelle le gouvernement voulait implanter des micropuces aux Américains, et une autre que John F.Kennedy Jr., décédé dans un accident d’avion en 1999, était vivant et sur le point de remplacer Mike Pence en tant que vice-président.

M. Hall n’était pas le premier fan autoproclamé de Trump à essayer de tirer profit des autres bailleurs de fonds de Trump. Les procureurs fédéraux, par exemple, ont déclaré en août que Steve Bannon, ancien conseiller du président Trump, et trois autres personnes avaient sollicité des dons pour construire un mur frontalier, puis empoché plus d’un million de dollars.

Image Josh Hall, un livreur de nourriture de 21 ans à Mechanicsburg, en Pennsylvanie, a passé près d’un an à se faire passer pour des personnalités politiques et leurs familles sur Twitter. Crédit… Josh Hall

Et il n’était pas la première personne à créer un faux personnage en ligne. Les faux comptes ont contribué à la diffusion des théories du complot, et les escrocs se sont fait passer pour des célébrités, des soldats et même Mark Zuckerberg pour escroquer des gens sur Facebook, Twitter et Instagram.

Ces entreprises ont déclaré qu’elles supprimaient des millions de faux profils chaque année. Pourtant, M. Hall a montré qu’il était encore assez simple de se faire passer pour des responsables clés de la Maison Blanche et de la famille du président, y compris son fils adolescent, et de rassembler des dizaines de milliers d’abonnés avant que Twitter ne le remarque.

Des millions de personnes ont été attirées dans des terriers sombres sur Internet comme QAnon, une théorie du complot pro-Trump qui prétend que les démocrates sataniques abusent et mangent des enfants et est alimentée par quelqu’un se faisant passer pour un fonctionnaire du gouvernement. En comparaison, M. Hall était un petit minuteur. Ses escapades dans l’univers de la réalité alternative sont peut-être passées inaperçues – jusqu’à ce que le tweet erroné de M. Trump l’élève au grand moment de la désinformation MAGA.

Le New York Times a identifié M. Hall comme la personne derrière les faux comptes Trump, qui ont maintenant tous été supprimés par Twitter, et a construit un récapitulatif de sa tromperie via des captures d’écran de certains de ses tweets et des archives de nombreux autres collectés par Ian. Kennedy et Melinda Haughey, chercheurs de l’Université de Washington qui utilisent des logiciels pour enregistrer des millions de tweets sur l’élection et la pandémie. Le Times a également interrogé M. Hall, des personnes proches de lui et des personnes qu’il a induites en erreur en ligne.

M. Hall a déclaré qu’il s’était intéressé à la politique en 2016 alors qu’il était adolescent, dynamisé par M. Trump. «J’ai en quelque sorte pensé qu’il était comme un clown au début», dit-il. «Mais plus je l’entendais parler, je me suis rendu compte: oui, il dit des choses bizarres, mais je suis d’accord avec ce qu’il dit.

Il rêvait de devenir un animateur de radio-conversation conservateur, a-t-il déclaré, alors il a opté contre l’université et a décidé de créer un personnage en ligne. Il s’est disputé avec les libéraux sur Twitter; créé une page «personnage public» sur Facebook; et auto-publié un e-book de 49 pages sur Amazon intitulé «Hall Nation» qui détaille ses «38 règles essentielles pour vivre la vie afin d’être heureux et réussir». (La première règle? « Les insultes sont une bonne chose. »)