Il a poignardé le Congrès : Karnataka DCM DK Shivakumar sur l’adhésion de Shetter au BJP | Bangalore

Après que l’ancien CM du Karnataka, Jagadish Shetter, ait rejoint le BJP du Congrès jeudi, DK Shivakumar a critiqué le haut dirigeant et a déclaré qu’il avait poignardé le parti dans le dos. Il a également affirmé que Shetter était jusqu’à hier opposé à l’idéologie du BJP.

Il a poignardé le Congrès : Karnataka DCM DK Shivakumar sur l’adhésion de Shetter au BJP

S’adressant aux journalistes jeudi, DK Shivakumar a déclaré : « C’est choquant pour moi. Il m’a dit hier que le Congrès avait remodelé sa carrière politique au Karnataka après que le BJP l’ait désavoué. Il a même dit que le BJP faisait de la politique avec Ram Mandir à Ayodhya. Soudain, il les a rencontrés et est tombé amoureux de leurs promesses.

DK Shivakumar a également affirmé que le parti du Congrès le traitait avec le plus grand respect. « Nous l’avons traité avec tout le respect qu’il méritait. Il avait d’autres intentions et je ne sais pas ce que lui a proposé Amit Shah. Laissez-le trouver son chemin pendant que les gens regardent tout », a ajouté DK Shivakumar.

Jeudi après-midi, Jagadish Shetter a atteint le siège du BJP où il a été de nouveau accueilli dans le parti en présence de l’ancien CM BS Yediyurappa et du président du BJP de l’État BY Vijayendra.

Jagadish Shetter a déclaré : « Le parti m’a confié de nombreuses responsabilités dans le passé. En raison de certains problèmes, je suis allé au parti du Congrès. Au cours des 8 à 9 derniers mois, il y a eu de nombreuses discussions au sein du BJP. Les dirigeants et les travailleurs du BJP du Karnataka m’ont demandé de revenir au BJP. Yediyurappa ji et Vijayendra ji voulaient également que je retourne au BJP. Je rejoins le parti en pensant que Narendra Modi ji doit redevenir Premier ministre.

Après avoir été député pendant près de trois décennies et occupé plusieurs postes clés, Jagadish Shettar a présenté sa démission au BJP et a rejoint le Congrès en avril de l’année dernière. Il s’est présenté dans la circonscription centrale de Hubballi-Dharwad aux élections législatives et a perdu face au BJP.

Cependant, le Congrès lui a proposé un poste dans le MLC après les élections législatives. Des rapports affirment que Shetter visait un siège au Lok Sabha au Congrès, et le grand vieux parti lui a refusé un billet. Les hauts dirigeants du BJP l’ont approché et lui ont proposé de rejoindre le BJP.