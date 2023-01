Il a plu ici mais seulement à un endroit, et nous sommes tous stupéfaits

Le monde est plein de mystères. Qu’il s’agisse d’échapper à un accident dangereux par un coup de chance ou de réussir un examen avec brio sans la préparation requise, ces petits miracles nous laissent souvent pantois. Une de ces vidéos qui capture magnifiquement les innombrables merveilles de la nature montre une formation miraculeuse de nuages, entraînant des rafales de pluie à un seul endroit, tandis que le reste de la région ne subit aucune pluie. Le clip désormais viral a attiré l’attention des internautes, qui n’ont pas été en mesure de déterminer la cause exacte de ce phénomène particulier.

La séquence a été publiée sur Twitter par un utilisateur nommé Figen, le 16 janvier. Le clip de 16 secondes révèle une personne enregistrant l’événement anormal dans un lieu non divulgué. La vidéo tournée à l’extérieur montre l’endroit subissant des précipitations en un seul endroit, créant une mare d’eau dans une partie de la rue. Cependant, à la grande surprise des utilisateurs des médias sociaux, le reste de la rue reste anormalement sec, en raison d’un manque de précipitations.

Pour prouver que le cordon d’eau n’était pas versé à partir d’un tuyau domestique, la personne qui enregistrait la vidéo a même pointé sa caméra vers le ciel pour révéler la source. Un groupe de passants marchant sur le trottoir semble abasourdi par l’étrange pluie et lève les yeux, incapable d’en croire leurs yeux.

“L’un des nuages ​​a mal fonctionné”, lit-on dans la légende hilarante du tweet. Dès que la vidéo a fait surface sur Internet, la population de Twitter a fait la queue dans les commentaires pour partager ses réactions. « C’est un problème dans la matrice. La simulation a buggé », a plaisanté un utilisateur. “Il y a un vaisseau extraterrestre masqué qui fuit là-haut”, a noté un autre. Une troisième personne a plaisanté: «Lol. « GEOSTORM »… Le gouvernement manipule la météo !! Et ils blâment le « changement climatique ».

Il y a un vaisseau extraterrestre masqué qui fuit là-haut.— Alan (Certified Fact Checker) (@AAllasson) 17 janvier 2023

Mdr. « GEOSTORM »… Le gouvernement manipule la météo !! Et ils blâment le “changement climatique”…— R Rome (@ RRome20) 16 janvier 2023

Bien que la raison des précipitations anormales soit encore entourée de mystère, l’incident est une montre intrigante à coup sûr. Jusqu’à présent, la vidéo virale a recueilli plus de 15,7 millions de vues et reçu plus de 245,6k likes sur la plateforme de microblogging. Avez-vous également été surpris par la vidéo?

