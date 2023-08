Il a plaidé pour des F-16 pour l’Ukraine mais est mort dans un accident avant de pouvoir en piloter un.

Commentez cette histoire Commentaire

KIEV — Le jeune pilote ukrainien, Andrii « Juice » Pilshchikov, devait passer un examen d’anglais qui lui aurait permis de commencer sa formation tant attendue sur les avions de combat F-16 de fabrication américaine. Pendant plus d’un an, Pilshchikov, 30 ans, avait fait pression sur Washington pour qu’il envoie des avions modernes en Ukraine, rencontrant même des sénateurs américains pour expliquer comment les F-16 pourraient inverser la tendance dans la guerre contre la Russie. En l’absence de ces avions, il a piloté des MiG-29 de l’ère soviétique, qui, selon lui, dans une interview accordée au Washington Post l’année dernière, réduisaient les Ukrainiens à de « simples cibles » pour les Russes.

Mais avant que Pilshchikov n’ait eu la chance de passer le test, lui et deux autres pilotes ukrainiens – Viacheslav Minka et Serhiy Prokazin – ont été tués la semaine dernière lorsque deux avions d’entraînement L-39 sont entrés en collision dans le nord-ouest de l’Ukraine, dans ce que l’armée de l’air ukrainienne a décrit comme un accident. une mission de combat.

Les troupes ukrainiennes tentent de reprendre les territoires occupés à la Russie malgré un déficit débilitant de puissance aérienne face à l’armée de l’air plus avancée de l’envahisseur et à son arsenal de missiles à longue portée. L’accident de vendredi a éliminé trois pilotes hautement qualifiés en un seul incident, laissant un voile de chagrin sur le pays, où l’ambiance nationale s’était déjà assombrie au milieu des défis de la lente contre-offensive.

La mort des pilotes a également déclenché la colère contre les États-Unis pour ce que certains critiques en Ukraine considèrent comme un retard inutile dans l’envoi des F-16.

Pilshchikov était le pilote qui a tenté d’expliquer au monde que les vieux avions à réaction de l’ère soviétique « sont comme des cercueils volants », a déclaré Daria Kaleniuk, 36 ans, directrice exécutive du Centre d’action anti-corruption non gouvernemental d’Ukraine.

Lors de l’enterrement de Pilshchikov à Kiev mardi, Kaleniuk a rappelé que la semaine dernière, il avait envoyé un SMS à une discussion de groupe célébrant la décision des États-Unis de former des pilotes ukrainiens aux États-Unis.

L’accident peu après a montré « que chaque jour de retard dans la prise de décision quelque part en Amérique provoque davantage de morts », a déclaré Kaleniuk. Si la formation « avait commencé il y a un an », a-t-elle déclaré, « je parie que Juice serait en vie ».

Interrogé sur ces remarques, Brig. Le général Patrick Ryder, porte-parole du Pentagone, a déclaré que le ministère de la Défense présente ses « plus sincères condoléances » aux familles et aux proches des « nombreux Ukrainiens qui ont perdu la vie à cause de la guerre d’agression inutile de la Russie ».

Les États-Unis, a déclaré Ryder, ont « apporté d’urgence une quantité sans précédent de capacités critiques sur le champ de bataille » à l’armée ukrainienne pour lui permettre de défendre sa nation et de récupérer des territoires face aux forces russes. « Nous continuerons à le faire », a-t-il déclaré, « aussi longtemps qu’il le faudra pour soutenir le peuple ukrainien dans sa lutte pour la liberté ».

Tetiana Shevchenko, une amie proche de Pilshchikov, a déclaré qu’« il a volé dans un avion probablement plus âgé que lui ».

Shevchenko, qui travaille également au Centre d’action anti-corruption, a reconnu qu’il n’y avait « pas de vols sûrs ». Mais « le retard des avions, dit-elle, fait que nous perdons les meilleurs ».

« L’année dernière, nous avons demandé de commencer la formation avant la décision sur le transfert de l’avion », a-t-elle ajouté. « Cela ne fait que commencer maintenant. »

Le chef de Wagner, Prigojine, est enterré en secret alors que le Kremlin cherche à éviter les troubles

Les pilotes tués la semaine dernière appartenaient à la 40e Brigade, qui est devenue célèbre en Ukraine l’année dernière après qu’une légende ait circulé selon laquelle un pilote connu sous le nom de « Le Fantôme de Kiev » aurait éliminé à lui seul des dizaines d’avions russes au cours des premières semaines de la guerre. L’armée de l’air ukrainienne a déclaré plus tard que le « Ghost » était un version fictionnelle de l’ouvrage collectif de toute la brigade.

Pilshchikov, qui parle couramment l’anglais et s’est formé en Californie, était censé se reposer puis passer son examen d’anglais, a déclaré Andrii Snizhko, un officier de sa brigade. « Malheureusement, dit-il, la mort brise tous nos plans. »

Dans une église sur la rive est du Dniepr à Kiev, la mère de Pilshchikov, vêtue de noir, et sa petite amie, vêtue d’une chemise ukrainienne traditionnelle noire et vert olive, ont regardé solennellement les personnes en deuil déposer des fleurs autour du cercueil fermé.

Certains présents aux funérailles ne connaissaient pas personnellement Pilshchikov mais le considéraient comme un symbole de l’héroïsme du Fantôme de Kiev.

« Nous le respections et lui étions reconnaissants », a déclaré Natalia Duniasheva. La dentiste de 52 ans a eu du mal à retenir ses larmes en attribuant à la 40e brigade le mérite d’avoir empêché les forces russes d’occuper la capitale l’année dernière.

Bureau d’enquête d’État d’Ukraine dit cette semaine qu’elle enquêterait sur la cause de l’accident qui a tué les pilotes, y compris un examen approfondi des boîtes noires, de l’état de l’avion et du respect des règles de préparation du vol.

Sur Facebook, la brigade a dit que Minka avait plus de 200 heures de vol de combat et que Prokazin en avait plus de 100. Minka « a consacré une grande partie de son service à l’instruction », indique le message. Prokazin a passé 24 ans comme pilote et on se souvient de lui pour sa « capacité à venir en aide dans des situations difficiles ».

Des pilotes de chasse ukrainiens à bord d’anciens avions affrontent des Russes mieux équipés

Le porte-parole de l’armée de l’air, Yuriy Ignat, qui a assisté aux funérailles mardi, a félicité Pilshchikov dans une publication sur Facebook comme « un jeune officier doté de méga connaissances et d’un méga talent ».

Le pilote d’hélicoptère Anton Mykhailyuk, 32 ans, a déclaré avoir rencontré Pilshchikov peu après le lancement de l’invasion russe en février 2022. Pilshchikov était obsédé par l’aviation depuis son enfance, a-t-il déclaré, et était positif mais aussi « très strict ».

« Il était très jeune, mais il a fait beaucoup de choses », a déclaré Mykhailyuk devant l’église de Kiev. « Peut-être plus que des commandants. »

Le père de Mykhailyuk, Oleksandr, 61 ans, également pilote, a déclaré qu’il avait volé aux côtés de Pilshchikov. Les deux hommes qui pilotaient les L-39 avec le jeune pilote la semaine dernière étaient très expérimentés sur ces avions, a-t-il déclaré ; ils faisaient partie de ceux qui « avaient effectué le plus d’heures de vol dans la brigade » en survolant d’autres avions lors de missions de combat. « C’est une perte énorme », a déclaré Oleksandr Mykhailyuk.

Adam Makos, un historien militaire américain qui a cofondé l’organisation à but non lucratif américaine « Wingmen for Ukraine », a aidé à organiser les entretiens de Pilshchikov avec des journalistes occidentaux, puis sa visite à Washington l’année dernière avec un collègue pilote qui s’appelle « Moonfish ». »

Comme de nombreux pilotes militaires, ils masquaient souvent leur visage en public pour éviter d’être identifiés. Mais à Washington, a déclaré Makos, « ils ont enlevé leurs masques, ont regardé les sénateurs dans les yeux et leur ont dit à quel point les besoins de l’Ukraine étaient désespérés ».

« Ils leur ont raconté ce qu’ils avaient vu, ce qu’ils avaient vécu », a-t-il déclaré. « Juice leur a dit ce jour-là : beaucoup de gens doutent que nous soyons capables de maîtriser ces avions occidentaux. Mais je vous promets que cela ne nous prendra pas des années comme d’autres le disent. Nous pouvons le faire en quelques mois.

« La force de sa conviction les a convaincus que cela était possible », a-t-il ajouté.

Une lente contre-offensive assombrit l’ambiance en Ukraine

Le président Biden a d’abord insisté sur le fait que l’Ukraine n’avait pas besoin de F-16, mais a finalement fait marche arrière et approuvé le transfert des avions de combat de fabrication américaine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu la semaine dernière aux Pays-Bas et au Danemark. Les dirigeants des deux pays ont promis d’envoyer des F-16 en Ukraine – une livraison qui Zelensky a dit que « donner une nouvelle énergie, confiance et motivation aux combattants et aux civils. » La Norvège a également pris un engagement.

Quelques jours plus tard, Washington a annoncé qu’il autoriserait les pilotes ukrainiens à s’entraîner à Tucson, après que les projets de formation en Europe aient connu des retards potentiellement longs.

Sur Telegram, Andriy Yermak, chef d’état-major de Zelensky, s’est adressé à Pilshchikov après sa mort.

« Vous rêviez de piloter un F-16 et… vous avez fait beaucoup pour que l’Ukraine reçoive ces avions », a écrit Yermak. « Le ciel sera à nous, comme tu l’as rêvé. »

Morgunov a rapporté de Stuttgart, en Allemagne. Dan Lamothe a contribué à ce rapport depuis Washington.