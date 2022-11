Il a perdu son poste de policier à cause de Daniel Prude. Maintenant, il est candidat au Congrès.

Gerald Gamm, professeur de sciences politiques et d’histoire à l’Université de Rochester, a déclaré que M. Singletary avait un chemin vers la victoire car son expérience dans l’application de la loi lui donne de la crédibilité auprès des électeurs préoccupés par la criminalité et d’autres problèmes qui favorisent les républicains.

“Si vous pouvez obtenir ne serait-ce qu’une petite fraction des votes des Noirs à Rochester et combiner ceux-ci avec des votes républicains plus traditionnels dans les banlieues, ainsi que des votes de certains électeurs indépendants préoccupés par la criminalité ou préoccupés par l’inflation et préoccupés par l’économie, vous construire une coalition gagnante », a déclaré le professeur Gamm.

James M. Blount, 79 ans, éditeur d’un magazine local axé sur la communauté noire, a été encore plus succinct.

“JE pensez que c’est plus proche que vous ne le pensez », a déclaré M. Blount. “Vous ne pouvez rien tenir pour acquis.”

Rochester elle-même est profondément démocrate : elle n’a pas eu de maire républicain depuis près d’un demi-siècle, et le parti détient tous les sièges du conseil municipal de cinq personnes. Mais la législature du comté de Monroe, qui comprend la ville et une grande partie du district, est presque également répartie entre les deux partis, avec sa présidente démocrate, Sabrina LaMar, caucus avec les républicains pour donner à ce parti la majorité.

Mme LaMar, qui s’est disputée avec M. Morelle dans le passé, a déclaré que de nombreux résidents noirs étaient toujours bouleversés par la mort de M. Prude et que la méfiance à l’égard des forces de l’ordre reste élevée. Dans le même temps, elle pense que l’accent mis par M. Singletary sur le crime pourrait plaire à certains électeurs noirs.

“Les mêmes personnes qui ont été touchées par Daniel Prude, en particulier dans le centre-ville, ont également été touchées par des homicides dus à la violence armée », a déclaré Mme LaMar, qui est noire, notant une série de fusillades récentes, y compris le meurtre l’année dernière de son neveu. “Et il semble que personne ne fasse rien à ce sujet.”

Les deux candidats sont bien connus dans le district, avec des racines profondes. M. Morelle, 65 ans, est un ancien législateur du comté d’Irondequoit, au nord de la ville, où il habite à quelques rues de la maison où il a grandi et où vit toujours sa mère. Il a siégé à l’Assemblée d’État pendant 14 mandats, atteignant le rang de chef de la majorité, avant de se présenter au Congrès en 2018 pour occuper le siège de la représentante Louise Slaughter, une députée libérale et de longue date de Rochester décédée en fonction.