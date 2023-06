Il a perdu son grand frère d’un cancer du cerveau. Maintenant, la thérapie par le jeu l’aide à gérer son chagrin

Manteau Blanc Art Noir26:30Le deuil est un jeu d’enfant

Zach Bulger entre dans la salle de jeux du Canuck Place Children’s Hospice à Vancouver et choisit parmi un assortiment de jouets.

Il y a des chevaliers, des dragons, des ours polaires et bien plus encore. Il décide de jouer avec une ambulance jouet, un avion et une voiture de police.

« Ils se préparent tous pour leur prochaine mission. Ils reviennent juste d’un incendie », explique Zach, 9 ans, alors qu’il s’assoit pour jouer avec son conseiller. Il porte un chapeau qui dit : « Comme notre Dieu est grand », et un Panthère noire collier qui appartenait à son frère aîné, Cameron.

Cameron est décédé il y a trois ans d’un cancer du cerveau agressif, et depuis lors, Zach participe à une thérapie par le jeu. C’est une approche qui permet aux enfants de surmonter des émotions difficiles par le jeu, avec l’aide d’un conseiller.

Et la mère de Zach, Sharon Bulger, dit que cela a fait une grande différence pour son fils.

« Au fil du temps, vous avez pu constater qu’il a commencé à développer un langage. Il a commencé à développer des mots qui exprimeraient des sentiments réels », a déclaré Bulger. Manteau Blanc Art Noir hôte Dr Brian Goldman.

Zach choisit les jouets avec lesquels il va jouer pendant que sa thérapeute Emily Watson regarde au Canuck Place Children’s Hospice à Vancouver. (Brian Goldman/CBC)

Selon Kevin St. Louis, président de l’Association canadienne de thérapie par le jeu, les enfants n’ont pas les outils pour s’exprimer verbalement comme les adultes.

La thérapie par le jeu permet plutôt aux enfants de communiquer par la façon dont ils jouent. Cela peut prendre la forme d’art, de musique et simplement de jouer avec des jouets. Le conseiller s’assoit et joue avec l’enfant, en observant ce qu’il traverse.

St. Louis dit qu’il ne pouvait traiter que les enfants âgés de neuf ans et plus avec une thérapie par la parole. Mais la thérapie par le jeu lui a permis de travailler avec des enfants plus jeunes, y compris des enfants aussi jeunes que deux ans, jusqu’à 16 ans. C’est même efficace avec les adultes, a-t-il déclaré.

« Quelle limonade allons-nous faire aujourd’hui ? »

Sharon Bulger dit que son fils aîné adorait le hockey, jouer avec des Beyblades et regarder des films Marvel.

« Il était l’amoureux de la vie. Ce gamin était drôle – et je veux dire carrément hilarant, en fait », a déclaré Bulger. « Il aimait son peuple, comme si son cœur était énorme. »

Et il aimait son frère, Zach. Chaque nuit, Cameron suppliait son petit frère pour un baiser de bonne nuit. Bulger dit que Zach ferait semblant de ne pas le vouloir, mais il céderait toujours.

« Zach est toujours entré et obligé et lui a donné une grosse pression et ils rigolaient. Et c’était Cameron. Il aimait son frère », a déclaré Bulger.

Sharon Bulger, chez elle à Surrey, en Colombie-Britannique, dit qu’elle ne savait pas comment aider Zach alors qu’il pleurait la mort de son frère, mais la thérapie par le jeu a fait une grande différence. (Brian Goldman/CBC)

En 2017, alors que Cameron avait six ans, il a eu des crises vocales en classe et est devenu insensible. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital, où ils ont découvert une masse dans son cerveau.

« On m’a remis un bol de citrons, et j’ai dû trouver comment gérer cela et le faire d’une manière qui allait lui apporter les meilleurs jours quoi qu’il arrive », a déclaré Bulger.

« Nous avions un dicton que nous embrassions en quelque sorte en tant que famille. ‘Quelle limonade allons-nous faire aujourd’hui à partir des citrons qu’on nous tendra?’ Et nous avons vraiment vécu cela parce que si nous ne le faisions pas, alors dans quoi vivons-nous ? La peur ? Le désespoir ? Ce n’est pas une vie. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas faire ça.

Il a vécu deux ans et demi après son diagnostic.

Thérapie par le jeu

À Canuck Place, Zach a rassemblé un groupe de jouets de premiers intervenants pour accompagner tous les véhicules qu’il a choisis. Zach avait quatre ans lorsque son frère a été diagnostiqué et six ans lorsque Cameron est décédé.

Pendant ce temps, Zach n’a pas beaucoup vu son frère. Amener Zach à l’hôpital aurait mis en danger le système immunitaire affaibli de Cameron.

« Quand Cameron est mort, Zachariah nous a probablement demandé pendant environ six mois, presque tous les jours, ‘S’il vous plaît, dites-moi aujourd’hui qu’il revient. Pourquoi ne peut-il pas revenir ? S’il vous plaît, pouvons-nous aller sur la tombe et le déterrer ? Nous avons besoin pour le ramener », a déclaré Bulger.

« Il n’a pas compris. Et nous avons revécu ce chagrin avec lui jour après jour … parce qu’il ne comprenait pas. »

Zach porte un collier du film Black Panther qui appartenait à son frère, Cameron, au Canuck Place Children’s Hospice. (Brian Goldman/CBC)

Mais la thérapie par le jeu a aidé Zach à réaliser la permanence de la mort. Même avant la mort de Cameron, Zach a reçu des conseils à Canuck Place, sous la forme d’une thérapie par le jeu.

La conseillère de Zach, Emily Watson, dit que cela pourrait ressembler à un enfant jouant avec un chien en peluche qu’ils disent être vraiment triste, ce qui donne à Watson l’occasion de réfléchir à ces sentiments.

« Je pourrais me dire : ‘Wow, le chien est tellement triste et il a l’impression que personne ne peut l’aider, même si tant de gens essaient de l’aider.’ Et je pourrais juste refléter ce que je remarque à propos de l’expérience du chien », a déclaré Watson.

Bulger a déclaré qu’au fur et à mesure que Zach développait des moyens de communiquer ses sentiments, sa colère diminuait. Elle dit qu’il a pu dire aux gens ce dont il avait besoin.

Pratique croissante

C’est une option vers laquelle St. Louis dit que plus de gens se tournent. Il travaille comme thérapeute depuis plus de 20 ans et il dit que pendant la première moitié de sa carrière, il a utilisé des méthodes pour adultes tout en travaillant avec des enfants.

Mais quand il a vu la thérapie par le jeu à l’œuvre, il a su qu’il devait faire un changement.

« Je l’ai vu fonctionner. J’ai vu des résultats extrêmement positifs sortir de la salle de jeux et j’ai vu comment cela peut avoir un impact positif sur les familles », a déclaré St. Louis.

St. Louis dit que l’utilisation de la thérapie par le jeu l’a aidé à atteindre plus d’enfants, à un plus jeune âge. Selon Le Réseau national sur le stress traumatique des enfants, un enfant en deuil peut souvent être plus colérique et irritable, développer de nouvelles peurs et se retirer socialement. Mais St. Louis dit que la thérapie par le jeu permet aux thérapeutes d’aider réellement les enfants, et pas seulement de traiter les problèmes de comportement.

Il dit que la thérapie par le jeu devient de plus en plus accessible partout au Canada. L’Association canadienne pour la thérapie par le jeu compte actuellement environ 500 thérapeutes par le jeu enregistrés, et il espère que ce nombre continuera d’augmenter.

La conseillère de Zach, Emily Watson, dit que les enfants peuvent communiquer leurs sentiments par la façon dont ils jouent. Elle travaille au Canuck Place Children’s Hospice. (Brian Goldman/CBC)

Pendant ce temps, Zach continuera de recevoir des soins à Canuck Place à mesure qu’il grandira. Lorsqu’il décide qu’il en a fini avec le jeu, il recevra d’autres formes de conseil.

Pour l’instant, le processus est lent, mais régulier, et Watson dit que cela fait une différence.

« En vieillissant, il a eu de nouvelles questions et de nouvelles opportunités pour explorer ces questions. Et je l’ai vu gagner en confiance dans sa capacité à donner un sens à tout ce qui s’est passé et à tout ce qu’il vit dans sa tête et son cœur », a déclaré Watson.

« [Grief is] pas quelque chose à réparer, ce n’est pas quelque chose à faire disparaître. C’est quelque chose dont il faut s’occuper. C’est quelque chose avec lequel apprendre à être avec et à s’adapter à différentes étapes de la vie. »