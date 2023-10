Il a perdu son fils lors des manifestations à Gaza il y a 23 ans. Maintenant, 5 membres de la famille sont tués

Les horreurs de la guerre entre Israël et le groupe palestinien Hamas illustrent le coût que les civils des deux camps doivent payer. Le Hamas a tiré des milliers de roquettes le 7 octobre lors de ses attaques surprises. En réponse, Israël a mené des frappes aériennes incessantes sur Gaza et se prépare maintenant à une attaque terrestre généralisée.

Jamal Al-Durrah, symbole de la deuxième Intifada (soulèvement palestinien), contre l’occupation israélienne de la bande de Gaza, de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est en 2000, pleure la perte de quatre membres de sa famille tués dans les frappes aériennes israéliennes sur Gaza. Jamal Al-Durrah a perdu ses deux frères, dont l’épouse et la fille de l’un des frères, lors de la contre-attaque israélienne, qui a tué plus de 2 500 personnes à Gaza.

Pris entre deux feux

Il y a vingt-trois ans, Jamal Al-Durrah perdait son fils de 11 ans, Mohammed al-Durrah, dans des tirs croisés entre les forces israéliennes et les manifestants palestiniens lors de la deuxième Intifada.

Le 30 septembre 2000, deux jours après le début de la deuxième Intifada, Jamal et Mohammad se sont retrouvés coincés dans une fusillade entre les deux factions. Jamal s’est accroupi avec son fils derrière un cylindre en béton. Un journaliste travaillant pour France 2 a filmé l’horrible incident, qui montrait Mohammad se cachant derrière son père.

Jamal Al-Durrah et son fils Mohammad ont été pris entre deux feux

Jamal a fait signe à l’une des factions, la suppliant d’arrêter, tandis que son fils pétrifié se cachait derrière son père. Quelques secondes plus tard, des coups de feu ont été tirés et Mohammad s’est effondré sur les genoux de son père et est décédé plus tard. La perte subie par Jamal au début de la deuxième Intifada symbolisait la nature brutale du conflit entre les deux parties. Le deuxième soulèvement palestinien s’est terminé en 2005 et plus de 1 000 Israéliens et plus de 3 000 Palestiniens

Frappes aériennes sur Gaza

Vingt-trois ans après le meurtre de Mohammad, Jamal pleure désormais la perte des membres de sa famille. « Le meurtre emblématique de l’enfant palestinien Mohammed al-Durrah par Israël, son sang coule toujours dans la bande de Gaza », a déclaré Jamal Al-Durrah.

Accroupi à côté des corps des victimes à la mosquée des martyrs d’Al-Aqsa à Gaza, Jamal a déclaré : « Réservez-moi une place parmi vous (au paradis). » « Israël a pris pour cible les maisons de mes frères, tuant mes deux frères, la femme de mon frère et sa fille unique. Des dizaines de mes voisins ont également été tués, pour la plupart des enfants », a-t-il ajouté.

« L’occupation tue délibérément des enfants. Chaque jour, ils tuent un enfant. La scène du meurtre de Mohammed se répète encore après 23 ans. Le sang de Mohammed coule toujours. » « Israël ne cible pas d’objectifs militaires. Ils tuent des civils avec des armes occidentales », a déclaré Jamal.

Les objectifs d’Israël

Israël prévoit une attaque terrestre totale contre Gaza après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a promis d’anéantir le Hamas. L’attaque terroriste en trois volets du Hamas suscite une réponse totale. Israël a demandé aux civils du nord de Gaza de fuir vers le sud avant le lancement d’une offensive et a ensuite allégué que le Hamas utilisait les Gazaouis comme boucliers humains contre les frappes aériennes israéliennes.

Israël a lancé des frappes aériennes nocturnes sur des cibles du Hezbollah au Liban, selon un communiqué de l’armée israélienne. On craint de plus en plus une escalade entre le groupe libanais pro-iranien Hezbollah, allié du Hamas, et Israël.

Le président américain Joe Biden se rendra en Israël demain alors que la guerre s’intensifie entre Israël et le Hamas et craint qu’une grave crise humanitaire ne s’aggrave.