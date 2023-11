« Il a perdu nos votes » : comment la politique israélienne de Biden lui coûte cher au Michigan

Vendredi, le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré : « beaucoup trop de Palestiniens ont été tués ». Pourtant, malgré les manifestations massives au Michigan, à Washington, DC et dans le monde entier exigeant un cessez-le-feu, Biden affirme qu’il y a «aucune possibilité“d’un en cours de négociation, alors qu’au Congrès, les législateurs des deux côtés de l’allée exprimer une approbation écrasante pour L’assaut militaire massif d’Israël, qu’ils considèrent comme un exercice de son droit à se défendre. Récemment, une cohorte de Républicains a présenté un projet de loi pour interdire les Palestiniens d’obtenir la résidence aux États-Unis et de révoquer certains visas et asile déjà accordés ; et la Chambre, dont 22 démocrates, a voté pour censurer la représentante Rashida Tlaib (Démocrate du Michigan)la seule membre palestinienne américaine du Congrès, pour ses propos en faveur de la cause palestinienne, que de nombreux membres considéraient comme anti-juifs.

Rien de tout cela ne plaît aux citoyens de Dearborn, qui abrite la plus grande enclave d’Arabes-Américains du pays.

« C’est tout simplement stupéfiant de voir l’immoralité à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui », dit Shehada, « que les gens voient cela, que leurs gouvernements voient cela. Et personne ne dit un mot.

Ces résidents ici à Dearborn, qui borde Détroit proprement dit, et Farmington Hills, qui se trouve à une demi-heure de route au nord-ouest de Détroit, constituent un groupe très diversifié – jeunes et vieux, chrétiens et musulmans, représentant un mélange de familles dont les ancêtres sont arrivés ici presque il y a un siècle, du Liban et de la Palestine historique et ceux qui ont débarqué ici il y a à peine dix ou vingt ans fuyant les conflits en Irak, au Yémen et en Syrie, entre autres pays.

Ce qui unit les résidents arabes américains de la région métropolitaine de Détroit en ce moment, c’est un sentiment d’abandon de la part de leurs représentants au sein du gouvernement. Comme le responsable palestinien le bilan dépasse les 10 000 morts, Les habitants se sentent aveuglés par ce qu’ils considèrent comme l’apathie de la Maison Blanche envers la vie des Palestiniens et son soutien matériel inconditionnel aux opérations militaires israéliennes. Selon un nouveau sondage de l’Institut arabo-américain, le soutien à la réélection de Biden en 2024 a chuté de 42 % parmi les Arabes américains, qui votent généralement bleu. À l’échelle nationale, 68 % des Arabes américains soutiennent un cessez-le-feu à Gaza et pensent que les États-Unis devraient cesser d’envoyer du matériel militaire à Israël.

De nombreux Arabes américains de cet État charnière du Michigan, qui ont massivement voté pour Biden en 2020, déclarent qu’ils envisagent de ne pas participer à la prochaine élection présidentielle.

« Nous n’avons jamais vécu quelque chose de pareil auparavant », déclare Takween Dwaik, un conseiller en santé mentale de 53 ans, qui a grandi dans le camp de réfugiés d’Al-Shati, au nord de Gaza. récemment bombardé. Certains de ses frères et sœurs et leurs familles ont été blessés par des frappes aériennes lors de l’évacuation. Dwaik a également perdu un neveu et son mari a perdu une petite-nièce en bas âge à cause des bombardements. « Ce qui fait si mal, c’est que les armes sont payées avec l’argent de nos impôts.

“Ils utilisent l’argent de nos impôts pour tuer nos proches.”

Tlaib représente le district du Congrès voisin de celui de Dwaik, mais Dwaik est frustré que les membres du Congrès semblent plus blessés par les paroles de la députée que par « la mort d’enfants à Gaza », dit-elle. Tlaib « n’a pas dit ces choses à partir de rien », dit-elle. « Le peuple palestinien souffre depuis de nombreuses années. … Je ne sais pas pourquoi ils choisissent de le faire [overlook] ce.”

Le recensement américain des grumeaux Américains arabes dans la population blanche, ce qui « efface » les nombreux défis particuliers auxquels cette communauté est confrontée, dit Rima Merouehdirecteur du Réseau national des communautés arabo-américaines. Avec des racines dans 22 pays différents, de l’Égypte au Liban en passant par le Soudan, les populations arabes et arabophones du Michigan ne constituent pas un monolithe ; leurs expériences, leurs croyances et les problèmes varient en fonction du sexe, de l’âge, de l’origine nationale et de nombreux autres facteurs. Ils ne sont pas non plus restés politiquement statique dans le temps. En 2000, les Arabes américains constituaient une circonscription républicaine fiable, mais sont passés au vote démocrate entre 9 et 11 ans. En 2020, 74 pour cent des Arabes américains avait une opinion favorable de Biden. Dearborn a égalé cette part avec 74 pour cent des électeurs voter pour Biden lors de la dernière élection présidentielle.

Dearborn est, à bien des égards, la quintessence du Midwest – une ville d’entreprises, une ville syndicale, une ville de migrants. Les premiers Arabes sont arrivés dans la région de Détroit à la fin des années 1800. Il s’agissait de Syriens et de chrétiens libanais qui cherchaient un emploi au cœur de l’industrie automobile américaine en plein essor. Au moment où cette industrie s’est effondrée dans les années 1960, l’enclave contenait déjà une masse critique d’Arabes-Américains qui attirait de nouveaux arrivants. Des vagues successives de Libanais, de Chaldéens, d’Irakiens et de Palestiniens sont arrivés dans la période d’après-guerre et se sont installés là-bas, cherchant à se mettre à l’abri du conflit, ainsi qu’à jouir de la liberté religieuse et civique – et des voies menant à la prospérité. Mais ils n’étaient pas toujours les bienvenus. Après le 11 septembre, être arabo-américain signifiait être exposé non seulement à la haine islamophobe, mais aussi à la discrimination structurelle et au ciblage du gouvernement – surveillance, registres spéciaux et listes de surveillance. Cher né en a supporté le poids. Aujourd’hui, la région reste le cœur de l’Amérique arabe, son épicentre. Les zones commerciales – restaurants de hamburgers halal, magasins de poulet, bars à narguilé et cafés yéménites – sont concentrées dans des couloirs entre des usines carrées et de larges routes. La signalisation arabe est partout.

Même si la complexité est une caractéristique inhérente à la région, la question des droits des Palestiniens est ici un grand facteur d’unité pour les Arabes américains. Un institut arabo-américain sondage du début de cette année a constaté qu’en ce qui concerne les relations américano-arabes, la question des droits des Palestiniens était la préoccupation la plus citée par les jeunes Arabes américains (18-49 ans). Les générations plus âgées (50 ans et plus) ont tendance à citer les crises humanitaires en Syrie et au Liban. Cependant, après le 7 octobre, les Arabes américains plus âgés et plus jeunes de Dearborn semblent alignés.