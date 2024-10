Il a passé 7 ans à parcourir le monde. Mais son plus grand défi était de rentrer chez lui – CP24

(CNN) — Alors qu’il rentrait dans sa ville natale aux côtés de son chien bien-aimé Savannah après sept ans de route, l’aventurier Tom Turcich, du New Jersey, n’aurait pas pu être plus optimiste quant à l’avenir.

Lui et son compagnon à quatre pattes ont été accueillis par une immense célébration de retour dans le canton de Haddon le 21 mai 2022, Turcich devenant officiellement la 10e personne enregistrée à faire le tour du monde et Savannah revendiquant le titre de premier chien à le faire. .

Au cours de leur voyage, les deux hommes ont traversé ensemble six continents et 38 pays, dont le Chili, le Panama et le Kazakhstan.

Compagnon constant

« La fin était incroyable », a déclaré Turcich à CNN Travel, racontant comment les amis, la famille et les sympathisants se sont tous rendus à eux.

« Parce que c’était essentiellement la moitié de ma vie consacrée à cette idée de faire le tour du monde et de finalement le réaliser… Franchir la ligne d’arrivée, c’était comme le paradis. »

Turcich avait précédemment raconté comment la mort de ses amis, Anne Marie, décédée dans un accident de jet ski, et Shannon, tuée dans un accident de voiture, avait été un catalyseur de son voyage, et il était ravi de voir leurs parents parmi les sympathisants.

« La présence des parents d’Anne Marie et de Shannon était vraiment spéciale », ajoute-t-il.

Turcich est resté sur un nuage pendant les trois mois suivants alors qu’il réalisait son incroyable exploit.

«C’était comme si j’étais dans une lueur rémanente», dit-il. « Et tout était parfait. »

Mais alors que cet incroyable effet commençait à s’estomper. La prise de conscience qu’une si grande partie de sa vie était terminée a commencé à se faire sentir, et Turcich s’est rapidement retrouvé au plus bas.

«J’ai en quelque sorte réalisé cette prise de conscience alors que je marchais jusqu’au parc avec Savannah», dit-il. « Que ça continue. Vie.

«Cette chose qui avait toujours été ma vie était terminée. Mais ensuite, la vie a continué, et vous pouvez simplement vivre votre vie sans ce but plus important. Et puis c’est devenu vraiment difficile.

Turcich, qui a été comparé à Forrest Gump, le personnage joué par Tom Hanks dans le film de 1994, a compris qu’il lui faudrait passer à autre chose et continuer à faire «des trucs qui ne signifient pas autant que le fait de parcourir le monde pour moi».

« C’est vraiment un véritable défi de ne plus avoir qu’un seul point sur lequel concentrer tous nos efforts, puis de ne plus être amarré », ajoute-t-il.

Selon Turcich, les choses ont atteint leur paroxysme lorsqu’il a déménagé à Seattle pour être avec sa partenaire Bonnie Snyder, qu’il avait rencontrée vers la fin de son voyage, en novembre dernier.

«Je suis probablement tombé dans la première dépression dans laquelle je tombe», dit-il, décrivant à quel point il se sentait perdu sans avoir un objectif aussi clair.

Une perte déchirante

Et juste au moment où il sortait des ténèbres, sa bien-aimée Savannah est décédée.

Turcich se souvient qu’il revenait tout juste de vacances avec Snyder, qui pleurait la perte de son propre chien, Cleo, lorsqu’il a appris que Savannah était gravement malade.

Alors qu’elle avait des « accès » de mauvaise santé depuis quelques mois, Turcich n’était absolument pas préparée à la nouvelle.

«Ses reins étaient défaillants», dit-il. «Ils ne pouvaient rien y faire… Ils ont dû la rabaisser.»

Turcich est encore en train d’accepter cette défaite, qui ressemble à la clôture définitive d’un chapitre qu’il avait déjà du mal à abandonner.

«J’ai encore un peu de culpabilité», dit-il. «J’étais vraiment mauvais le premier mois qui a suivi. Elle était ma meilleure amie, d’une certaine manière.

« Elle est la seule autre créature vivante à avoir vécu ça. Je pense qu’une grande partie de la douleur vient de… Nous avons passé tellement de temps ensemble et avons vécu tellement de choses.

Après avoir été le « protecteur » de Savannah à travers le mauvais temps et les « endroits étranges » alors qu’ils étaient sur la route, Turcich a eu du mal à accepter qu’il n’ait pas pu la protéger cette fois-ci.

«Mais elle a vécu neuf belles années. Je suis reconnaissant pour cela », ajoute-t-il, se rappelant comment Savannah l’a encouragé à maintes reprises tout au long du voyage.

Turcich a initialement décidé de relever le défi de faire le tour du monde à pied après avoir entendu parler de Steven Newman, répertorié par Guinness World Records comme la première personne à avoir fait le tour du monde à pied, et de l’aventurier ambulant Karl Bushby, qui fait le tour du monde à pied depuis 1998. .

Il est parti le 2 avril 2015, juste avant son 26e anniversaire, avec juste une poussette contenant du matériel de randonnée, un sac de couchage, un ordinateur portable, un appareil photo reflex numérique et une caisse en plastique dans laquelle il stockait sa nourriture.

Alors qu’il commençait le voyage seul, Turcich a adopté Savannah, qui était alors un chiot, dans un refuge pour animaux à Austin, au Texas, lors de la première étape de son voyage, qui l’a vu marcher du New Jersey au Panama.

Turcich explique qu’il pensait qu’avoir à ses côtés un compagnon canin capable de « monter la garde » pendant la nuit ferait toute la différence, et cela s’est certainement avéré être le cas.

Histoire d’aventure

Au cours d’une journée moyenne, les deux hommes ont parcouru ensemble entre 18 et 24 miles (environ 29 à 38 kilomètres).

Les exigences du Guinness World Records pour un tour du monde à pied sont de parcourir 18 000 milles (environ 30 000 kilomètres) et de traverser quatre continents, ce que Turcich a dépassé.

Lorsqu’on lui demande s’il pense qu’il aurait réussi à terminer le voyage sans Savannah, Turcich répond qu’il n’en est pas sûr.

«Ça n’aurait pas été aussi bien», dit-il. « Cela n’aurait pas été aussi amusant. Je n’aurais pas pu profiter d’autant de moments…

« Elle était définitivement, comme le pilier de la marche. Avec le recul, je ne peux pas imaginer le faire sans elle.

Turcich a écrit un mémoire, La marche du mondeà propos de ses expériences lors de cet incroyable voyage.

En écrivant le livre, sorti ce mois-ci, a été une expérience cathartique pour lui, Turcich dit que son objectif principal était d’encourager les gens à être « un peu plus curieux des lieux et un peu plus confiants dans le monde » et, plus important encore, à produire une lecture divertissante.

«Je voulais mettre mon ego de côté et simplement créer un livre qui plairait aux lecteurs», dit-il.

« Racontez simplement une bonne histoire d’aventure sur un gars et son chien qui se promènent à travers le monde. »

Bien qu’il ait visité de nombreux pays, il y en a deux en particulier dans lesquels Turcich a très hâte de retourner : la Turquie et la Géorgie.

«J’aime ces deux pays», dit-il. « Et je pense que les capitales, Tbilissi et Istanbul, sont toutes deux très intéressantes. »

Turcich se dit extrêmement impressionné par la « démocratie jeune et dynamique » de la Géorgie.

« On a vraiment l’impression que les gens se soucient vraiment de leur pays, et celui-ci fournit simplement ce type d’électricité », dit-il.

« Ce courant qui traverse tout ce qui n’existe pas dans tous les pays. »

Quant à la Turquie, Turcich dit aimer le climat, la « confluence de toutes ces cultures » et la nourriture.

« Bonnie n’y est jamais allée », ajoute-t-il. « Et c’est une grande gourmande, donc je sais qu’elle apprécierait ça. »

La plus grande leçon

Selon Turcich, l’une des plus grandes leçons qu’il a tirées de son aventure était « à quel point nous sommes tous petits et sans conséquence » dans le grand schéma des choses.

«Je pense que je le savais intellectuellement auparavant», dit-il. « Mais ensuite, vous y allez et vous voyez à quel point le monde est grand. Et comment ces forces bien plus grandes que la volonté et le désir de chacun ont un impact sur la vie de quelqu’un.

« Dans quelle mesure la géographie et la culture influencent la vie de quelqu’un. Et vous vous voyez en quelque sorte reflété dans tous ces différents endroits et toutes ces différentes personnes, et vous réalisez que vous n’êtes qu’une personne parmi toutes ces personnes.

S’il est ravi d’avoir décroché le titre de 10e homme à faire le tour du monde à pied, Turcich souligne que cela n’a jamais vraiment été son objectif.

« La World Walk n’a jamais été axée sur un disque ou quoi que ce soit du genre », dit-il. « C’était purement égoïste dans le sens de : ‘Je veux aller voir le monde.’ Je veux découvrir le monde. Quelle est la meilleure façon de procéder ?

« Et ça marchait. »

Depuis qu’il a relevé le défi il y a plus de deux ans, il a été contacté par d’autres personnes qui espèrent réaliser le même exploit.

«Je me dis: ‘D’accord, c’est une idée folle, mais si vous êtes vraiment déterminé à y aller…’», dit-il.

«Je pense que parcourir le monde, si vous voulez vraiment le faire, c’est une façon incroyable de vivre une vie.

« Et j’en suis profondément, profondément satisfait. C’est une excellente façon de découvrir le monde et de changer.

« Si vous avez ce feu en vous pour le faire, je pense que c’est fantastique. (Mais) ce n’est certainement pas pour tout le monde.

Turcich a pris quelques vacances depuis son retour, notamment en Sicile et à Malte avec Bonnie, et admet qu’il s’habitue encore à l’idée de se rendre dans des destinations pour de courtes périodes.

« Ce n’est pas aussi immersif », dit-il. « Et j’ai en quelque sorte l’impression de prendre plus d’un endroit que lorsque j’étais seul. »

« On a l’impression d’être là avec l’intention d’obtenir quelque chose. « Je suis ici pour voyager et découvrir la Sicile, et je dois avoir de l’huile d’olive et de la pizza. »

« On a l’impression qu’il faut en extraire quelque chose. C’est une forme de voyage très différente.

« Je pense que si vous n’avez pas voyagé dans l’autre sens, vous ne le remarquerez pas vraiment. »

Bien qu’il estime que « voyager sous quelque forme que ce soit » est bénéfique, Turcich est très reconnaissant d’avoir pu voyager lentement et de vraiment profiter des destinations qu’il a visitées aux côtés de Savannah.

« Je pense que voyager lentement est le meilleur moyen de comprendre le monde et d’être changé par le monde », dit-il, reconnaissant que voyager de cette façon n’est peut-être « pas réalisable et réaliste pour tout le monde ».

Alors que la mort de Savannah l’a clairement ébranlé, après avoir vécu tant de chagrin et de tristesse en un laps de temps relativement court, Turcich a hâte de passer à autre chose et espère pouvoir « mettre cela immédiatement derrière lui ».

« Ce serait bien de ne pas faire son deuil d’une manière ou d’une autre », dit-il. «Et dites simplement: ‘D’accord, je vais juste passer à la chose suivante.’

«Mais la profondeur du sentiment que j’ai envers la marche, envers Savannah, envers mes amis décédés, je pense que c’est ce qui m’a propulsé.

« Et bien souvent, cela a été une grande aubaine pour moi. Réfléchir réellement à ces choses m’a vraiment bien servi, je pense.

« Donc, même si ce n’est pas particulièrement agréable, je pense que cela montre aussi à quel point je tenais à ces choses quand elles étaient là. »

Turcich, aujourd’hui âgé de 35 ans, et Snyder vivent actuellement ensemble dans le Kentucky.

Le couple, qui s’est récemment fiancé, a discuté de l’achat d’un autre chien et Turcich est à nouveau enthousiasmé par l’avenir.

« Elle est géniale », dit Turcich. « Nous formons vraiment un bon couple. »

Même s’il n’a pas l’intention de relever un défi aussi grand que celui de faire le tour du monde dans un avenir proche, Turcich se voit certainement se lancer dans une nouvelle aventure dans le futur.

«Je ne sais pas quelle sera la prochaine étape», dit-il. « Peut-être qu’il s’agit d’emmener un chien, un nouveau chiot, sur le sentier des Appalaches pour le dresser.

« Peut-être que c’est écrire autre chose. Nous verrons ce qui se passera.