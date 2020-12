SÉOUL, Corée du Sud – Un homme en Corée du Sud qui a passé 20 ans en prison pour le meurtre d’une jeune fille de 13 ans a été acquitté lors d’un nouveau procès jeudi après que le tueur en série le plus tristement célèbre du pays a avoué le crime l’année dernière.

L’homme acquitté, Yoon Sung-yeo, 53 ans, a été condamné à la prison à vie en 1989 pour meurtre impliquant la mort de la jeune fille à Hwaseong, un comté au sud de Séoul, l’année précédente. M. Yoon a passé deux décennies derrière les barreaux avant d’être mis en liberté conditionnelle en 2009.

Il aurait vécu le reste de sa vie en tant qu’ancien condamné sans une tournure sensationnelle dans ce qui a été la plus longue affaire de meurtre en série non résolue en Corée du Sud. L’année dernière, la police a annoncé qu’un homme purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité pour avoir violé et assassiné sa belle-sœur en 1994 avait avoué dans cette affaire, les soi-disant meurtres en série de Hwaseong, dans lesquels 10 femmes avaient été retrouvées brutalement assassinées autour le comté de 1986 à 1991.

Le tueur en série avoué, Lee Chun-jae, a également admis avoir tué quatre autres personnes, dont la jeune fille de 13 ans. M. Yoon a immédiatement exigé un nouveau procès.