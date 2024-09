Il a parlé un jour de responsabilité et de transparence.

Un soir de janvier 2020, Sean « Diddy » Combs a reçu le prix de l’icône de l’industrie lors du gala pré-Grammy de Clive Davis. Il a prêché la responsabilité et la diversité. Il a parlé de la nécessité de « transparence ».

Bien sûr, il parlait de la Recording Academy (et de la société en général), pas de lui-même.

Cette semaine, les autorités fédérales ont arrêté le magnat de la musique et l’ont accusé de racket, de trafic sexuel et de transport à des fins de prostitution. Dans les mois qui ont précédé son arrestation, les poursuites judiciaires se sont accumulées de la part de son ex-petite amie, la chanteuse Cassie Ventura, de l’ancien groupe de filles de Bad Boy Records Danity Kane Dawn Richard et de l’ancien mannequin Crystal McKinney.

Mais il y a quelques années, dans une salle remplie de célébrités, Diddy régnait en maître.

« Je suis honoré par l’industrie que j’aime, par la famille que j’aime, mais il y a un éléphant dans la pièce et il ne s’agit pas seulement des Grammys », a déclaré Combs dans un long discours à la fin de la soirée. « Il y a de la discrimination et de l’injustice partout. »

Les gens écoutaient. Riaient. Applaudissaient. Se levaient.

Je le sais, car j’y étais et j’ai écrit à ce sujet pour USA TODAY. C’était un monde post-Me Too, pré-pandémie. Et maintenant, je ne peux m’empêcher de me demander. Que savaient les gens, s’ils savaient quelque chose ? Et Combs aurait-il contourné toute la transparence dont il a parlé ?

Il y avait bel et bien un éléphant dans la pièce.

Diddy et le pouvoir à Hollywood

Diddy évolue depuis longtemps dans les cercles les plus puissants d’Hollywood.

Lors de l’événement auquel j’ai assisté, il a fait remarquer qu’il était entouré de grands noms de la musique. Ils étaient là, en partie, pour le célébrer. Il a déclaré à la foule : « Nous avons besoin que les artistes reprennent le contrôle. Nous avons besoin de transparence. Nous avons besoin de diversité. C’est la salle qui a le pouvoir d’apporter le changement qui doit être fait. »

Le pouvoir est au centre des accusations auxquelles Diddy est désormais confronté.

Selon le procureur américain Damian Williams, Diddy aurait exercé son influence pour maintenir « un certain contrôle sur les victimes ». Il aurait « menacé et contraint les victimes à participer à des spectacles sexuels », a déclaré M. Williams lors d’une conférence de presse, faisant référence à des « performances sexuelles élaborées et produites » qui auraient été enregistrées sans le consentement de nombreuses victimes et parfois utilisées comme garantie contre elles.

Combs est également accusé d’avoir fait pression sur les victimes ou les témoins pour qu’ils gardent le silence. L’acte d’accusation allègue qu’il avait des gens qui travaillaient pour lui pour couvrir ses traces et menacer ceux qui pourraient parler de ruine financière ou de carrière. C’est ça, le pouvoir.

« Je veux que tu penses à moi »

Le discours prononcé avant les Grammys était l’un des nombreux honneurs dont Combs a bénéficié au fil des ans, notamment l’obtention d’une clé pour la ville de New York en 2023, qui a depuis été annulée. Ma collègue Anika Reed l’a interviewé à l’époque.

« Dieu m’a béni en me donnant une seconde chance dans la vie », a-t-il déclaré. « J’ai décidé qu’il y avait une autre montagne à conquérir. Je cherche la prochaine ère de ma vie, et c’est l’ère de l’amour. C’est vraiment être un rassembleur, se battre pour un changement radical et faire de la belle musique pour que les gens se sentent bien. »

Tout comme le discours du parti, ses mots semblent différents après son arrestation et avec les détails choquants de l’acte d’accusation.

Il a poursuivi : « Quand vous pensez au hip-hop, vous pensez à la célébration – je veux que vous pensiez à moi. C’est tout ce que j’ai toujours voulu faire, c’est vous faire danser, vous faire chanter, vous faire sentir bien. »

En lisant l’acte d’accusation – les prétendues relations sexuelles non consensuelles, les drogues, la violence, les abus – « bon » n’est pas le mot que j’utiliserais. Le bien a disparu il y a des mois, lorsque la vidéo horrible de Diddy frappant et tirant Cassie par les cheveux a été divulguée.

J’espère simplement que la transparence sous toutes ses formes trouvera un écho dans l’industrie du divertissement dans son ensemble – et dans le monde réel.

Contribution : Anika Reed